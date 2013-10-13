Alien Skin Software, Snap Art 4 isimli fotoğraf düzenleme eklentisini duyurdu

Popüler fotoğraf düzenleme programları için eklentiler üreten Alien Skin Software, Snap Art isimli eklentisinin 4. sürümünü duyurdu

Adobe'nin Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom ve Apple'ın Aperture programları ile uyumlu olarak çalışabilen Snap Art 4, kullanıcılara çektikleri fotoğrafları farklı filtreler ile kara kalem ya da yağlı boya ile yapılmış gibi gösterme şansı tanıyor. Yeni sürümüyle ara yüzü tamamen yenilenen ve artık çok daha hızlı çalışabilen yazılım, sunduğu farklı filtrelerin sonuçlarını da hızlı ve toplu şekilde göstererek kişilere vakit kazandırabiliyor.

Alien Skin Software tarafından geliştirilen yeni Snap Art 4 fotoğraf düzenleme eklentisi, 69$ fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa çıkıyor.

http://blog.alienskin.com/snap-art-4-is-coming-soon