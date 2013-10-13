Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alien Skin Software, Snap Art 4 isimli fotoğraf düzenleme eklentisini duyurdu

5 yıl
437
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alien Skin Software, Snap Art 4 isimli fotoğraf düzenleme eklentisini duyurdu
Popüler fotoğraf düzenleme programları için eklentiler üreten Alien Skin Software, Snap Art isimli eklentisinin 4. sürümünü duyurdu
Adobe'nin Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom ve Apple'ın Aperture programları ile uyumlu olarak çalışabilen Snap Art 4, kullanıcılara çektikleri fotoğrafları farklı filtreler ile kara kalem ya da yağlı boya ile yapılmış gibi gösterme şansı tanıyor. Yeni sürümüyle ara yüzü tamamen yenilenen ve artık çok daha hızlı çalışabilen yazılım, sunduğu farklı filtrelerin sonuçlarını da hızlı ve toplu şekilde göstererek kişilere vakit kazandırabiliyor.
Alien Skin Software tarafından geliştirilen yeni Snap Art 4 fotoğraf düzenleme eklentisi, 69$ fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa çıkıyor.

http://blog.alienskin.com/snap-art-4-is-coming-soon Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Taitronics 2013 Fuar Değerlendirmesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim