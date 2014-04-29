Alien Skin, fotoğraf düzenleme amaçlı geliştirdiği Exposure 6'yı duyurdu

Hazırladığı farklı fotoğraf düzenleme eklenti ve yazılımları ile tanınan Alien Skin, öne çıkan çözümlerinden Exposure'un 6. sürümünü duyurdu.

Adobe Photoshop CS6, Lightroom 5 ve Apple Aperture 3 gibi popüler yazılımlarda eklenti olarak ya da Windows ile Mac OSX işletim sistemli bilgisayarlarda bağımsız olarak çalışma gösteren Exposure, bünyesinde kızılötesi, antika, Lo-Fi gibi birçok filtre ile 450 adet ön ayar aşıyor ve bu sayede oldukça farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Duyurusu yapılan 6. sürümüyle bünyesine lens simulasyon özelliği eklenen ve böylece çok daha gerçekçi "Bokeh" oluşumu sağlayabilen fotoğraf düzenleme eklentisi, aynı zamanda yeni geliştirilen görüntü işleme motoruyla anlık ön izleme sağlayabiliyor, sınırsız doku kontrolü yapabiliyor ve birçok geliştirmeyle eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabiliyor.

Haziran ayında satışa sunulacağı söylenen Alien Skin Exposure 6, 149$ fiyat etiketine sahip olacak. Exposure 5 kullanıcıları ise 69$ ödeyerek güncellemeyi satın alabilecekler.

http://www.dpreview.com/news/2014/04/29/alien-skin-software-announces-exposure-6-plugin