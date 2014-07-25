Alienware, Bitcoin ile ödeme yapanlara ekstra indirim sağlıyor

Elektronik para birimi Bitcion yeni bir destekçi daha kazandı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Bitcoin ödemesi yapacağını açıklamıştı. Şirket iştiraklerinden Alienware de ödeme metodu olarak Bitcoin kabul etmeye başladığını duyurdu. Oyuncular için özel tasarımlı ve yüksek performanslı masaüstü/dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Alienware, ödemeyi Bitcoin ile yapacak olanlara sınırlı bir süre için 150 dolarlık indirim sağlayacak.

Newegg, Tigerdirect ve Expedia gibi e-ticaret devlerine ek olarak, irili ufaklı pek çok firma, daha önce Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı. Kullanıcı sayısı yüzbinlere ulaşan ancak henüz çok yaygın olmadığı için fiyatlandırma tarafında bazı riskler içeren Bitcoin, şirketler ve bireyler tarafından daha fazla tercih edildikçe, dalgalı kur yapısının dengeli bir hale geleceği söylenebilir.

Hali hazırda 9-10 milyar dolar seviyesinde Bitcoin'in dolaşımda olduğu tahmin edilirken, uçtan uca ve şifreli olarak ödemeye zemin hazırlayan ve pek tabi ki herhangi bir ülke merkez bankası, ticarim kurum ya da kuruluşla ilgisi olmadığı için manipülasyona karşı dirençli olan Bitcoin, üretim aşamasındaki faydasından ötürü ekran kartlarının, özellikle de AMD Radeon sersinin satışlarında da ciddi anlamda olumlu katkı sağlamıştır.