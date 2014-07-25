Alienware, Bitcoin ile ödeme yapanlara ekstra indirim sağlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Elektronik para birimi Bitcion yeni bir destekçi daha kazandı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Bitcoin ödemesi yapacağını açıklamıştı. Şirket iştiraklerinden Alienware de ödeme metodu olarak Bitcoin kabul etmeye başladığını duyurdu. Oyuncular için özel tasarımlı ve yüksek performanslı masaüstü/dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Alienware, ödemeyi Bitcoin ile yapacak olanlara sınırlı bir süre için 150 dolarlık indirim sağlayacak.
Newegg, Tigerdirect ve Expedia gibi e-ticaret devlerine ek olarak, irili ufaklı pek çok firma, daha önce Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı. Kullanıcı sayısı yüzbinlere ulaşan ancak henüz çok yaygın olmadığı için fiyatlandırma tarafında bazı riskler içeren Bitcoin, şirketler ve bireyler tarafından daha fazla tercih edildikçe, dalgalı kur yapısının dengeli bir hale geleceği söylenebilir.
Hali hazırda 9-10 milyar dolar seviyesinde Bitcoin'in dolaşımda olduğu tahmin edilirken, uçtan uca ve şifreli olarak ödemeye zemin hazırlayan ve pek tabi ki herhangi bir ülke merkez bankası, ticarim kurum ya da kuruluşla ilgisi olmadığı için manipülasyona karşı dirençli olan Bitcoin, üretim aşamasındaki faydasından ötürü ekran kartlarının, özellikle de AMD Radeon sersinin satışlarında da ciddi anlamda olumlu katkı sağlamıştır.
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biraz geç kaldın ama diğer hepsinden daha iyi kar getirir eğer iyi takip edersen.
btcturk.com takascoin.com koinim.com gibi sitelerden alabilirsin eft ile tl gönderip o hesapla mevct satış ilanlarından birinden alıyorsun.
P2p yöntemiyle her cüzdan çalıştıran pc ağdaki diğer pc yi görüp yapılan işlemi ağa yüklüyor.kendine ait bir veritabanın var o da ağdaki işlemleri senkronize olup kendine yüklüyor.
3 konfirmasyon 3*10 = 30 dakkikada birçok ödeme gerçekleşmiş oluyor.
google dan türkçe içeriklere ulaşabilir youtube daki videoyu inceleyebilirsin.
Aynen
Anlamıyorum sanal parayı nasıl kazanıyoruz
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