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Alienware, Bitcoin ile ödeme yapanlara ekstra indirim sağlıyor

4 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware, Bitcoin ile ödeme yapanlara ekstra indirim sağlıyor
Elektronik para birimi Bitcion yeni bir destekçi daha kazandı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Bitcoin ödemesi yapacağını açıklamıştı. Şirket iştiraklerinden Alienware de ödeme metodu olarak Bitcoin kabul etmeye başladığını duyurdu. Oyuncular için özel tasarımlı ve yüksek performanslı masaüstü/dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Alienware, ödemeyi Bitcoin ile yapacak olanlara sınırlı bir süre için 150 dolarlık indirim sağlayacak.
Newegg, Tigerdirect ve Expedia gibi e-ticaret devlerine ek olarak, irili ufaklı pek çok firma, daha önce Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı. Kullanıcı sayısı yüzbinlere ulaşan ancak henüz çok yaygın olmadığı için fiyatlandırma tarafında bazı riskler içeren Bitcoin, şirketler ve bireyler tarafından daha fazla tercih edildikçe, dalgalı kur yapısının dengeli bir hale geleceği söylenebilir.
Hali hazırda 9-10 milyar dolar seviyesinde Bitcoin'in dolaşımda olduğu tahmin edilirken, uçtan uca ve şifreli olarak ödemeye zemin hazırlayan ve pek tabi ki herhangi bir ülke merkez bankası, ticarim kurum ya da kuruluşla ilgisi olmadığı için manipülasyona karşı dirençli olan Bitcoin, üretim aşamasındaki faydasından ötürü ekran kartlarının, özellikle de AMD Radeon sersinin satışlarında da ciddi anlamda olumlu katkı sağlamıştır. 
Alienware, Bitcoin ile ödeme yapanlara ekstra indirim sağlıyor

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dj batuhan 4 yıl en beğenilen
Bitcoin nasıl kazanılıyor, sistem nasıl işliyor hala anlamış değilim
3 Yanıt Yanıtla +14
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dugers 4 yıl
sanal parayı kim basıyor.
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NEGA 4 yıl
resim.donanimhaber.com/... bu konudan ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
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NEGA 4 yıl
resim.donanimhaber.com/... bu konudan ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
şu an dünya üzerindeki basılı olarak dollaşan $ kağıt dollar banknotları ile tüm dünya üzerinden ki kaynakların 10 katı fazlası üretildiği için ( yani paranın değeri yok ) ve her an yeni bir küresel kriz dünya üzerinden dalgalanması an meselesi bu açıdan zaten değeri olmayan parayı sanallaştırmak yani bizim yerli siyasetçilerin söylemiyle delil bırakmamak için -0- sıfırlama operasyonu anlamıyla şu an tüm parasal ekonomi piyasasının sanal paraya geçişi sağlanmaya çalışılıyor bu şekilde real anlamda büyük rezervleri olan ülkelerin ellerindeki paraları istediği gibi piyasaya sürüp paradan para kazanması özellikle $ basan ve üreten ABD ekonomisine büyük zararlar veriyor bu açıdan ABD bu sanal para işi ile bu sefer istediği kadar sanal parayı üretip anında istediği gibi dengeler oluşturabilecek çünkü olmayan parayı ekran üzerinden istediğiniz ülkeden istediğiniz ülkeye transfer edebiliyorsunuz ! ve dahası ve en önemlisi sanal parayı istediğiniz anda bir yalan haber ile sözde hacker'lar tarafından silinmesi yani yeni dünya ekonomisinin yeni 3 kağıtcılığı dahası bu iş kağıt olmadan yapılıyor olması ! uzun lafın kısası asla birikimlerinizi faiz gelirine çevirmeyin mümkünse altın veya gümüş alın çünkü paranızı faiz'ede koysanız sonuç olarak ekonomik artış değeri altın ve gümüş değerinde kalacak ve bu işin birde ahiret boyutu var yani faiz haram noktasında ahiretinizi de yakmayın yani ! şimdiden benden söylemesi !




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teramit 4 yıl
khytr89

O zaman dolari euroyu altini ne varsa bozdurup buna yatirim yapalim..

biraz geç kaldın ama diğer hepsinden daha iyi kar getirir eğer iyi takip edersen.
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Ciddiyetsiz 4 yıl
sanal zımbırtılar bizi bozar. biz daha kredi kartına yeni yeni alışmış (aslında tam alışamamış), internetten alışverişe hala ısınamamış, online işlemler yerine sıra bekleyip parasını ödediğimize dair dekont almayı kendimize görev bilen bir milletiz. bu durum kötü mü? bence değil.
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DH Misafiri 4 yıl
Yeni kolelik bitcoin.
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khytr89 4 yıl
O zaman dolari euroyu altini ne varsa bozdurup buna yatirim yapalim..
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dj batuhan 4 yıl en beğenilen
Bitcoin nasıl kazanılıyor, sistem nasıl işliyor hala anlamış değilim
2 Yanıt Yanıtla +14
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Honanım Daber 4 yıl
Madem azcık kolaylaştırın. Yaklaşık bir ay önce almaya çalıştım. Gerçekten çalıştım. İngilizcemde iyidir hiç sıkıntım yok. O site senin bu wallet benim derken ucunu bulamadım
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teramit 4 yıl dj batuhan
dj batuhan

Bitcoin nasıl kazanılıyor, sistem nasıl işliyor hala anlamış değilim
bitcoini ürün almak için kullanacaksan nasıl kazanıldığı önemli değil.bir web sitesinden satın al ve adamların cüzdan adresine gönder.
btcturk.com takascoin.com koinim.com gibi sitelerden alabilirsin eft ile tl gönderip o hesapla mevct satış ilanlarından birinden alıyorsun.
P2p yöntemiyle her cüzdan çalıştıran pc ağdaki diğer pc yi görüp yapılan işlemi ağa yüklüyor.kendine ait bir veritabanın var o da ağdaki işlemleri senkronize olup kendine yüklüyor.
3 konfirmasyon 3*10 = 30 dakkikada birçok ödeme gerçekleşmiş oluyor.
google dan türkçe içeriklere ulaşabilir youtube daki videoyu inceleyebilirsin.
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Guest-9D2914531 4 yıl dj batuhan
dj batuhan
Bitcoin nasıl kazanılıyor, sistem nasıl işliyor hala anlamış değilim

Aynen

Anlamıyorum sanal parayı nasıl kazanıyoruz
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KapıcıHamza 4 yıl
Vaay be artik hersey sanala donuyor
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