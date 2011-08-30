Alman otomotiv endüstrisi mühendis kıtlığı yaşıyor

Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre, Alman otomotiv endüstrisinde mühendis kıtlığı yaşanıyor. 2018 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı hedefleyen Volkswagen, hibrit ve elektrikli araçlarda pazar lideri olmayı amaçlayan BMW ve iki güçlü rakibinin gerisinde kalmak istemeyen Mercedes-Benz... Dikey büyüme stratejisini benimseyen lider otomobil üreticileri, hedeflerini gerçekleştirebilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyarken, anavatanlarında işe alınabilecek nitelikte yeteri kadar mühendis bulamıyorlar.

Geçtiğimiz ay Alman Mühendislik Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin otomotiv endüstrisindeki mühendis ihtiyacı tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanarak 77.000'e ulaşmış durumda. BMW, i3 ve i8 gibi yeni nesil otomobillerini üreteceği Leipzig fabrikasına 800 yeni personel almayı planlıyor. Bugün yıllık 1.6 milyon olan satış adedini 2020 yılına kadar 2 milyona çıkartmayı hedefleyen BMW, i serisi altında sunacağı otomobiller ile bu hedefine ulaşacağını sık sık dile getirirken, kadrosunu da güçlendirmeyi planlıyor.

Volkswagen'in "dünyayı ele geçirme stratejisi" kapsamında çok daha fazla ihtirasa sahip olan Porsche ise bugün yıllık 100 bin adet civarında olan satışlarını mümkün olan en kısa sürede ikiye katlayarak 200 bin adede çıkartmayı ve bu hedefi doğrultusunda önümüzdeki üç yıl içerisinde kadrosuna, çoğunluğu mühendis olmak üzere 3000 yeni personel katmayı planlıyor. Alman Mühendislik Birliği'nden Willi Fuchs açıklamasında "bu durum (mühendis kıtlığı) yeni otomobillerin araştırma-geliştirme sürecini etkileyen çok ciddi bir problem" diyor.

Mühendislik alanındaki kıtlık maaşlara da yansımış durumda zira oluşan tablonun maaşların artmasına neden olduğu ifade edilirken, bugün Alman otomobil üreticilerinde yönetim seviyesinde çalışan mühendislerin yıllık ortalama 84000 Avro civarında kazandığı ve bu rakamın 2006'dan günümüze %19 oranında arttığı ifade ediliyor. Yaşanan kıtlıkla birlikte otomobil üreticilerinin gözü Almanya dışındaki alternatif ülkelere kaymış durumda. Çin gibi hızlı büyüyen ülkeleri hedef belirleyen üreticiler, aynı zamanda hedef pazar olan bu ülkelerden mühendis alarak ülke pazarlarını yakından tanımayı da hedefliyorlar.

Porsche personel şefi Thomas Edig konuyla ilgili olarak, "Üreticiler, Çin, Hindistan ve diğer büyüyen marketlerde yetenek yarışı yapıyor. Biz de Çin ve Hindistan'dan işe alım yapmak istiyoruz çünkü onların uzmanlığına ihtiyaç duyuyor ve onların pazarlarını anlamak istiyoruz." dedi. Almanya için yaşlanmakta olan nüfusun gelecekte sıkıntı yaratabileceği çok uzun süredir konuşulmakta ki bu haberden de görülebileceği üzere etkileri şimdiden hissedilmeye başlanmış durumda. Bir zamanlar ülkemizden çok sayıda vasıfsız işçi alan Almanya, şimdi ise küresel markaları aracılığı ileyetenekli mühendis avına çıkmış durumda.