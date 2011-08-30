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Alman otomotiv endüstrisi mühendis kıtlığı yaşıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre, Alman otomotiv endüstrisinde mühendis kıtlığı yaşanıyor. 2018 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı hedefleyen Volkswagen, hibrit ve elektrikli araçlarda pazar lideri olmayı amaçlayan BMW ve iki güçlü rakibinin gerisinde kalmak istemeyen Mercedes-Benz... Dikey büyüme stratejisini benimseyen lider otomobil üreticileri, hedeflerini gerçekleştirebilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyarken, anavatanlarında işe alınabilecek nitelikte yeteri kadar mühendis bulamıyorlar.
Alman otomotiv endüstrisi mühendis kıtlığı yaşıyor
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Geçtiğimiz ay Alman Mühendislik Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin otomotiv endüstrisindeki mühendis ihtiyacı tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanarak 77.000'e ulaşmış durumda. BMW,  i3 ve i8 gibi yeni nesil otomobillerini üreteceği Leipzig fabrikasına 800 yeni personel almayı planlıyor. Bugün yıllık 1.6 milyon olan satış adedini 2020 yılına kadar 2 milyona çıkartmayı hedefleyen BMW, i serisi altında sunacağı otomobiller ile bu hedefine ulaşacağını sık sık dile getirirken, kadrosunu da güçlendirmeyi planlıyor.
Volkswagen'in "dünyayı ele geçirme stratejisi" kapsamında çok daha fazla ihtirasa sahip olan Porsche ise bugün yıllık 100 bin adet civarında olan satışlarını mümkün olan en kısa sürede ikiye katlayarak 200 bin adede çıkartmayı ve bu hedefi doğrultusunda önümüzdeki üç yıl içerisinde kadrosuna, çoğunluğu mühendis olmak üzere  3000 yeni personel katmayı planlıyor. Alman Mühendislik Birliği'nden Willi Fuchs açıklamasında "bu durum (mühendis kıtlığı) yeni otomobillerin araştırma-geliştirme sürecini etkileyen çok ciddi bir problem" diyor.
Mühendislik alanındaki kıtlık maaşlara da yansımış durumda zira oluşan tablonun maaşların artmasına neden olduğu ifade edilirken, bugün Alman otomobil üreticilerinde yönetim seviyesinde çalışan mühendislerin yıllık ortalama 84000 Avro civarında kazandığı ve bu rakamın 2006'dan günümüze %19 oranında arttığı ifade ediliyor. Yaşanan kıtlıkla birlikte otomobil üreticilerinin gözü Almanya dışındaki alternatif ülkelere kaymış durumda. Çin gibi hızlı büyüyen ülkeleri hedef belirleyen üreticiler, aynı zamanda hedef pazar olan bu ülkelerden mühendis alarak ülke pazarlarını yakından tanımayı da hedefliyorlar. 
Alman otomotiv endüstrisi mühendis kıtlığı yaşıyor
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Porsche personel şefi Thomas Edig konuyla ilgili olarak, "Üreticiler, Çin, Hindistan ve diğer büyüyen marketlerde yetenek yarışı yapıyor. Biz de Çin ve Hindistan'dan işe alım yapmak istiyoruz çünkü onların uzmanlığına ihtiyaç duyuyor ve onların pazarlarını anlamak istiyoruz." dedi. Almanya için yaşlanmakta olan nüfusun gelecekte sıkıntı yaratabileceği çok uzun süredir konuşulmakta ki bu haberden de görülebileceği üzere etkileri şimdiden hissedilmeye başlanmış durumda. Bir zamanlar ülkemizden çok sayıda vasıfsız işçi alan Almanya, şimdi ise küresel markaları aracılığı ileyetenekli mühendis avına çıkmış durumda. 

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faruk 8 yıl en beğenilen
Bizde iş de yok, mühendis de. Mühendislik okuyanların %90'ına sesleniyorum : Kendinizi kandırmayın
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Metalurjist 8 yıl
Derhal almanca öğrenmem lazım.
5 Yanıt Yanıtla +32
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set 7 yıl
Lütfen tekrar okuyunuz; ''işe alınabilecek nitelikte'' demiş...

Ülkemizde hangi üniversitemiz dünya sıralamasına girebilmiştir?... Bu eğitimle nasıl kaliteli mühendis yetişecek?...

Üniversitelerimiz bilim,eğitim,teknoloji hariç herşeyle uğraşıyorlar. Bu noktada başarı nasıl olacak? Çalışmadan,üretmeden başarı olurmu?
Lütfen tekrar okuyunuz;''işe alınabilecek nitelikte''demiş...Ülkemizde hangi üniversitemiz dünya sıralamasına girebilmiştir?... Bu eğitiml...
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Huseyin-ZST 3 yıl
Biz bu konuda zaten iyi bir kaynağız. Çeşitli Alman üreticilerde çalışan bir dolu arkadaşım var. Abd de öyle. Ancak Türkiye'nin kaymak eğitim tabakası ihtiyacın çok küçük kısmını karşılıyor. Zira bu eğitime sahip kimselerin %25'inden fazlası gitmiyor. Kalanların bir kısım ailenin sermayesi ile bir işlere atılıyor. Kalanlar Tai, aselsan, vs. Vs'ye dağılıyor. Bizim sınırlı kaynağımız dev üreticilerin dişlerinin kovuguna yetmez özetle. Ancak eğitimine güvenen başvursun. Kabul almamaları için bir sebep yok.


Türkiyenin iyi universitlerinden birinden mezunsan, o ülkede master veya doktoraya baslarsan, işler kendiliğinden gelişiyor sonra.


İisbf'ciler için iş daha zor; muhendise daha kolay. İse yarar üniversite de çok yok tabi. Piyasada kendini üniversiteli zanneden populasyon yüksek. "Neden ben aciktayim ulan" diye kızıyor bu populasyon. Onları suclayamam da. Yazık diyorum sadece...
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RichardB 3 yıl Huseyin-ZST
Huseyin-ZST

Biz bu konuda zaten iyi bir kaynağız. Çeşitli Alman üreticilerde çalışan bir dolu arkadaşım var. Abd de öyle. Ancak Türkiye'nin kaymak eğitim tabakası ihtiyacın çok küçük kısmını karşılıyor. Zira bu eğitime sahip kimselerin %25'inden fazlası gitmiyor. Kalanların bir kısım ailenin sermayesi ile bir işlere atılıyor. Kalanlar Tai, aselsan, vs. Vs'ye dağılıyor. Bizim sınırlı kaynağımız dev üreticilerin dişlerinin kovuguna yetmez özetle. Ancak eğitimine güvenen başvursun. Kabul almamaları için bir sebep yok.


Türkiyenin iyi universitlerinden birinden mezunsan, o ülkede master veya doktoraya baslarsan, işler kendiliğinden gelişiyor sonra.


İisbf'ciler için iş daha zor; muhendise daha kolay. İse yarar üniversite de çok yok tabi. Piyasada kendini üniversiteli zanneden populasyon yüksek. "Neden ben aciktayim ulan" diye kızıyor bu populasyon. Onları suclayamam da. Yazık diyorum sadece...

ozetlemissiniz, katilyiorum millet turkiyede bi yetenegi yok, sadece puan alarak girdigi ve bi diploma aldigi icin muhendis saniyor kendini laa TR deki egitim bos bos bos

o bos egitimden cikan ve kendini gelistirmeyen adamlarda dolayisiyla bos olur
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ntquartex 3 yıl
Şu anda İtalya Fiat grubunda çalışan mühendislerin tek hedefi VAG grubuna geçip yırtmak.Ama sektördeki herkesi alacak hali de yok, Almanlar yaş tahtaya zor basarlar bu konuda...
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WILDBOYS 3 yıl
Hec unutmam Bu konu acildiginda berlin duvari yeni yapiliyordu

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Freddy03 3 yıl
Muhendislere 1500 tl demissinde bak kardesim Turkiyede de dunyadada tecrubesiz elemana para vermiyorlar. Ford Dearbornda yeni mezun almiyorlar(Nadirdir)， Maaslari yuksek， Almanya Merkrnich yeni mezun nadir， Dunton Ford Ingiltere yeni mezun daha gormedim duymadim. Adamlar tecrubeli aliyor， Bizim ulkede ise yeni mezun cok tecrubeli kit bu yuzden tecrubeliler iyi para kazaniyor. Turkiyenin avantaji yeni mezunun girebilecegi yer cok.

2. Bir konu ise vasifsizlar ordusu olan muhendislerimiz.Ingilizce yok， Teknik bilgi bihaber， Dersleri geceyimde bakariz mantigiyla yaşamis， sonra geliyor maas az ise almiyorlar， Kardesim bilgisi olan maasi yuksekte baslar uçarda. Mühendis olamayacak vasifta olanlar mühendislik yaparsa olacagi ve alacagi budur. Ben 2. Sinifimdayken 4. Ve hatta mezun kisilerin yapamadigi seyleri yapiyorsam ilerde o adamlarla ayni klassta dahi olmamam gerekir zaten. Bilmem anlatabiliyorumdur insallah. Turkiyenin maaslari dusuk olabilir ama para veren yerlerde var ne yapacagini bilirsen. Ben gidip 10 tane software ogreniyim ne ise yaradiklari nasil calistiklarini anlayim， not kaygisi gutmeden belki makinacilar icin en zor lisans derslerinden aliyim sirf ogrenmek ve merakimi gidermek adina sonra ayni işi yapiyim yok öyle bir dünya. Senin dayinin amcanin oglu 5 yildir ayni maasi aliyorsa zaten vasifsizdir. 1 yilda 1.5 katina cikartanlarda taniyorum. Ayrica Turkiyede sehirlerde yasam standartlari ayni olmamasida o maaslari gormenizi sagliyor. Tokatta 500 lira maaraf yapacak adama niye 3 bin versin cok kalifiye degilse.
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Schmerzhaft 3 yıl Freddy03
Freddy03

Muhendislere 1500 tl demissinde bak kardesim Turkiyede de dunyadada tecrubesiz elemana para vermiyorlar. Ford Dearbornda yeni mezun almiyorlar(Nadirdir)， Maaslari yuksek， Almanya Merkrnich yeni mezun nadir， Dunton Ford Ingiltere yeni mezun daha gormedim duymadim. Adamlar tecrubeli aliyor， Bizim ulkede ise yeni mezun cok tecrubeli kit bu yuzden tecrubeliler iyi para kazaniyor. Turkiyenin avantaji yeni mezunun girebilecegi yer cok.

2. Bir konu ise vasifsizlar ordusu olan muhendislerimiz.Ingilizce yok， Teknik bilgi bihaber， Dersleri geceyimde bakariz mantigiyla yaşamis， sonra geliyor maas az ise almiyorlar， Kardesim bilgisi olan maasi yuksekte baslar uçarda. Mühendis olamayacak vasifta olanlar mühendislik yaparsa olacagi ve alacagi budur. Ben 2. Sinifimdayken 4. Ve hatta mezun kisilerin yapamadigi seyleri yapiyorsam ilerde o adamlarla ayni klassta dahi olmamam gerekir zaten. Bilmem anlatabiliyorumdur insallah. Turkiyenin maaslari dusuk olabilir ama para veren yerlerde var ne yapacagini bilirsen. Ben gidip 10 tane software ogreniyim ne ise yaradiklari nasil calistiklarini anlayim， not kaygisi gutmeden belki makinacilar icin en zor lisans derslerinden aliyim sirf ogrenmek ve merakimi gidermek adina sonra ayni işi yapiyim yok öyle bir dünya. Senin dayinin amcanin oglu 5 yildir ayni maasi aliyorsa zaten vasifsizdir. 1 yilda 1.5 katina cikartanlarda taniyorum. Ayrica Turkiyede sehirlerde yasam standartlari ayni olmamasida o maaslari gormenizi sagliyor. Tokatta 500 lira maaraf yapacak adama niye 3 bin versin cok kalifiye degilse.

Sendemi türkiyedeki ekonomik durumun iyi olduğunu iddia edip türkiyede mühendislere değer verildiğini söylüyorsun



1500 lira ne arkadaş bir ekran kartı olmuş 3000 lira adam 4 yıl boyunca ne zorluklarda okudu bunun hiç düzgün otomobil sahibi olmaya hakkı yokmu hiç düzgün bir eve sahip olmaya hakkı yokmu 1500 tl ne ??
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bloodletting. 3 yıl
Konuyu iyi hortlatmışlar birkaç kelime de ben yazayım madem öyle.Almanya'da nüfusun %10 okuyabiliyor.Oradaki eğitim sisteminde bu işi gerçekten yapabilecek potansiyelde olan insanlar diploma sahibi oluyor.Bu nedenle mühendis sıkıntısı çekmesi normal.Orada daha çok usta,kalfa,çırak vs yetiştiriliyor.Yani işçi sınıfı.Malum parti bizim ülkemizde birçok şeyin içine ettiği gibi eğitim sistemininde içine etti.Ve artık üniversiteye giremeyenleri dövüyorlar.Eğitim,Fen Edebiyat,Mühendislik,İİBF gibi fakülteler bitirildi.Sırada Tıp ve Hukuk var.Malum yandaşlarını iyi kademelere getirmek için Tıp Fakültelerininde puanlarını baraj seviyesine çeker bunlar.Demek istediğim bizde herkes diploma alsın diye herkesi birşeyler yaptık.Onlarda ise az olsun ama öz olsun yani kaliteli olsun felsefesi var.Kısacası orda mühendis az ama sanayisi çok gelişmiş bizde zibil gibi mühendis var da ne oluyor bir tane adam gibi üretim mi var allah aşkına?
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haberelectro 3 yıl
Kitliktaki hali buysa...
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jubeii 3 yıl
şimdi burda "mühendis çok gelsinler" diyenler çıkacakatır.
Adamların bahsettiği nitelikli eleman . Ossuruktan teyyare üniversite
ve mezunu değil. 45 günlük tavuk yetiştirir gibi mezun veriyor okullar.
Yöneticiler sırf rant var diye köye okul açtı. Sıfır nitelik , çokça nicelik.
Bu ornek hep aklıma gelir. Karadenize hayat kadınlığı yapmaya gelen
doktor mühendisler vardı bi ara .(bilmiom hala varmı) Özünde hepimiz
bu durumdayız. Memurluk istisna. Memur olucaksanız no
problem.
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Sanki Bana Pele 3 yıl
Teklifleri bekliyorum
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A.F.Y.D 3 yıl
ben pek türkiyeden mühendis alacaklarını düşünmüyorum açıkçası
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leidenfrost 3 yıl
Almanya bittiyse biz çoktan tarihten silinmişizdir.
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