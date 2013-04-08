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Almanya merkezli Spiegel dergisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan Nikon ekipmanlarını gözler önüne serdi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Almanya merkezli Spiegel dergisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan Nikon ekipmanlarını gözler önüne serdi

Almanya merkezli Spiegel dergisi tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan Nikon fotoğraf ekipmanları ve bu ekipmanlar ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı.
Uzun yıllardır uzayda Nikon fotoğraf makineleri aktif olarak kullanılıyor ve internet ortamında yer alan birçok nefes kesici dünya dışı fotoğrafları da gene Nikon fotoğraf makineleri ile çekiliyor. Bu doğrultuda Alman Spiegel dergisi, Uluslararası Uzay İstasyonundan alınan görüntüler ile bir makale yayınlamış ve bu makale de kullanılan fotoğrafları resmi internet sitesi üzerinde paylaşıma açmış durumda. Fotoğraflar üzerinde Nikon'un üst seviye fotoğraf makineleri yanında, balık gözü objektifler göze çapıyor.
Nikon fotoğraf ekipmanları yanında harika uzay manzaralarının da yer aldığı fotoğraflara ve fazlasına aşağıda yer alan bağlantı üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotos-astronaut-don-pettit-gibt-tipps-fotostrecke-94487.html Yorum Yaz
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teramit 6 yıl
_bluescream_
ağırlıksız ortam kaslarda ne kadarda küçülmye sebep oluyor, tıg gibi kalmış adam.

bu adamların hepsi uzman pilot belli bir kilonun üzerinde olmazlar zaten fit olurlar.Hem kas kaybı olmasın diye her gün spor yapmaları zorunlu.
şişko astronot gördünüz mü hiç :)
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D3DEKORKUT 6 yıl
hehehe en azından düşürüp kırma dertleri yok.
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First_Person 6 yıl
_bluescream_
ağırlıksız ortam kaslarda ne kadarda küçülmye sebep oluyor, tıg gibi kalmış adam.

Konu fotoğraf makineleri ama siz söyleyince dikkat ettim, haklısınız, özellikle bacak kaslarında belirgin atrofi var. Yer çekimsiz ortamın böbrek üzerine de olumsuz etkileri olduğu söyleniyor. Dünyayı eşsiz bir yerden görmenin ve milyonlarca dolarlık ekipmanı kullanmanın da bir bedeli var demek ki...
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cagataykoroglu 6 yıl
Batuist
_bluescream_ağırlıksız ortam kaslarda ne kadarda küçülmye sebep oluyor, tıg gibi kalmış adam.
çok mu şişkoydu ki?

koptum :D
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Batuist 6 yıl
_bluescream_
ağırlıksız ortam kaslarda ne kadarda küçülmye sebep oluyor, tıg gibi kalmış adam.

çok mu şişkoydu ki?
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_bluescream_ 6 yıl
ağırlıksız ortam kaslarda ne kadarda küçülmye sebep oluyor, tıg gibi kalmış adam.
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