Almanya merkezli Spiegel dergisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan Nikon ekipmanlarını gözler önüne serdi









Almanya merkezli Spiegel dergisi tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan Nikon fotoğraf ekipmanları ve bu ekipmanlar ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı.

Uzun yıllardır uzayda Nikon fotoğraf makineleri aktif olarak kullanılıyor ve internet ortamında yer alan birçok nefes kesici dünya dışı fotoğrafları da gene Nikon fotoğraf makineleri ile çekiliyor. Bu doğrultuda Alman Spiegel dergisi, Uluslararası Uzay İstasyonundan alınan görüntüler ile bir makale yayınlamış ve bu makale de kullanılan fotoğrafları resmi internet sitesi üzerinde paylaşıma açmış durumda. Fotoğraflar üzerinde Nikon'un üst seviye fotoğraf makineleri yanında, balık gözü objektifler göze çapıyor.

Nikon fotoğraf ekipmanları yanında harika uzay manzaralarının da yer aldığı fotoğraflara ve fazlasına aşağıda yer alan bağlantı üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotos-astronaut-don-pettit-gibt-tipps-fotostrecke-94487.html