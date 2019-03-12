Nehire uçan Tesla'nın sahibi, aracın kendiliğinden hızlandığını iddia ediyor

Teknoloji Editörü
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, istenmeyen hızlanma olarak tabir edilen birkaç olayla ilgili mahkemeye verilmişti. Bu olaylara bir yenisi de Çin'den geldi. Xiao Chen adlı Tesla Model S sahibi, otomobilin kendiliğinden hızlanarak nehire uçtuğunu iddia ediyor.
Bu yaşanan ilk kaza değilRaporlara göre bu olay geçtiğimiz hafta Şangay'daki Tesla Qingpu Bölge Süper Şarj İstasyonu'nun yanındaki nehirde yaşandı. Tesla Model S'i kullanan Xiao Chen, şarj istasyonuna girmeye hazırlanırken, otomobilin kendiliğinden hızlandığını ve kontrolünden çıkarak nehire uçtuğunu belirtiyor.
Çitleri aştıktan sonra otomobilin sığ sulara gömüldüğünü belirten Chen, yanındaki yolcu ile birlikte araçtan güvenli bir şekilde çıkabildiğini açıkladı. Tesla'nın olayı araştırdığı açıklanırken, daha önceki kazalarda genellikle sürücülerin hatalı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle olayın aydınlatılması biraz süre alacağa benziyor.
https://electrek.co/2019/03/10/tesla-crash-river-claim-unintended-accelerated/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dediğim gibi belki de araç hızlanmıştır, bu emin olamama durumu çok büyük bir suistimal nedeni. Bunun kaydını tutan manipüle edilemeyen sistemler geliştirilmeli. (Ama sorunlar araçlardan kaynaklanıyorsa bu sistemi geliştirmek istemez markalar, sürücünün aklanacağı sistemi niye geliştirsinler.) Çok büyük bir çıkmaz bu.
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