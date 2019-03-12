Nehire uçan Tesla'nın sahibi, aracın kendiliğinden hızlandığını iddia ediyor

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, istenmeyen hızlanma olarak tabir edilen birkaç olayla ilgili mahkemeye verilmişti. Bu olaylara bir yenisi de Çin'den geldi. Xiao Chen adlı Tesla Model S sahibi, otomobilin kendiliğinden hızlanarak nehire uçtuğunu iddia ediyor.

Bu yaşanan ilk kaza değil

https://electrek.co/2019/03/10/tesla-crash-river-claim-unintended-accelerated/

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göre bu olay geçtiğimiz hafta Şangay'daki Tesla Qingpu Bölge'nun yanındaki nehirde yaşandı.'i kullanan Xiao Chen, şarj istasyonuna girmeye hazırlanırken,hızlandığını ve kontrolünden çıkarak nehire uçtuğunu belirtiyor.Çitleri aştıktan sonra otomobilin sığ sularabelirten Chen, yanındaki yolcu ile birlikte araçtanbir şekilde çıkabildiğini açıkladı. Tesla'nın olayı, daha önceki kazalarda genellikle sürücülerinolduğu belirtiliyor. Bu nedenle olayın aydınlatılması biraz süre alacağa benziyor.