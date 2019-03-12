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Nehire uçan Tesla'nın sahibi, aracın kendiliğinden hızlandığını iddia ediyor

Çin'deki bir Tesla Model S sahibi aracıyla birlikte nehire uçtu. İsminin Xiao Chen olduğu açıklanan adamın iddiası ise aracın kendiliğinden hızlanarak bu kazaya sebebiyet verdiği yönünde.
2 ay
8,3b
2
14
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, istenmeyen hızlanma olarak tabir edilen birkaç olayla ilgili mahkemeye verilmişti. Bu olaylara bir yenisi de Çin'den geldi. Xiao Chen adlı Tesla Model S sahibi, otomobilin kendiliğinden hızlanarak nehire uçtuğunu iddia ediyor.

Bu yaşanan ilk kaza değil

Raporlara göre bu olay geçtiğimiz hafta Şangay'daki Tesla Qingpu Bölge Süper Şarj İstasyonu'nun yanındaki nehirde yaşandı. Tesla Model S'i kullanan Xiao Chen, şarj istasyonuna girmeye hazırlanırken, otomobilin kendiliğinden hızlandığını ve kontrolünden çıkarak nehire uçtuğunu belirtiyor.

Çitleri aştıktan sonra otomobilin sığ sulara gömüldüğünü belirten Chen, yanındaki yolcu ile birlikte araçtan güvenli bir şekilde çıkabildiğini açıkladı. Tesla'nın olayı araştırdığı açıklanırken, daha önceki kazalarda genellikle sürücülerin hatalı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle olayın aydınlatılması biraz süre alacağa benziyor.

https://electrek.co/2019/03/10/tesla-crash-river-claim-unintended-accelerated/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Yalan, arabayı %100 yanındaki kadın sürüyordu, kadınların otomatik vites arabalarda fren yerine gaza bastığı binlerce video var internette, park yaparken uçuruyorlar arabaları sağa sola. Bu olayda bundan ibaret.
Yalan, arabayı %100 yanındaki kadın sürüyordu, kadınların otomatik vites arabalarda fren yerine gaza bastığı binlerce video var internette, park yaparken uçuruy...
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FrknEgeOztrk 2 ay
Kaza ardından videoyu izledim, manevra yaparken değil banko yanaşırken fren yerine gazı köklemesiyle oluşmuş bir kaza. Bikaç metre arkası superşarj istasyon park alanı ve araç hizalı. Araç akıllı olunca sürücüde akıllanmıyor işte 😂
Kaza ardından videoyu izledim, manevra yaparken değil banko yanaşırken fren yerine gazı köklemesiyle oluşmuş bir kaza. Bikaç metre arkası superşarj istasyon pa...
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alaz1903 2 ay
Ortamlarda araba hızlandı dersin kim bilecek :D
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D.Baran 2 ay
Tabi tabi gaza basmıştır fren yerine,toz kondurmayın siz Teslaya.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Kesinlikle yalan kesinlikle tesla bu konunun üzerine düşer. Diye tahmin ediyorum
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RocknRoll@ 2 ay
Bu işin sonu gelmez bence her kaza yapan suçu arabaya atacak.Belki aralarında gerçekten %1 hata olacak yalancılar yüzünden onu da anlayamacaklar.
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x_click 2 ay
Bencede suçu arabaya 😀
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kakarikikiri 2 ay
arabayı pirincin içine yatırsın da nemini alsın bari.
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DH Misafiri 2 ay
Pili çıkaramamış mı?
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bulentcandan 2 ay
779HP, 1.250Nm olanı var. Gaza dokunsan nehirde...
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fuckulteli 2 ay
Doğrudur veya değildir kesin bir şey diyemem ama bu otonom araçlara suç atan araç sahipleri olacaktır. Kendi hatasını markaya yıkıp aracın telafisini bekleyebilirler hatta hukuki durumlardan sıyrılmak için bile araçlar suçlanabilir.
Dediğim gibi belki de araç hızlanmıştır, bu emin olamama durumu çok büyük bir suistimal nedeni. Bunun kaydını tutan manipüle edilemeyen sistemler geliştirilmeli. (Ama sorunlar araçlardan kaynaklanıyorsa bu sistemi geliştirmek istemez markalar, sürücünün aklanacağı sistemi niye geliştirsinler.) Çok büyük bir çıkmaz bu.
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turker03 2 ay fuckulteli
Benim de aklıma gelen ilk bu oldu. Özellikle bizim ülkemizde ve asyada bu tip frısatçılıklar zaten başka senaryolarda olan şeyler olduğu için olsa gerek
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AirSupport 2 ay fuckulteli
Zaten Tesla araçlarında eğer OutoPilot açıksa tüm Loglar tutuluyor mahkeme bunları isterse zaten Tesla veriyor, eğer bir arıza olduysa şirket kusurludur. Yoksa dediğiniz gibi kadın uçurmuştur arabayı.
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alaz1903 2 ay
Ortamlarda araba hızlandı dersin kim bilecek :D
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FrknEgeOztrk 2 ay
Kaza ardından videoyu izledim, manevra yaparken değil banko yanaşırken fren yerine gazı köklemesiyle oluşmuş bir kaza. Bikaç metre arkası superşarj istasyon park alanı ve araç hizalı. Araç akıllı olunca sürücüde akıllanmıyor işte 😂
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