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Altaeros Energies, geliştirdiği rüzgar türbiniyle dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Altaeros Energies, geliştirdiği rüzgar türbiniyle dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor

Dünyanın en önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar, yerden yükseldikçe daha hızlı, kuvvetli ve genel olarak enerji üretimi için daha verimli şekilde esmeye başlıyor. Bu güzel enerjiden yararlanmak isteyen firmalardan Altaeros Energies, geliştirdiği rüzgar türbiniyle yerden 1000 feet (Yaklaşık 304,8 metre) yükseklikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor.
Dış görünüş itibariyle bir balona benzeyen ve aslında helyum dolu dış gövdesiyle benzer bir yapıda hazırlanan Altaeros Energies Buoyant Air Turbine ya da kısa adıyla BAT, yere çelik kablolar ile bağlanarak yukarıya yollanıyor ve burada taşıdığı hafif pervanenin yüksek rüzgar hızıyla dönmesiyle aktif şekilde elektrik üretebiliyor. Firmanın belirttiğine göre yeryüzünde konumlandırılan rüzgar güllerinden 2 kat daha fazla enerji üretebilen ve yukarıda olduğu için hem yüksek ses çıkartmayan hem de kuşlar için çok fazla tehdit oluşturmayan rüzgar türbini, şimdilik 500 feet yükseklikte test ediliyor ve kısa zaman içerisinde 1000 feet yüksekliğe çıkartılarak önemli bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Bu yükseklik değeri için özel olarak geliştirilen Altaeros BAT, 100 mil hızında esen rüzgarlara dayanabiliyor, yağmur ya da kardan etkilenmiyor ve hava çok bozulursa otomatik olarak kendini aşağıya indirebiliyor.
Her yere taşınabiliyor olmasıyla özellikle afet bölgeleri ya da kısa dönemli iş sahaları için inanılmaz faydalı görevler üstlenmesi beklenen Altaeros BAT rüzgar türbini, çelik kablolar ve yüksek çalışma mesafesi nedeniyle ufak uçaklar için tehlike oluştursa da, sürekli kullanımdan öte hazırlanan yapısıyla ciddi bir potansiyel vaat ediyor. 
Altaeros Energies, geliştirdiği rüzgar türbiniyle dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor

http://www.altaerosenergies.com/pressrelease_2014_03.html Yorum Yaz
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berkkarabacak 5 yıl en beğenilen
süper bi fikir neden bizim aklımıza gelmiyo bu tür fikirler
3 Yanıt Yanıtla +10
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ozeba 5 yıl
Ulkemizin hangi bolgelerinin kac saat guneslenme suresine sahip oldugunu ve Gunes paneli ile elektrik uretmek icin ne kadar gerekli oldugu.
Ulkemizin ruzgar haritasini ve hangi bolgelerin gunes enerjisiyle elektrik uretmeye elverisli oldugunu "bilimsel" verilerle soyleyebilecek biri var mi? Merak ediyorum acaba bu tip yenilenebilir enerji kaynaklari nicin aktif olarak kullanmaz ulkemizde.
Karlilik orani dusuk mudur bu tesislerin?
Ulkemizin hangi bolgelerinin kac saat guneslenme suresine sahip oldugunu ve Gunes paneli ile elektrik uretmek icin ne kadar gerekli oldugu.Ulkemizin ruzg...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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murdocklawless 5 yıl
güzel fikir. ancak uzun vadede uygulanışını görmek lazım. yere çakılı olanların bakımı zor ve maliyetli. bunu yere indir, yap bakımını koy yine yukarı. ben enerji bakanı olsam bu güneşli ve rüzgarlı ülkeden dibine kadar faydalanırdım nükleerden önce.
güzel fikir. ancak uzun vadede uygulanışını görmek lazım. yere çakılı olanların bakımı zor ve maliyetli. bunu yere indir, yap bakımını koy yine yukarı. ben ener...
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tobepeople 5 yıl
teknik destek kısmı ciddi sıkıntı burada bunun yanı sıra uzun vade de kazandıran sistemler bunlar yani zaten teki bir işe yaramıyor en azından güneş paneli ve rüzgar tirbünü beraber olmalı ki tam fayda sağlasınülkemizde her bölge de bu da ekstra masraf oluyor güneş panelleri çok uzun ömürlü değiller ayrıca ülkemizde sık sık deprem ve sel baskınları oluyor yapılar da buna müsait değil ve temeli bunların yurt dışında yapılıyor tükiyede yapılsa bile malzeme ve ya sistemi yurt dışından geliyor bu da masrafa yol açıyor direk ülkemizde de yapılabilir bir şey ancak destek çıkanı yok aselsan gibi bir firmanın araya girmesi şart diğerleri döküntü zaten yani enerjiyi ürettin diyelim jeneratör lazım bunun için hakkını veren kaç tane jeneratör var ayrıca bakımını nasıl yapacaksın her ile bir bayii lazım çok büyük bir altyapıya ihtiyacı var bu sistemin büyük isimler sadece halledebilir ancak kazanç ömür boyu değil bakımı masraflı bu cihazların 10 yıl elektrik garantisi vereni olursa sıkıntı çıktığında da tüm parçaları ile beraber deprem ve sel baskınları hariç ücretsiz garanti kapsamı verebilecek firmalar lazım ayrıca böyle bir sistemi türkiyede yapsalar bile adam gider iki gün sonra oraya kuyu kazarlar birisi silah sıkar denk gelir yada ipneliğine yaparlar havalı tüfek zebil millette yani türkiede böyle şeyler için erken balkona millet çocuğunu çıkaramıyor maç olduğunda sıkarlar diye ki düğün zamanı da aynı yani ülekemiz önce kültür kazanacak sonra birşeyler isteyecek ha villan vardır gidenin gelenin pek olmaz uzak bir arazidedir yaparsın ayrıca ülkemizde zaten bu tarz firmalar var ama güven olmaz onlara en temizi kendin sipariş verip monte edilen modellerden yurt dışından getirtip monte edeceksin ha ben elektronik teknikeriyim imkanım olsa herşeyi kendim yaparım ama geçim derdinden borçtan harçtan insan kafasını kaldıramıyor onu geçtim hobilerimize vakit ayıramıyoruz ki bu da hobi sayılır aslında kendine yaptığın için ama zor birşey değil çoluk çocuk yapar bu rüzgar ve güneş panaelleri ile elektrik üretmeyi ama önemli olan 1 -2 eşya değil evin tüm elektriğini karşılamak rüzgar fazla olduğunda depolamak yada gündüz güneş ışığından faydalanıp ha birde çalınma derdi var onuda es geçmeyelim :) ha birde kimse neden düşünmüyor diyorsunuz düşünse bile kime anlatacaklar var mı öyle bir yer projesini anlatıp destek alabileceği bir yer yok ki hakikaten beğenseler bile çalarlar o projeyi kaybol derler mesela tek ve kendi evimde yaşıyor olsam sadece bu kadarla kalmam ışıklarıda kumandayla kontrol ederim perdeleri de sabah olunca kendi açılmasını sağlarım kendi odama sadece düğme ha bu deiklerim cidden çocuk oyuncağı meslek lisesi okuyan herhangi bir elektronik öğrencisi yapar gerçi çoğu öğrenmek için değil sadece mezun olmak için gidiyor kendimden biliyorum sınıfta 2-3 kişi dersle ilgilenirdi sınıfımızda cem yılmaz tarzı bir arkadaşımız vardı der işletmezdi sağolsun güldürmekten :)
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Rubisco 5 yıl tobepeople
greenway.com.tr/...

Benim bildiğim kimse kırıp dökmedi, söküp götürmedi , atış talim yerine çevirmedi burayı.
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k2fg9 5 yıl
Ayrıca Türkiyenin toplam enerji tüketim ortalaması 60.000 MW yani 60GW anlık. Bunun yaklaşık %4 ü rüzgar, güneş vb. kaynaklardan. Almanya ise anlık enerji ihtiyacının 23 yada 24 GW ını sadece rüzgardan üretiyor. Almanya gibi Türkiye ye göre bu konuda daha avantajsız ( jeomorfolojik yönlerden) bir ülke bu kadar üretebiliyorsa, Türkiye tüm enerji ihtiyacını hatta fazlasını üretebilir. Ama sizin gibi taş kafalı ve sabit fikirli insanlar tarafından yönetildiğimizden, araplara ( dolaylı yoldan amerikaya) sömürtmek için petrol ve doğalgaza mecbur bırakılıyoruz. Bu ülkenin kısa sürede kalkınmasının tek yolu enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak. Onun da yolu nükleer değil rüzgar enerjisidir. Nükleere bu kadar zorlamalarının sebebi indiregandiyi sevmeleri...
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DH Misafiri 5 yıl
Adam gelmiş denklemi yapıştırmış hepsini inceledim ve haklı. Sen hangi mühendislik derslerine dayanarak yalanlamışsın anlayamadım bir de hakaretler etmişsin. Önce sen kendine bak kendi kendini rezil etmişsin. Hele son mesajın...Sallamaaaa kamiiillllll. Sana A veren hocayı kovalasınlar makina mühendisi ajdarın kız kardeşi. Okuma yazma öğren anlayışını geliştir. Kim söyledi sana Türkiye deki üretim 60000mw diye? Sen diploma alsan ne olur? Türkiyede 3gw yi geçmez rüzgar. Almanya ise 30gw üzerindedir üretimi.
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k2fg9 5 yıl DH Misafiri
Sana burada neden yanlış olduğunu açıklayım düşük zekalı ve cahil arkadaşım;

- Momentum denkleminde kütlenin toplam kinetik enerjisi bulunur. Ama türbinde çıkan havanın hızı 0 olamayacağından bir kere o bulduğun enerji normalde olandan kat kat fazla ve alakasız olacaktır.

- Hava sıkıştırılabilir bir akışkandır türbine girdiğinde de sıkışır ve yoğunluğu değişir. Ayrıca sıcaklığa ve hava basıncı gibi bir sürü etmene göre de değişir. Bu yüzden o formül içine hesaplarken yazdığın yoğunljk ta yanlış.

- Ayrıca akış türbinin ön ve arkasında türbülanslı mı değil mi onu da hesaplamanız lazım çünkü verimi etkiler.

O denklemin ne kadar yanlış olduğunu anlatmak için daha birsürü şey yazabilirim ama gereksiz çünkü ilk yazdığım madde bile açıklamaya yetiyor.

Bu ülke birşey bilmeyen ama herşeyi bildiğini zanneden "okumuş cahil" üreten eğitim sistemi ile arpa boyu yol alamaz ve alamıyor da.

Şimdi git kumda oyna...
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k2fg9 5 yıl
Bu arada almanyanın rüzgardan elde ettiği enerji kapasitesi 20000 MW civarında. Türkiyenin toplam üretimi 60000 MW civarı. Ben hala dışa bağımlılığımızın rüzgar ile çözülebileceğini düşünüyorum. Şu anda %1 bile değil rüzgar enerjisinin oranı...
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Laurie 5 yıl
İyimiş
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DH Misafiri 5 yıl
k2fh9,
Kitabı vakti zamanında kütüphaneden ödünç kullanmıştım. İnternette bulamadım malesef. İmkanınız varsa herhangi bir üni kütüphanesinden temin edebilirsiniz. Enerji meselesine girişte temel kitaplardan biridir, öneririm.
Bu paylaştığım link zannediyorum merağınızı giderecektir. 2.6'da formülün çıkış noktasına ve isbatı var. web.itu.edu.tr/...
Ve aklınızın bir köşesinde daima bulunsun, fizik, bence şöyle, gibi geldi bana veya gibilerle olacak iş değildir. Ben açıkçası ilk yaptığım yorumun eksiler almasına şaşırdım. Zannediyorum profesör kaynıyor bu site. Bilmiyorsanız konuşmayın, ya da araştırın gelin hep beraber daha iyiyi üretmek için tartışalım.
İyi günler dilerim.
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k2fg9 5 yıl DH Misafiri
Yolladığın link beni doğruluyor dostum. Basit momentum denkleminden birşey zırvalamışlar. Bu denklem ile elde edeceğin sonucun gerçek ile uzaktan yada yakından alakası olmaz. Ne okuyorsun bilmiyorum (sanırım coğrafya ile alakalı) ama ben yurt dışında akışkanlar mekaniği dersi aldım(erasmus) ve A ile geçtim. Akışkanlar mekaniğini çok iyi bilirim yani cahil değilim "makine mühendisiyim". ( hep bu kalıbı kullanmak istemişimdir
)

Reynolds transport teoremine biraz göz atarsan ne demek istediğimi anlarsın. Ayrıca bu hava aracı tasarlanırken sonlu elemanlar yöntemi kullanan bir programla çalışılmıştır.
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba k2fg9,
Paylaştığım denklem sadece wind turbine konusunda nihayi bir denklem. Belli ki konuyu bilmiyorsunuz. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Öğrenme noktasında samimi iseniz sizin için giriş seviyesinde kolayca anlayabileceğiniz 'Energy Physics and Environment(3rd_McFarland)kitabını tavsiye ederim. Chapter 14 ve 15te merak ettiğiniz denklemleri ve konuyu anlayabileceğinizi umuyorum.
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k2fg9 5 yıl DH Misafiri
Ben işin içinde akış olduğunu biliyorum ve bernoulliden daha basit bir akış denklemi görmedim hayatımda. O bile bunun yanında karmaşık. Bu denklem dışardan baktığımda (m*v^2)/2 denkleminin biraz değiştirilmişi gibi geldi. İçerisinde akış olan bir sistemin bu kadar basit bir denklemi olacağını sanmıyorum. Eğer denklemin ispatı yada çıkış noktası kitapta varsa paylaşırsanız sevinirim screenshot olarak.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben enerji teknolojileri üzerine bir master yapıyorum şuan.
E = 1/2 x ? x A x t x u3.
u yükseklik, A da blade yarıçapını r alırsak daire alanı gibi düşünebiliriz. Ama aldanmayalım sürekli yükseldikçe sonsuza kadar enerji artar diye birşey yok. Betz law'a göre %60 maks verimlilik sunuyor rüzgar. Yükseklik tabi önemli ancak ama bu teknoloji blade yarıçapını düşürüyor. Yani daha iyi verim alabilmek için büyük pervanelere ihtiyaç var. Bu teknolojide lider ülkeler klasik tarzda daha yüksek türbinlere yatırıyorlar paraları. Bu yeni tanıtılan sisteme büyük pervane koymak kolay değil. Koyulsada maliyette ona göre artar. Alternatif bir teknoloji tabi. Her yeni tasarım next generation of the wind turbine diye tanıtılıyor, bunu youtube ta görebilirsiniz.
Türkiye ye gelecek olursak. Birçok şey için malesef geç kalmışız ama son birkaç senedir çok somut adımlar atılıyor ve umut vadedici. Mesela yurtta en iyi ünilerden birçok prof devlet destekli MİLRES projesi için uğraşıyor. Bunları imal edebilmek çok kolay değil. En küçük hesap hatası, ups demek milyon lirayı buluyor bu tip projelerde. Her ne kadar teşvik olsada renewable kaynaklarla kısa vadede enerji problemini çözmek çok zor. Stabil bir güç vadetmiyorlar henüz. Demand çok hızlı artıyor, kabaca her 10 senede harcanan elektrik 2 katına çıkıyor. Uzun vadede petrol bitiyor arabalar elektriğe geçiyor ufaktan. Doğal afet noktalarından uzak kurulan nükleer birçok açıdan içinde bulunduğumuz durumda akıllıca. Geç bile kaldık. Fransa elektiriğinin büyük bir bölümünü nükleerden karşılıyor. Enerjide dışa bağımlıyız. Görüyoruz işte hep beraber yaşıyoruz. Enerji ve kaynaklar uğruna sürekli savaş çıkıyor. Kardeş dediğimiz Azerbaycan azıcık yükselsin fiyatlar bir sıkıntı çıksın hemen bir mazeret bulup kesiyorlar nabucco işte. Sadece yeni üretim sahaları değil aynı zamanda tasarrufta da önemli adımlar atılmalı. Mesela R295x bilmemne radeon ne öyle, bir mini buzdolabı gibi çekiyor elektriği. Parası olanada tavsiyem tasarruflu olalım bu milli mesele.
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k2fg9 5 yıl DH Misafiri
Ben böyle bir akış denklemi hiç görmedim. Benim bildiğim akışkandan elde edilen iş reynolds transport denklemi ile hesaplanır. Sizin denkleminiz fikir bile vermez. Ayrıca yükseğe çıktıkça rüzgarın enerjisi nasıl artıyor yoğunluğu düşer iken?

Ekleme: Betz kanunu bir akışkandan elde edilebilecek maksimum enerjinin, toplam enerjisinin %60 ını geçemeyeceğini açıklar. Yükseklik ile alakası nedir? Ben kuramadım da?
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kymelria 5 yıl
1 foot = ~30,5cm
1 mil = ~1,6 km



koskoca yazıyı türkçeleştirirken üşenmiyorsunuz. bari imperial ölçü birimlerini de metrik sisteme çevirin da kolay anlaşılabilir olsun
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omerfa 5 yıl
sadece çanakkale ve gelibolu yarımadasına kurulacak rüzgar jenaratörleri türkiyenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.Bu veriler yıllar önce hazırlanmış hatta fizibilite çalışmaları bile yapılmıştır.Sadece diğer enerji türleri gibi rant getirmediği için yapılmamaktadır. bu kadar basit işte
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1963bursa 5 yıl omerfa
omerfa
sadece çanakkale ve gelibolu yarımadasına kurulacak rüzgar jenaratörleri türkiyenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.Bu veriler yıllar önce hazırlanmış hatta fizibilite çalışmaları bile yapılmıştır.Sadece diğer enerji türleri gibi rant getirmediği için yapılmamaktadır. bu kadar basit işte

Maalesef verdiğin bilgi kelimesi kelimesine doğru ve bu yazın haberin kendisinden defelerca kat daha önemli.
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