Altaeros Energies, geliştirdiği rüzgar türbiniyle dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor





Dünyanın en önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar, yerden yükseldikçe daha hızlı, kuvvetli ve genel olarak enerji üretimi için daha verimli şekilde esmeye başlıyor. Bu güzel enerjiden yararlanmak isteyen firmalardan Altaeros Energies, geliştirdiği rüzgar türbiniyle yerden 1000 feet (Yaklaşık 304,8 metre) yükseklikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor.

Dış görünüş itibariyle bir balona benzeyen ve aslında helyum dolu dış gövdesiyle benzer bir yapıda hazırlanan Altaeros Energies Buoyant Air Turbine ya da kısa adıyla BAT, yere çelik kablolar ile bağlanarak yukarıya yollanıyor ve burada taşıdığı hafif pervanenin yüksek rüzgar hızıyla dönmesiyle aktif şekilde elektrik üretebiliyor. Firmanın belirttiğine göre yeryüzünde konumlandırılan rüzgar güllerinden 2 kat daha fazla enerji üretebilen ve yukarıda olduğu için hem yüksek ses çıkartmayan hem de kuşlar için çok fazla tehdit oluşturmayan rüzgar türbini, şimdilik 500 feet yükseklikte test ediliyor ve kısa zaman içerisinde 1000 feet yüksekliğe çıkartılarak önemli bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Bu yükseklik değeri için özel olarak geliştirilen Altaeros BAT, 100 mil hızında esen rüzgarlara dayanabiliyor, yağmur ya da kardan etkilenmiyor ve hava çok bozulursa otomatik olarak kendini aşağıya indirebiliyor.

Her yere taşınabiliyor olmasıyla özellikle afet bölgeleri ya da kısa dönemli iş sahaları için inanılmaz faydalı görevler üstlenmesi beklenen Altaeros BAT rüzgar türbini, çelik kablolar ve yüksek çalışma mesafesi nedeniyle ufak uçaklar için tehlike oluştursa da, sürekli kullanımdan öte hazırlanan yapısıyla ciddi bir potansiyel vaat ediyor.

http://www.altaerosenergies.com/pressrelease_2014_03.html