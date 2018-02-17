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Altered Carbon'ın yazarından yeni Netflix dizisi: Sword Art Online

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Altered Carbon'ın yaratıcısı olan Laeta Kalogridis, şimdi de ünlü anime serisi Sword Art Online'ı diziye uyarlamak için Netflix ile anlaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,3b
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17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix'in bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli dizi olan Altered Carbon'ın ilk sezonu bu ayın başında yayınlandı. Richard K. Morgan'ın aynı adlı romanından uyarlanan bilim-kurgu dizisi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Altered Carbon'ın gördüğü ilgiden oldukça memnun olan Netflix, dizinin yaratıcısı ile yeni bir projeye imza atıyor.
Netflix, Altered Carbon dizisinin yaratıcısı Laeta Kalogridis (Shutter Island, Terminator: Genisys)'in yeni projesi olan Sword Art Online'ın haklarını satın aldı. Kalogridis, Japonya'nın en popüler kitap serilerinden biri olan ve daha önce animesi de çekilen Sword Art Online'dan uyarlanacak dizinin senaryosunu Patrick Massett ve John Zinman (Lara Croft: Tomb Raider) ile birlikte kaleme alacak.
Bilim-kurgu ve fantezi türlerini bir araya getiren Sword Art Online, yakın gelecekte geçiyor ve oldukça gelişmiş bir sanal gerçeklik oyununun içinde hapsolan Kirito'nun hikayesini anlatıyor. Canavarlar, büyü ve gizem dolu bu dünyada binlerce kişi ile birlikte hapsolan Kirito, arkadaşlarının da yardımıyla benzersiz bir maceraya atılacak.
Henüz yapım aşamasının başında olan Sword Art Online dizisinin önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşması bekleniyor. 

https://www.spoilertv.com/2018/02/sword-art-online-netflix-boards-live.html Yorum Yaz
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prowl12 1 yıl en beğenilen
Death note gibi bir seriyi duman etmişlerdi demek sıra saodaymış.Yüksek bir bütçesi olursa tutabilir ama öyle olacağını sanmıyorum.Göl kıyısında Asuna Kirito aşkı izleriz gibime geliyor.
Death note gibi bir seriyi duman etmişlerdi demek sıra saodaymış.Yüksek bir bütçesi olursa tutabilir ama öyle olacağını sanmıyorum.Göl kıyısında Asuna Kirito ...
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Great.Wave 1 yıl
Altered Carbon da SAO Animesi de kötüydü. Artık orjinalinin adaptasyonu kim bilir ne kadar kötü olur tahmin bile edemiyorum.
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Turin Turambar. 1 yıl
Sao yu güzel bulan kaliteli bir şey aramasın ne izlerseniz seversiniz
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xLordRealx 1 yıl
SAO'ya kötü diyenler hiçbir şey izlemesin nasıl olsa beğenmezsiniz.
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INumber1OneI 1 yıl
anime ve çizgi film severler için gayet güzel bir dizi tavsiye ederim
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Umutcan 1 yıl
Uyarlama güzel olursa anime tarzını sevmeyen kitle tarafından tercih edilir.
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gxhero 1 yıl
Sao ilk sezonu güzeldi sonrakiler o kadar iyi değildi sebep ilk sezon da bir battle royal durumu vardı Altered Carbon da bu kısma uygun yapıdaydı sonuç güzel olabilir.
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esmerbuyucu 1 yıl
Animesinin hikayesi, evreni kısıtlı bir kitleye hitap ederken, dizisini de otakulara falan izletirler artık.
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Rajeesh 1 yıl
zenci karakter yaptılar diye üzülecek yurdum insanlarını şimdiden görüyorum hahahah. kahretsin herkes beyaz anglo saxon olmalıydı :((
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creative13 1 yıl
saoya kötü diyenler muhtemelen rpgleri sevmeyen insanlar rpg devenler için sao oldukça güzel bir anime ama dizisi nasıl bence başarılı olmaz çünkü animesinin verdiği hissin yanından geçebileceğini düşünmüyorum
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alptughan 1 yıl
Önümüzdeki 10 sene içinde yüksek hızlı internet dünya genelinde tabana yayılırsa netflix bir şekilde steam,origin,nba pass gibi platformları içine entegre etmeye çalışacaktır.şuan o kadar fazla platform oluştuki normal kullanıcı zorluk çekmeye başladı.dil içerikleri ile beraber 10 sene içinde tekelleşme seviyelerinde yeni oluşumlar göreceğiz.
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alptughan 1 yıl
sen gelme netflixx.
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