Altered Carbon'ın yazarından yeni Netflix dizisi: Sword Art Online

Netflix'in bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli dizi olan Altered Carbon'ın ilk sezonu bu ayın başında yayınlandı. Richard K. Morgan'ın aynı adlı romanından uyarlanan bilim-kurgu dizisi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Altered Carbon'ın gördüğü ilgiden oldukça memnun olan Netflix, dizinin yaratıcısı ile yeni bir projeye imza atıyor.

Netflix, Altered Carbon dizisinin yaratıcısı Laeta Kalogridis (Shutter Island, Terminator: Genisys)'in yeni projesi olan Sword Art Online'ın haklarını satın aldı. Kalogridis, Japonya'nın en popüler kitap serilerinden biri olan ve daha önce animesi de çekilen Sword Art Online'dan uyarlanacak dizinin senaryosunu Patrick Massett ve John Zinman (Lara Croft: Tomb Raider) ile birlikte kaleme alacak.

Bilim-kurgu ve fantezi türlerini bir araya getiren Sword Art Online, yakın gelecekte geçiyor ve oldukça gelişmiş bir sanal gerçeklik oyununun içinde hapsolan Kirito'nun hikayesini anlatıyor. Canavarlar, büyü ve gizem dolu bu dünyada binlerce kişi ile birlikte hapsolan Kirito, arkadaşlarının da yardımıyla benzersiz bir maceraya atılacak.

Henüz yapım aşamasının başında olan Sword Art Online dizisinin önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşması bekleniyor.

https://www.spoilertv.com/2018/02/sword-art-online-netflix-boards-live.html