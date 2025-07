Sinemada bu hafta: Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, Şirinler, Sil Baştan (18 Temmuz 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta gösterime giren Superman bir süre daha gişeyi domine edeceği gibi bu hafta yeni bir gişe canavarı gösterime girmiyor. Haftanın en iddialı filmleri Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum ve Şirinler Filmi olacak gibi görünüyor. Diğer yandan eski popüler filmler de sinemalara geri dönmeye devam ediyor. Bu hafta sıra Sil Baştan, Ben Efsaneyim ve İncir Reçeli'nde. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

Beş arkadaş istemeden ölümcül bir araba kazasına sebep olduklarında, bu olayı gizlemeye karar vererek korkunç bir sırrı paylaşırlar. Ancak bir yıl sonra, geçmişleri peşlerini bırakmaz. Korku dolu mesajlar ve takip edilmeye başlamalarıyla, birisinin geçen yaz ne yaptıklarını bildiği ortaya çıkar. Arkadaşlar tek tek avlanırken, bu olayın daha önce de yaşandığını fark ederler ve 1997’de gerçekleşen efsanevi Southport Katliamı’nın hayatta kalan iki kişisinden yardım istemek zorunda kalırlar.

Şirin Baba kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine Şirinleri onu kurtarmak için gerçek dünyaya bir göreve götürür. Şirinler yeni arkadaşlarının yardımıyla evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir. Bu yeni Şirinler filminde müzik de önemli bir yer tutuyor. Film için yeni şarkı besteleyen isimler arasında Rihanna ve Tyla gibi ünlü şarkıcılar yer alıyor.

Film, ayrıldığı sevgilisini hafızasından sildirmeye karar veren Joel Barish'in hikâyesini konu edimiyor. İki yıllık ilişkisini hafızasından silen eski sevgilisi Clementine'in bu şaşırtıcı kararı üzerine Joel de aynı prosedürü kendisi için uygulatmak ister. Ancak hafızası silinirken, ilişkisinin güzel anılarını tekrar yaşadıkça pişmanlık duyar ve süreci durdurmak ister.

Ben Efsaneyim, tuhaf bir virüsün insanlığın büyük bölümünü öldürdüğü, geri kalanlarını ise canavarlaştırdığı bir dünyada geçiyor. New York'ta hayatta kalan tek kişi olan bilim insanı Robert Neville (Will Smith), bir yandan hayatta kalan başka birilerini bulmak için dünyanın dört bir yanına mesajlar yollarken, diğer yandan araştırmasını tamamlayıp virüsün etkilerini tersine çevirmeye çalışıyor.

5️⃣ İncir Reçeli

Tam Boyutta Gör 2011 yapımı aşk filmi İncir Reçeli de bu hafta sinema salonlarına geri dönüyor. Ben Efsaneyim ve Sil Baştan gibi o da bir hafta gösterimde kalacak.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Aytaç Ağırlar

: Aytaç Ağırlar Oyuncular: Halil Sezai, Melike Güner, Mustafa Uzunyılmaz, Nevin Efe

30'lu yaşlarındaki Metin, televizyonlardaki talk showlar için skeç yazarak geçimini sağlamaktadır. En büyük hayali senaryosunu yazdığı bir filmin çekilmesiyken, bu hayali sürekli reddedilmektedir. Her gün gittiği barda bir gün Duygu adında sarhoş bir kızla tanışır. Metin, ayakta duramayacak durumdaki Duygu'yu evine alır ve ona yatağını verir. Sabah uyandığında ise Duygu'nun küçük bir not bırakarak ayrıldığını görür. Sonraları tekrar karşılaşırlar ve Duygu yine Metin'in evinde kalır, ancak her defasında sabah erkenden küçük bir not bırakarak evden ayrılır. Metin, sadece adını bildiği ve aşık olduğu bu kızın neden böyle davrandığını merak eder. Metroda yeniden karşılaştıklarında, Duygu'nun HIV ile yaşadığını açıklamasıyla birlikte, ikisi arasında ölümsüz bir metropol aşkı başlar.

6️⃣ Gelenek Görenek

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime iki yeni yerli film giriyor. Bunlardan ilki komedi türündeki Gelenek Görenek.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Hasan Doğan

: Hasan Doğan Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin, Mekin Sezer

Zarife ve Metin evlenmelerine engel olacak kadar gelenek göreneklerine bağlı olan köylerinde birbirlerine kavuşma yollarını ararken Metin’in aklına bütün dengeleri değiştirecek "Dezmal (Yazma) Kaçırma" fikri yatar. Metin Zarife’nin yazmasını kaçırmak isterken, Zarife’nin ablasının yazmasını kaçırır. Gelenek ve göreneklere göre Metin, Zarife ile değil ablası ile evlenmek zorunda kalacaktır. Metin sevdiği kızın ablası ile evlenmemek için zaten baştan beri karşı olduğu gelenekleri değiştirmeyi kafasına koyar.

7️⃣ Cin Kitabı

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren ikinci yerli film ise Cin Kitabı. Kendisi, adından da anlaşılabileceği üzere neredeyse her hafta bir yenisini gördüğümüz cinli korku filmlerimizin son örneği.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Sezay Tütüncüler

: Sezay Tütüncüler Oyuncular: Burak Aydın, Zişan Özlem Akçalı, Sembol Efsun Efsuslu

Yüz yıllardır efsanelerle gizlenmiş, ormanın derinliklerine gömülü bir kitap, sahibine istediği her şeyi verecek güce sahiptir; ancak bu eser cinler tarafından korunmaktadır. Genç kadınlar Selin ve Ceren, bu efsanenin gerçekliğine dair izler bulduklarında, güç arayışıyla başlayan bu yolculukları tehlikeli bir takıntıya dönüşür. Onları, ölülerin bile geri dönemediği ormanın kalbine götürecek bu yolda, köylü bir gencin yardımıyla ilerlerken, hiçbiri bu kitabın onlara ulaşan herkesin sonunu yazmak için beklediğini bilmemektedir.

8️⃣ Münafık 2

Tam Boyutta Gör Bu haftanın bir diğer cinli korku filmi ise Malexya'dan geliyor. Malezya yapımı korku filmi Munafik 2, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Syamsul Yusof

: Syamsul Yusof Oyuncular: Syamsul Yusof, Maya Karin, Nasir Bilal Khan

"İlk filmde yaşanan dehşetin ardından, şeytani güçlerin karanlık oyunu bu kez çok daha güçlü, çok daha ölümcül. Ruhani karanlıkla mücadele eden bir adam, bu kez inancıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Cinler, lanetler, dini ritüeller ve nefes kesen gerilim sahneleriyle örülü bu film, korku severleri koltuklarına çivileyecek."

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlar için oldukça sönük geçiyor. Netflix'e gelecek filmler arasında öne çıkan tek yapım Endonezya yapımı Normal Bir Kadın.

1️⃣ Normal Bir Kadın (A Normal Woman)

Tam Boyutta Gör Endonezya yapımı bu film, gizemli bir hastalığı olduğuna inanan bir kadının gerilim dolu hikâyesini anlatıyor.

Tür : Psikolojik Gerilim

: Psikolojik Gerilim Yönetmen : Lucky Kuswandi

: Lucky Kuswandi Oyuncular : Marissa Anita, Dion Wiyoko, Gisella Anastasia

: Marissa Anita, Dion Wiyoko, Gisella Anastasia Yayın Tarih i: 24 Temmuz

i: 24 Temmuz Platform: Netflix

Tanımlanamayan bir hastalığın pençesine düşen sosyetik bir kadın, tüm benliğini kaybetmeden önce bu hastalığın ardındaki gizemi çözmek zorundadır.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)

Tam Boyutta Gör Sevilen animasyon filmlerinin live-action uyarlamalarını çekmeye devam eden Disney, bu kez de 2002 yapımı Lilo ve Stitch'i live-action bir filme dönüştürdü. Mayıs ayında vizyona giren film, bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Aile, Macera

: Aile, Macera Yönetmen : Dean Fleischer Camp

: Dean Fleischer Camp Oyuncular : Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis

: Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis Yayın Tarihi: 22 Temmuz

Lilo ve Stiç, yalnız bir Hawaiili kız ile onun parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden tuhaf bir uzaylının hikâyesini anlatıyor.