Sinemada bu hafta: Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, Şirinler, Sil Baştan (18 Temmuz 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Geçtiğimiz hafta gösterime giren Superman bir süre daha gişeyi domine edeceği gibi bu hafta yeni bir gişe canavarı gösterime girmiyor. Haftanın en iddialı filmleri Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum ve Şirinler Filmi olacak gibi görünüyor. Diğer yandan eski popüler filmler de sinemalara geri dönmeye devam ediyor. Bu hafta sıra Sil Baştan, Ben Efsaneyim ve İncir Reçeli'nde. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Jennifer Kaytin Robinson
- Oyuncular: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt
Beş arkadaş istemeden ölümcül bir araba kazasına sebep olduklarında, bu olayı gizlemeye karar vererek korkunç bir sırrı paylaşırlar. Ancak bir yıl sonra, geçmişleri peşlerini bırakmaz. Korku dolu mesajlar ve takip edilmeye başlamalarıyla, birisinin geçen yaz ne yaptıklarını bildiği ortaya çıkar. Arkadaşlar tek tek avlanırken, bu olayın daha önce de yaşandığını fark ederler ve 1997’de gerçekleşen efsanevi Southport Katliamı’nın hayatta kalan iki kişisinden yardım istemek zorunda kalırlar.
2️⃣ Şirinler Filmi (Smurfs)
Şirin Baba kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine Şirinleri onu kurtarmak için gerçek dünyaya bir göreve götürür. Şirinler yeni arkadaşlarının yardımıyla evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir. Bu yeni Şirinler filminde müzik de önemli bir yer tutuyor. Film için yeni şarkı besteleyen isimler arasında Rihanna ve Tyla gibi ünlü şarkıcılar yer alıyor.
3️⃣ Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
- Tür: Romantik, Drama, Bilim Kurgu
- Yönetmen: Michel Gondry
- Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Tom Wilkinson
Film, ayrıldığı sevgilisini hafızasından sildirmeye karar veren Joel Barish'in hikâyesini konu edimiyor. İki yıllık ilişkisini hafızasından silen eski sevgilisi Clementine'in bu şaşırtıcı kararı üzerine Joel de aynı prosedürü kendisi için uygulatmak ister. Ancak hafızası silinirken, ilişkisinin güzel anılarını tekrar yaşadıkça pişmanlık duyar ve süreci durdurmak ister.
4️⃣ Ben Efsaneyim (I am Legend)
- Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu
- Yönetmen: Francis Lawrence
- Oyuncular: Will Smith, Alice Braga
Ben Efsaneyim, tuhaf bir virüsün insanlığın büyük bölümünü öldürdüğü, geri kalanlarını ise canavarlaştırdığı bir dünyada geçiyor. New York'ta hayatta kalan tek kişi olan bilim insanı Robert Neville (Will Smith), bir yandan hayatta kalan başka birilerini bulmak için dünyanın dört bir yanına mesajlar yollarken, diğer yandan araştırmasını tamamlayıp virüsün etkilerini tersine çevirmeye çalışıyor.
5️⃣ İncir Reçeli
- Tür: Romantik, Drama
- Yönetmen: Aytaç Ağırlar
- Oyuncular: Halil Sezai, Melike Güner, Mustafa Uzunyılmaz, Nevin Efe
30'lu yaşlarındaki Metin, televizyonlardaki talk showlar için skeç yazarak geçimini sağlamaktadır. En büyük hayali senaryosunu yazdığı bir filmin çekilmesiyken, bu hayali sürekli reddedilmektedir. Her gün gittiği barda bir gün Duygu adında sarhoş bir kızla tanışır. Metin, ayakta duramayacak durumdaki Duygu'yu evine alır ve ona yatağını verir. Sabah uyandığında ise Duygu'nun küçük bir not bırakarak ayrıldığını görür. Sonraları tekrar karşılaşırlar ve Duygu yine Metin'in evinde kalır, ancak her defasında sabah erkenden küçük bir not bırakarak evden ayrılır. Metin, sadece adını bildiği ve aşık olduğu bu kızın neden böyle davrandığını merak eder. Metroda yeniden karşılaştıklarında, Duygu'nun HIV ile yaşadığını açıklamasıyla birlikte, ikisi arasında ölümsüz bir metropol aşkı başlar.
6️⃣ Gelenek Görenek
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Hasan Doğan
- Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin, Mekin Sezer
Zarife ve Metin evlenmelerine engel olacak kadar gelenek göreneklerine bağlı olan köylerinde birbirlerine kavuşma yollarını ararken Metin’in aklına bütün dengeleri değiştirecek "Dezmal (Yazma) Kaçırma" fikri yatar. Metin Zarife’nin yazmasını kaçırmak isterken, Zarife’nin ablasının yazmasını kaçırır. Gelenek ve göreneklere göre Metin, Zarife ile değil ablası ile evlenmek zorunda kalacaktır. Metin sevdiği kızın ablası ile evlenmemek için zaten baştan beri karşı olduğu gelenekleri değiştirmeyi kafasına koyar.
7️⃣ Cin Kitabı
- Tür: Korku
- Yönetmen: Sezay Tütüncüler
- Oyuncular: Burak Aydın, Zişan Özlem Akçalı, Sembol Efsun Efsuslu
Yüz yıllardır efsanelerle gizlenmiş, ormanın derinliklerine gömülü bir kitap, sahibine istediği her şeyi verecek güce sahiptir; ancak bu eser cinler tarafından korunmaktadır. Genç kadınlar Selin ve Ceren, bu efsanenin gerçekliğine dair izler bulduklarında, güç arayışıyla başlayan bu yolculukları tehlikeli bir takıntıya dönüşür. Onları, ölülerin bile geri dönemediği ormanın kalbine götürecek bu yolda, köylü bir gencin yardımıyla ilerlerken, hiçbiri bu kitabın onlara ulaşan herkesin sonunu yazmak için beklediğini bilmemektedir.
8️⃣ Münafık 2
- Tür: Korku
- Yönetmen: Syamsul Yusof
- Oyuncular: Syamsul Yusof, Maya Karin, Nasir Bilal Khan
"İlk filmde yaşanan dehşetin ardından, şeytani güçlerin karanlık oyunu bu kez çok daha güçlü, çok daha ölümcül. Ruhani karanlıkla mücadele eden bir adam, bu kez inancıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Cinler, lanetler, dini ritüeller ve nefes kesen gerilim sahneleriyle örülü bu film, korku severleri koltuklarına çivileyecek."
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta dijital platformlar için oldukça sönük geçiyor. Netflix'e gelecek filmler arasında öne çıkan tek yapım Endonezya yapımı Normal Bir Kadın.
1️⃣ Normal Bir Kadın (A Normal Woman)
- Tür: Psikolojik Gerilim
- Yönetmen: Lucky Kuswandi
- Oyuncular: Marissa Anita, Dion Wiyoko, Gisella Anastasia
- Yayın Tarihi: 24 Temmuz
- Platform: Netflix
Tanımlanamayan bir hastalığın pençesine düşen sosyetik bir kadın, tüm benliğini kaybetmeden önce bu hastalığın ardındaki gizemi çözmek zorundadır.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)
- Tür: Aile, Macera
- Yönetmen: Dean Fleischer Camp
- Oyuncular: Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis
- Yayın Tarihi: 22 Temmuz
Lilo ve Stiç, yalnız bir Hawaiili kız ile onun parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden tuhaf bir uzaylının hikâyesini anlatıyor.