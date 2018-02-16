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Call of Duty filmini yönetecek isim belli oldu

Bir süredir hazırlık aşamasında olan Call of Duty filmini yönetecek isim belli oldu. Activision Blizzard, bu film ile kendi sinematik evrenini kurmayı planlıyor.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en başarılı serilerinden Call of Duty'i sinemaya uyarlamak için bir süredir hazırlıklarını sürdüren Activision Blizzard, projeyi hayata geçirme yolunda önemli adımlar atmaya başladı. Variety'nin haberine göre Activision Blizzard Studious, Call of Duty filmini yönetmesi için İtalyan yönetmen Stefano Sollima ile anlaşmak üzere.
İtalya'nın en popüler dizilerinden Gomorra'nın yönetmeni olarak çıkış yapan Sollima, 2015 yılında vizyona giren Suburra ile sinema dünyasında da adından söz ettirmeye başarmıştı. İtalyan yönetmen son olarak Sicario'nun devam filmi olan Soldado'yu yöneterek Hollywood'a geçiş yaptı.
Pulp Fiction, Erin Brockovich ve The Hateful Eight gibi filmlerin yapımcısı olan Stacey Sher'in yapımcılığını üstlendiği Call of Duty filminin senaryosunu Kieran Fitzgerald (Snowden) kaleme alacak.
Sher, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Call of Duty filmi ile yeni bir sinematik evren kurmayı amaçladıklarını ve filmin uzun yıllar devam edecek yeni bir serinin ilk parçası olacağını ifade etmişti. Oyun dünyasında Modern Warfare ve Black Ops gibi serilerle savaşın farklı cephelerine odaklanan stüdyonun sinema dünyasında da benzer bir yol izlemesi bekleniyor.

http://variety.com/2018/film/news/sicario-2-call-of-duty-pic-activision-studios-exclusive-1202697515/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
"Oyun dünyasının en başarılı serilerinden" sonrasını okumadım.
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dr20mouse 1 yıl
Cpt. Price olursa her türlü
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slevinus 1 yıl
Çağımızda ekmek gibi tüketilen aksiyon filmleri gibi sıradan kalmaması için güçlü bir hikaya ve Villainler barındırmalı. Ya da Mad Max gibi farklı formüller denemeli. Aksi halde sıradan kalacaktır. Yine izlenir ama malum ortamlarda puanı düşük kalır.
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Jersey Devil 1 yıl
son oyunlari begenilmese bile hep satilan bir oyun cod. her turlu izlenir
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Amd64x2 1 yıl
pek oyuncu biri değilimdir ve bu seriden sadece call of duty 4 mwf oynadım (başlayıp bitirdiğim nadir oyunlardandır) aklımda captain price dan başkada bir şey kalmamış, birde oyunun başında gemi batarken dengemi sağlamak için koltukta sağa sola eğildiğimi hatırlıyorum :)
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pastadanadam 1 yıl
Call of Duty'deki aksiyonları bir oyunda görünce hoşumuza gitmişti, Call of Duty 4'te ilk kez böylesine sinematik bir deneyim gördüğümüz için acayip coşmuştuk ama adı üstünde, sinematik deneyim. Yani bu aksiyonları sinemada defalarca gördük. O yüzden Call of Duty'nin filminin yapılması çok gereksiz, hatta sinematik evren kurulması çok çok gereksiz. Ne yapacaklar Captain Price ve Ghost'un ayrı ayrı filmlerini mi yapacaklar? Bu iki filmin birbirlerinden ne farkları olacak? İkiside askeri aksiyon filmi olacak. Film fena halde çakacak.
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
"Oyun dünyasının en başarılı serilerinden" sonrasını okumadım.
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waynei 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
"Oyun dünyasının en başarılı serilerinden" sonrasını okumadım.

Kırmadik rekor birakmadi. Battlefiled mi basarili
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x2yk 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

"Oyun dünyasının en başarılı serilerinden" sonrasını okumadım.


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Hadi oradannn yaaa..
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EzoBride 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
"Oyun dünyasının en başarılı serilerinden" sonrasını okumadım.
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Neden okumadın kardeş? Yalan değil ki evet son oyunlarında sıvadılar fakat gene bakınca başarılı bir seri İDİ.
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absamet 1 yıl
2 saatlik konulu güzel izlemelik bi film yapın bea.
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