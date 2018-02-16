Call of Duty filmini yönetecek isim belli oldu

Oyun dünyasının en başarılı serilerinden Call of Duty'i sinemaya uyarlamak için bir süredir hazırlıklarını sürdüren Activision Blizzard, projeyi hayata geçirme yolunda önemli adımlar atmaya başladı. Variety'nin haberine göre Activision Blizzard Studious, Call of Duty filmini yönetmesi için İtalyan yönetmen Stefano Sollima ile anlaşmak üzere.

İtalya'nın en popüler dizilerinden Gomorra'nın yönetmeni olarak çıkış yapan Sollima, 2015 yılında vizyona giren Suburra ile sinema dünyasında da adından söz ettirmeye başarmıştı. İtalyan yönetmen son olarak Sicario'nun devam filmi olan Soldado'yu yöneterek Hollywood'a geçiş yaptı.

Pulp Fiction, Erin Brockovich ve The Hateful Eight gibi filmlerin yapımcısı olan Stacey Sher'in yapımcılığını üstlendiği Call of Duty filminin senaryosunu Kieran Fitzgerald (Snowden) kaleme alacak.

Sher, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Call of Duty filmi ile yeni bir sinematik evren kurmayı amaçladıklarını ve filmin uzun yıllar devam edecek yeni bir serinin ilk parçası olacağını ifade etmişti. Oyun dünyasında Modern Warfare ve Black Ops gibi serilerle savaşın farklı cephelerine odaklanan stüdyonun sinema dünyasında da benzer bir yol izlemesi bekleniyor.

http://variety.com/2018/film/news/sicario-2-call-of-duty-pic-activision-studios-exclusive-1202697515/