Altın / Şampanya renkli iPhone 5S, siyah ve beyaz alternatifleriyle yan yana

İlk kez dile getirildiğinde birçok kişinin antipati ile yaklaştığı altın / şampanya renkli iPhone 5S’e karşı ön yargı, kaynaklardan gelen daha doğru bilgiler ve son sızan fotoğraflarla birlikte azalmaya başlamış durumda.

Hatırlanacağı gibi firmaya çok yakın isimlerden edinilen bilgiler, yeni rengin altının saf renginden ziyade çok daha açık tonda ve şampanya renginde olacağı belirtilmişti. Bu bilgilerden sonra sızan birkaç fotoğraf da bu iddiayı güçlendirerek, birçok teknoloji severde oluşan ön yargının azalmasına neden olmuştu.

Bugün Japonya’dan internete yayılan fotoğraflarda, altın / şampanya renkli iPhone 5S’in aslında tahmin edilenden daha fazla beğeni toplayacağını gösteriyor. Fotoğraflarda, yeni rengiyle iPhone 5S, ilk defa iPhone 5’in siyah ve beyaz renkli modelleriyle yan yana yer alıyor.

Öte yandan iPhone 5S’in bu renk alternatifinin sadece 128GB’lık modele ait olabileceği konuşulanlar arasında olduğunu hatırlatalım.

http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/165/165280/