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Altın / Şampanya renkli iPhone 5S, siyah ve beyaz alternatifleriyle yan yana

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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1
47
iPhone
Shady
Haber Editörü
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İlk kez dile getirildiğinde birçok kişinin antipati ile yaklaştığı altın / şampanya renkli iPhone 5S’e karşı ön yargı, kaynaklardan gelen daha doğru bilgiler ve son sızan fotoğraflarla birlikte azalmaya başlamış durumda.

Hatırlanacağı gibi firmaya çok yakın isimlerden edinilen bilgiler, yeni rengin altının saf renginden ziyade çok daha açık tonda ve şampanya renginde olacağı belirtilmişti. Bu bilgilerden sonra sızan birkaç fotoğraf da bu iddiayı güçlendirerek, birçok teknoloji severde oluşan ön yargının azalmasına neden olmuştu.

Bugün Japonya’dan internete yayılan fotoğraflarda, altın / şampanya renkli iPhone 5S’in aslında tahmin edilenden daha fazla beğeni toplayacağını gösteriyor. Fotoğraflarda, yeni rengiyle iPhone 5S, ilk defa iPhone 5’in siyah ve beyaz renkli modelleriyle yan yana yer alıyor.

Öte yandan iPhone 5S’in bu renk alternatifinin sadece 128GB’lık modele ait olabileceği konuşulanlar arasında olduğunu hatırlatalım.


http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/165/165280/ Yorum Yaz
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General. 6 yıl
Kasa yine soyulmasında 2000tl verip çöpten bulmuş gibi
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GoldPunch 6 yıl
Tam yerinde bir renk olmuş ne çok koyu ne çok açık. Çok sevdim ben.
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
FlyingUnderpants 6 yıl
Çok başarılı bir renk. Ara model olmasa android'i birakmayi dusunebilirdim.
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aycibin 6 yıl
1) renge tepki ne demektir lafin sacmaligina bak.begenmeyen gitsin beyaz siyah alsin!sanki zorla
2) yahu telefon cikiyorsa hakkinda haber olur da renk icin haber mi olurmus.yazacak makale kalmadi galiba
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Infinitum 6 yıl
Steve jobs öldükten sonra çok şey değişti
Bir sonraki nesilde Flash Player desteği gelir herhalde.
Steve Jobs'un ürün hakkındaki politikalarını kimse takmıyor artıkw
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daedlus 6 yıl
Bence 5s tanıtıldıkyan birkaç ay sonra tanıtılır,beyaz ip4,ip4 çıktığından sonra tanıtılmıştı.
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K.B.D 6 yıl
Altın rengi iyimiş
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koko23tr 6 yıl
Apple iyi hoş androidden çok daha kaliteli ama zamanında nokia nın yaptığı hatayı yapıyor. ufacık bi özellik ekleyip uçuk fiyatlara satıyor.İnsanları salak yerine koyuyor.Gözümde tek ve en iyi marka ancak satış politikalarını biraz gözden geçirmeleri gerekiyor
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rylai2113 6 yıl
Aslında burada anlatılmak istenilen :
Iphone siyah ve beyaz beraber olmuşlar ortaya melez renk olan yeni Ip çıkmış.
Üstte siyah altta beyaz aganigi naganigi ve sonuç :D
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OneMoreChance 6 yıl
Arka kapağın iki farklı tonda olması çok iğrenç gözüküyor. Aynı şey 5 te de vardı.
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redcool 6 yıl
hani çift flash vardı aynı 5 gibi duruyo bunlar.
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java 6 yıl
Bir kıro işi iphone eksikti o da tamam oldu... Aaah ah, adam bugünleri göreydi iPhone'u icat etmezdi belki de... Ne hallere kaldı Apple...
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VÖSLAUER 6 yıl
bu nesil iphone alicam belli.
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Redunay 6 yıl
iboocum
altın reknkli iphone dubaide yok satar

Başka espiriler bulun, hep aynı şeyler sıkıyor.
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