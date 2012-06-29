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'Amazing Alex' için kısa bir tanıtım videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Angry Birds serisi ile özdeşleşmiş olan Rovio, yeni oyunu 'Amazing Alex' için kısa bir tanıtım video yayınladı.

Fiziksel bir yap-boz oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Amazing Alex'in şu an için iOS ve Android platformlarında boy göstereceği belirtildi. 100 farklı bölümden oluşması beklenen oyunda, her bölümün bir sonraki bölüme etki edecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca Amazing Alex'te 35 farklı interaktif öğe bulunduğu, bu öğelerin oyuncuların seçimlerine göre oyun tasarımını değiştirecek olduğu belirtiliyor.

Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de Temmuz ayında mobil oyuncularla buluşması beklenen oyunun, Angry Birds serisi kadar başarılı olup olamayacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


 

http://teaser.amazingalex.com/ Yorum Yaz
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