'Amazing Alex' için kısa bir tanıtım videosu yayınlandı





Angry Birds serisi ile özdeşleşmiş olan Rovio, yeni oyunu 'Amazing Alex' için kısa bir tanıtım video yayınladı.

Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de Temmuz ayında mobil oyuncularla buluşması beklenen oyunun, Angry Birds serisi kadar başarılı olup olamayacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.







http://teaser.amazingalex.com/

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Fiziksel bir yap-boz oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Amazing Alex'in şu an için iOS ve Android platformlarında boy göstereceği belirtildi. 100 farklı bölümden oluşması beklenen oyunda, her bölümün bir sonraki bölüme etki edecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca Amazing Alex'te 35 farklı interaktif öğe bulunduğu, bu öğelerin oyuncuların seçimlerine göre oyun tasarımını değiştirecek olduğu belirtiliyor.