Amazon Cyber Monday indirimlerinde uygun fiyatlı 10 ürün

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Geçtiğimiz Cuma günü Black Friday’i geride bıraktık. Black Friday’den umduğunuzu bulamadıysanız üzülmeyin. Her yıl Black Friday gününden sonraki ilk Pazartesi günü dijital mağazalarda Cyber Monday indirimleri yapılıyor.

Amazon’un Cyber Monday indirimlerinde Türk kullanıcılarını yüzde 50’ye varan indirimler bekliyor. Üstelik bu indirim dönemine özel pek çok satıcı Türkiye’ye gönderim yapıyor. İndirimler Salı saat 01.00’da sona erecek.

Türkiye'ye Gönderim Yapılıyor

Listedeki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderimin yapılmadığına dair uyarı çıkmaktadır. Yine de ürünü sepete ekleyip ödeme işlemine geçtiğinizde başarı ile tamamlandığını göreceksiniz. Eğer ürünün gerçekten Türkiye’ye gönderimi yapılmıyorsa ödeme işlemine geçmeden önce sepetinizdeki ürünün uygun olmadığına dair uyarı verecek ve işlemi iptal edecek.

49 Euro Üzerine Kargo Ücretsiz

Eğer siparişiniz gümrük sınırının üzerindeyse İthalat Ücreti Depozitosu adı altında vergi alındığını göreceksiniz. Normalde gümrükte yapmanız gereken ödemeyi Amazon otomatik olarak almaktadır. Bu sayede gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor. Eğer sipariş tutarı 49 euro üzerindeyse Türkiye’ye yapılacak gönderimlerde kargo ücreti alınmıyor.

Cyber Monday indirimine giren ve Türkiye'ye gönderimi yapılan 10 ürün

DeLonghi EDG 605.B Nescafé Dolce Gusto Circolo Tam Otomatik Kahve Makinesi

Satış fiyatı: 59 Euro/280 TL - Ürün Linki

Lenovo TAB10 Tablet PC

Satış fiyatı: 99 Euro/460 TL – Ürün Linki

Polar M400 GPS’li Spor Saati

Satış fiyatı: 88 Euro/410 TL – Ürün Linki

Crucial 120 GB BX300 Solid State Drive

Satış fiyatı: 48 Euro/224 TL – Ürün Linki

s. Oliver Black Label Erkek Takım Elbise

Satış fiyatı: 109 Euro/514 TL – Ürün Linki

Philips Azur Performer Buharlı Ütü

Satış fiyatı: 33 Euro/154 TL – Ürün Linki

Philips Hue v3 Akıllı LED Lamba Başlangıç Paketi

Satış fiyatı: 114 Euro/537 TL – Ürün Linki

Braun MGK3080 9’u Bir Arada Erkek Bakım Seti

Satış fiyatı: 88 Euro/410 TL – Ürün Linki

Swarovski Kolye

Canon EOS 77D

Satış fiyatı: 99 Euro/460 TL – Ürün Linki

Satış fiyatı: 839 Euro/3900 TL* – Ürün Linki

*Canon EOS 77D'yi listedeki satıcılardan Sucher-Shop Türkiye’ye gönderim yapıyor