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Amazon Cyber Monday indirimlerinde uygun fiyatlı 10 ürün

Black Friday indirimleri sizi tatmin etmediyse Cyber Monday indirimlerine mutlaka bakmalısınız. Amazon'da Cyber Monday indirimine giren ve Türkiye'ye gönderilen ürünleri listeledik.
1 yıl
3,1b
1
18
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon Cyber Monday indirimlerinde uygun fiyatlı 10 ürün
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Geçtiğimiz Cuma günü Black Friday’i geride bıraktık. Black Friday’den umduğunuzu bulamadıysanız üzülmeyin. Her yıl Black Friday gününden sonraki ilk Pazartesi günü dijital mağazalarda Cyber Monday indirimleri yapılıyor.
Amazon’un Cyber Monday indirimlerinde Türk kullanıcılarını yüzde 50’ye varan indirimler bekliyor. Üstelik bu indirim dönemine özel pek çok satıcı Türkiye’ye gönderim yapıyor. İndirimler Salı saat 01.00’da sona erecek.

Türkiye'ye Gönderim Yapılıyor

Listedeki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderimin yapılmadığına dair uyarı çıkmaktadır. Yine de ürünü sepete ekleyip ödeme işlemine geçtiğinizde başarı ile tamamlandığını göreceksiniz. Eğer ürünün gerçekten Türkiye’ye gönderimi yapılmıyorsa ödeme işlemine geçmeden önce sepetinizdeki ürünün uygun olmadığına dair uyarı verecek ve işlemi iptal edecek.

49 Euro Üzerine Kargo Ücretsiz

Eğer siparişiniz gümrük sınırının üzerindeyse İthalat Ücreti Depozitosu adı altında vergi alındığını göreceksiniz. Normalde gümrükte yapmanız gereken ödemeyi Amazon otomatik olarak almaktadır. Bu sayede gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor. Eğer sipariş tutarı 49 euro üzerindeyse Türkiye’ye yapılacak gönderimlerde kargo ücreti alınmıyor.

Cyber Monday indirimine giren ve Türkiye'ye gönderimi yapılan 10 ürün

  • DeLonghi EDG 605.B Nescafé Dolce Gusto Circolo Tam Otomatik Kahve Makinesi

Satış fiyatı: 59 Euro/280 TL - Ürün Linki

  • Lenovo TAB10 Tablet PC

Satış fiyatı: 99 Euro/460 TL – Ürün Linki

  • Polar M400 GPS’li Spor Saati

Satış fiyatı: 88 Euro/410 TL – Ürün Linki

  • Crucial 120 GB BX300 Solid State Drive

Satış fiyatı: 48 Euro/224 TL – Ürün Linki

  • s. Oliver Black Label Erkek Takım Elbise

Satış fiyatı: 109 Euro/514 TL – Ürün Linki

  • Philips Azur Performer Buharlı Ütü

Satış fiyatı: 33 Euro/154 TL – Ürün Linki

  • Philips Hue v3 Akıllı LED Lamba Başlangıç Paketi

Satış fiyatı: 114 Euro/537 TL – Ürün Linki

  • Braun MGK3080 9’u Bir Arada Erkek Bakım Seti

Satış fiyatı: 88 Euro/410 TL – Ürün Linki

  • Swarovski Kolye
Satış fiyatı: 99 Euro/460 TL – Ürün Linki
  • Canon EOS 77D

Satış fiyatı: 839 Euro/3900 TL* – Ürün Linki

*Canon EOS 77D'yi listedeki satıcılardan Sucher-Shop Türkiye’ye gönderim yapıyor


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General. 1 yıl en beğenilen
Ulan hani indirim, ulan hani kampanya, ulan hani ucuz amazon
1 Yanıt Yanıtla +25
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ferther 1 yıl
1 gb ramlı tab10 u 99 euroya sıcak fırsat diye yazmışlar, Türkiyeye teslimat da yok
Yanıtla +14
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marxx 1 yıl FiratYapiciTR
FiratYapiciTR
Yav ne arsız insanlarsınız adamlar burda birşeyler yapıpta size yaranmaya size bir katkıda bulunup birşeyler göstermeye çalışıyor siz burda karın ağrınızdan duramıyorsunuz. Kardeş sizi burda zorla tutan yok. Siteyi sevmitor ve çekemiyorsanız girmeyin boş yere laf yapmayın bu kadar basit. Sıktı artık yorumlarınız. DH bence böyle haberleri artırsın ki herkes indirimlerden haberdar olsun.

ref olayı yokken ve hatta güzel güzel indirimler varken bu konuları bir bir kapatıyorlardı. bilip bilmeden insanları arsız diye yaftalamayın.
FiratYapiciTRYav ne arsız insanlarsınız adamlar burda birşeyler yapıpta size yaranmaya size bir katkıda bulunup birşeyler göstermeye çalışıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Rachsuchtig 1 yıl
839€ neresi uygun
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Father Torque 1 yıl
"Türkiye'ye gönderilemiyor"
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ilkdostun 1 yıl
Ütü hakkında fikri olan var mı?
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Vandrak 1 yıl
Canon 77D sahiden Türkiyede 750D alınacak fiyata geliyorsa iyiymiş
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tobepeople 1 yıl
Euro olmuş 5 TL alınmaz...
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Erwin 1 yıl
Allah herkesi yalaka insanlardan korusun.
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FiratYapiciTR 1 yıl
Yav ne arsız insanlarsınız adamlar burda birşeyler yapıpta size yaranmaya size bir katkıda bulunup birşeyler göstermeye çalışıyor siz burda karın ağrınızdan duramıyorsunuz. Kardeş sizi burda zorla tutan yok. Siteyi sevmitor ve çekemiyorsanız girmeyin boş yere laf yapmayın bu kadar basit. Sıktı artık yorumlarınız. DH bence böyle haberleri artırsın ki herkes indirimlerden haberdar olsun.
2 Yanıt Yanıtla +2
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marxx 1 yıl FiratYapiciTR
FiratYapiciTR
Yav ne arsız insanlarsınız adamlar burda birşeyler yapıpta size yaranmaya size bir katkıda bulunup birşeyler göstermeye çalışıyor siz burda karın ağrınızdan duramıyorsunuz. Kardeş sizi burda zorla tutan yok. Siteyi sevmitor ve çekemiyorsanız girmeyin boş yere laf yapmayın bu kadar basit. Sıktı artık yorumlarınız. DH bence böyle haberleri artırsın ki herkes indirimlerden haberdar olsun.

ref olayı yokken ve hatta güzel güzel indirimler varken bu konuları bir bir kapatıyorlardı. bilip bilmeden insanları arsız diye yaftalamayın.
1 Yanıt Yanıtla +10
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hurshit 1 yıl FiratYapiciTR
Ağzını topla yoksa ben toplarım
1 Yanıt Yanıtla +3
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ferther 1 yıl
1 gb ramlı tab10 u 99 euroya sıcak fırsat diye yazmışlar, Türkiyeye teslimat da yok
Yanıtla +14
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TnesQuare 1 yıl
Sık sık güncellenen online alışveriş sitesi.
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General. 1 yıl en beğenilen
Ulan hani indirim, ulan hani kampanya, ulan hani ucuz amazon
Yanıtla +25
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