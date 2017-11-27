Amazon Cyber Monday indirimlerinde uygun fiyatlı 10 ürün

Türkiye'ye Gönderim Yapılıyor
Listedeki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderimin yapılmadığına dair uyarı çıkmaktadır. Yine de ürünü sepete ekleyip ödeme işlemine geçtiğinizde başarı ile tamamlandığını göreceksiniz. Eğer ürünün gerçekten Türkiye’ye gönderimi yapılmıyorsa ödeme işlemine geçmeden önce sepetinizdeki ürünün uygun olmadığına dair uyarı verecek ve işlemi iptal edecek.
49 Euro Üzerine Kargo Ücretsiz
Cyber Monday indirimine giren ve Türkiye'ye gönderimi yapılan 10 ürün
- DeLonghi EDG 605.B Nescafé Dolce Gusto Circolo Tam Otomatik Kahve Makinesi
Satış fiyatı: 59 Euro/280 TL - Ürün Linki
- Lenovo TAB10 Tablet PC
Satış fiyatı: 99 Euro/460 TL – Ürün Linki
- Polar M400 GPS’li Spor Saati
Satış fiyatı: 88 Euro/410 TL – Ürün Linki
- Crucial 120 GB BX300 Solid State Drive
Satış fiyatı: 48 Euro/224 TL – Ürün Linki
- s. Oliver Black Label Erkek Takım Elbise
Satış fiyatı: 109 Euro/514 TL – Ürün Linki
- Philips Azur Performer Buharlı Ütü
Satış fiyatı: 33 Euro/154 TL – Ürün Linki
- Philips Hue v3 Akıllı LED Lamba Başlangıç Paketi
Satış fiyatı: 114 Euro/537 TL – Ürün Linki
- Braun MGK3080 9’u Bir Arada Erkek Bakım Seti
Satış fiyatı: 88 Euro/410 TL – Ürün Linki
- Swarovski Kolye
- Canon EOS 77D
Satış fiyatı: 839 Euro/3900 TL* – Ürün Linki
*Canon EOS 77D'yi listedeki satıcılardan Sucher-Shop Türkiye’ye gönderim yapıyor
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ref olayı yokken ve hatta güzel güzel indirimler varken bu konuları bir bir kapatıyorlardı. bilip bilmeden insanları arsız diye yaftalamayın.