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Instagram, 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını aştı

Mobil dünyaya ilk kez 2010 yılı sonbaharında merhaba diyen Instagram platformu, bugün 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağlardan birisi.
2 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet kullanıcı sayısında ve internete erişimde yaşanan artış, sosyal ağları da doğrudan etkiliyor. Fotoğraf tabanlı paylaşım sitesi olarak ün yapan Instagram, bundan en fazla faydalanan sosyal ağların başında geliyor.

Mobil dünyaya ilk kez 2010 yılı sonbaharında merhaba diyen Instagram, sadece iOS platformuna özgü bir uygulamaydı. Yıl bitmeden 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşan sosyal ağ, popülaritesini sürekli artırdı. 2012 yılında Android ekosistemine adım atması ise dönüm noktası oldu. 20 günde 10 milyondan fazla indirilen uygulama, aynı yıl Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.

Facebook tarafından ilk satın alındığında önemli miktarda kullanıcı kaybetmiş ve yatırımcılarında endişe yaratmıştı ancak sarsıntı kısa sürdü. Kullanıcılarının yeniden güvenini kazanan platform, hızlı büyümesine devam etti.

Ayrıca Bkz. "Futbol oyunlarına Türk yorumu"

Fotoğrafla içli dışlı olanların vazgeçemeyeceği platform haline gelen Instagram, bugün 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağlardan birisi. Üstelik bunu sadece mobil uygulamalar yoluyla elde etti. Bilindiği gibi web üzerinden Instagram sadece görüntüleme imkanı sunuyor.

Sosyal ağı günde 300 milyondan fazla kişi kullanıyor. ABD kaynaklı bir platform olmasına rağmen, kullanıcı kaynağının yüzde 80’i yurt dışından geliyor. Bu da ilginç bir istatistik olarak göze çarpıyor. 

 

http://m.androidcentral.com/instagram-hits-500-million-users-and-majority-them-access-it-every-day Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
sadece foto aslında bir hiç....
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gcb1903 2 yıl
5 yıla yakındır akıllı telefon sahibiyim. İlk defa geçen haftalarda o kadar söz ediliyor bir bakayım dedim. Girdim en popüler, takip edilesi kişileri takip ettim. Baya kasmışım yani.

Sonra bir baktım hiç. Koskoca bir hiç. 500 milyon kişi ne yapıyor burada anlam vermedim. 2010 yılında feysi kapattım. Instagram serüvenimiz çok kısa sürdü.

İki kalça bir bacak görmek, iki salak caps görmek ama arada onlarca reklam, satış, promosyon adı altında erozyona uğramak istemedim açıkçası. Bildiğiniz en ünlülerden, sözlük sayfalarına herkes bir şeyler satma peşinde. Ne kadar salakça bir şey. Bir de afedersiniz kotanın içine ediyor. Reklam izleyip birilerini zengin etmek için kotamı ve zamanımı harcayamam. Adaway yüzünden izin vermeyen uygulamaları kaldırıyorum ben göz göre göre reklam müptelası mı olayım?
2 Yanıt Yanıtla +2
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veyrongt 2 yıl
şimdi asosyallerin olumsuz yorumları gelmeye başlar
bence sosyal medyanın en başarılı uygulamalarından
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K.can.tas 2 yıl gcb1903
gcb1903

5 yıla yakındır akıllı telefon sahibiyim. İlk defa geçen haftalarda o kadar söz ediliyor bir bakayım dedim. Girdim en popüler, takip edilesi kişileri takip ettim. Baya kasmışım yani.

Sonra bir baktım hiç. Koskoca bir hiç. 500 milyon kişi ne yapıyor burada anlam vermedim. 2010 yılında feysi kapattım. Instagram serüvenimiz çok kısa sürdü.

İki kalça bir bacak görmek, iki salak caps görmek ama arada onlarca reklam, satış, promosyon adı altında erozyona uğramak istemedim açıkçası. Bildiğiniz en ünlülerden, sözlük sayfalarına herkes bir şeyler satma peşinde. Ne kadar salakça bir şey. Bir de afedersiniz kotanın içine ediyor. Reklam izleyip birilerini zengin etmek için kotamı ve zamanımı harcayamam. Adaway yüzünden izin vermeyen uygulamaları kaldırıyorum ben göz göre göre reklam müptelası mı olayım?



Şu popüler olan şeylerle ilgili ne zaman bir konu açılsa birileri sırf "farklı" görünmek için kullanmadığını ,izlemediğini vs. söyler ,ek olarak kullananları eleştirir hakaret eder.Bir donanım haber geleneğidir bu.
Kullanmıyorsan kullanma nedenlerini ,kendince eksik yönlerini yazarsın güzelce.Ama illa farklı görünecekya kullananlara laf atılacak.

"Ne kadar salakça bir şey"

500 milyon kişi salak bir sen akıllısın zaten.
2 Yanıt Yanıtla +1
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B Moon 2 yıl gcb1903
gcb1903
5 yıla yakındır akıllı telefon sahibiyim. İlk defa geçen haftalarda o kadar söz ediliyor bir bakayım dedim. Girdim en popüler, takip edilesi kişileri takip ettim. Baya kasmışım yani.

Sonra bir baktım hiç. Koskoca bir hiç. 500 milyon kişi ne yapıyor burada anlam vermedim. 2010 yılında feysi kapattım. Instagram serüvenimiz çok kısa sürdü.

İki kalça bir bacak görmek, iki salak caps görmek ama arada onlarca reklam, satış, promosyon adı altında erozyona uğramak istemedim açıkçası. Bildiğiniz en ünlülerden, sözlük sayfalarına herkes bir şeyler satma peşinde. Ne kadar salakça bir şey. Bir de afedersiniz kotanın içine ediyor. Reklam izleyip birilerini zengin etmek için kotamı ve zamanımı harcayamam. Adaway yüzünden izin vermeyen uygulamaları kaldırıyorum ben göz göre göre reklam müptelası mı olayım?

Ben de sevdiğim unluleri ve organizasyonları takip etmek icin kullaniyorum. 21 takio ettigim, 0 takipcim olan ve sadece resimleri beğenmek uzere kullandığım bir profil. Günde bir kez bakıyorum ve dediğiniz uzere reklam vs. hic gormuyorum.
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