Instagram, 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını aştı

İnternet kullanıcı sayısında ve internete erişimde yaşanan artış, sosyal ağları da doğrudan etkiliyor. Fotoğraf tabanlı paylaşım sitesi olarak ün yapan Instagram, bundan en fazla faydalanan sosyal ağların başında geliyor.

Mobil dünyaya ilk kez 2010 yılı sonbaharında merhaba diyen Instagram, sadece iOS platformuna özgü bir uygulamaydı. Yıl bitmeden 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşan sosyal ağ, popülaritesini sürekli artırdı. 2012 yılında Android ekosistemine adım atması ise dönüm noktası oldu. 20 günde 10 milyondan fazla indirilen uygulama, aynı yıl Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.

Facebook tarafından ilk satın alındığında önemli miktarda kullanıcı kaybetmiş ve yatırımcılarında endişe yaratmıştı ancak sarsıntı kısa sürdü. Kullanıcılarının yeniden güvenini kazanan platform, hızlı büyümesine devam etti.

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Fotoğrafla içli dışlı olanların vazgeçemeyeceği platform haline gelen Instagram, bugün 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağlardan birisi. Üstelik bunu sadece mobil uygulamalar yoluyla elde etti. Bilindiği gibi web üzerinden Instagram sadece görüntüleme imkanı sunuyor.

Sosyal ağı günde 300 milyondan fazla kişi kullanıyor. ABD kaynaklı bir platform olmasına rağmen, kullanıcı kaynağının yüzde 80’i yurt dışından geliyor. Bu da ilginç bir istatistik olarak göze çarpıyor.