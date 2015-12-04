Amazon Web Services platformu İstanbul'da ofis açıyor

Bulut altyapısı dendiğinde akla ilk gelen firmalardan birisi şüphesiz Amazon Web Services. AWS olarak da bilinen platform haliyle Amazon altında faaliyet gösteriyor. İlk etapta Amazon'un e-ticaret altyapısını kaldırması için geliştirilen AWS, şimdi teknoloji sektörünün devlerine hizmet veren bir platform haline geldi.





Bünyesinde trilyonlarca nesne barındıran ve saniyede 1.5 milyon civarında istek işleyen AWS'nin işlem gücü devasa boyutlarda. Bu devasa boyutların üstesinden gelebilmek için Amazon dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birisini geliştirdi. Evet, süper bilgisayar terimi genelde meteoroloji veya tıp dünyası gibi spesifik simülasyon alanlarında kullanılır ancak Amazon süper bilgisayarları e-ticaret ve bulut depolama sektörüne kazandıran ilk firma.





Amazon bu avantajı sayesinde teknoloji devlerine de altyapı sağlıyor. Örneğin Pinterest, Netflix, Flipboard, Yelp, Slack gibi pek çok örnek vermek mümkün. Ülkemizden de Digiturk Play, Yemeksepeti, Pegasus, Peak Games, Siberalem gibi pek çok hizmet AWS altyapısından yararlanıyor. Ayrıca Türk Telekom, BuluTT adında AWS altyapısını temel aldığı benzer bir bulut bilişim hizmeti veriyor.





Ülkemizde bu tür ortaklıkları yönetebilmek adına Amazon bir ülke müdürü atamıştı. Artık şirketlere ve yeni girişimlere daha yakın olabilmek adına İstanbul'da resmi AWS ofisi de hizmete geçiyor. Ofisin müjdesini bizzat Amazon WS ülke müdürü Murat Yanar verdi. Yeni ofisi ile birlikte yetenekli girişimlerin yeniliklerini en iyi şekilde değerlendirmelerinin önü açılacak. Ayrıca yeni ofis ile AWS platformunun bölge ülkelerine de daha hızlı bir şekilde sunulması hedefleniyor.