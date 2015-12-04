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Amazon Web Services platformu İstanbul'da ofis açıyor

Barındırdığı devasa işlem gücü sayesinde bulut altyapısına geçmek isteyen firmaların ilgi odağı olan Amazon Web Services, İstanbul'da açtığı ofisi ile firmalarımıza daha da yakın olmayı amaçlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon Web Services platformu İstanbul'da ofis açıyor

Bulut altyapısı dendiğinde akla ilk gelen firmalardan birisi şüphesiz Amazon Web Services. AWS olarak da bilinen platform haliyle Amazon altında faaliyet gösteriyor. İlk etapta Amazon'un e-ticaret altyapısını kaldırması için geliştirilen AWS, şimdi teknoloji sektörünün devlerine hizmet veren bir platform haline geldi. 

Bünyesinde trilyonlarca nesne barındıran ve saniyede 1.5 milyon civarında istek işleyen AWS'nin işlem gücü devasa boyutlarda. Bu devasa boyutların üstesinden gelebilmek için Amazon dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birisini geliştirdi. Evet, süper bilgisayar terimi genelde meteoroloji veya tıp dünyası gibi spesifik simülasyon alanlarında kullanılır ancak Amazon süper bilgisayarları e-ticaret ve bulut depolama sektörüne kazandıran ilk firma. 

Amazon bu avantajı sayesinde teknoloji devlerine de altyapı sağlıyor. Örneğin Pinterest, Netflix, Flipboard, Yelp, Slack gibi pek çok örnek vermek mümkün. Ülkemizden de Digiturk Play, Yemeksepeti, Pegasus, Peak Games, Siberalem gibi pek çok hizmet AWS altyapısından yararlanıyor. Ayrıca Türk Telekom, BuluTT adında AWS altyapısını temel aldığı benzer bir bulut bilişim hizmeti veriyor. 

Ülkemizde bu tür ortaklıkları yönetebilmek adına Amazon bir ülke müdürü atamıştı. Artık şirketlere ve yeni girişimlere daha yakın olabilmek adına İstanbul'da resmi AWS ofisi de hizmete geçiyor. Ofisin müjdesini bizzat Amazon WS ülke müdürü Murat Yanar verdi. Yeni ofisi ile birlikte yetenekli girişimlerin yeniliklerini en iyi şekilde değerlendirmelerinin önü açılacak. Ayrıca yeni ofis ile AWS platformunun bölge ülkelerine de daha hızlı bir şekilde sunulması hedefleniyor.  

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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Darısı amazon.com.tr'nin başına
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Patren 3 yıl
ah bide türkçe amazon açsalar satışları %500 atırırlar türkiyede
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tekyildiz44 3 yıl
bu işin başında mühendis_murat görmek isteriz, adam amazonun Türkiye sorumlusu bence :)
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suslu76 3 yıl
teramit
güçlü bir altyapıya ihtiyacı olan bir web sitesi için hosting firmasından hosting hizmeti almak yerine aws tercih etmesinin sebebi ne olabilir?bildiğim kadarıyla daha pahalı.ayrıca yine basit bir web sitesi,siteleri için aws tercih edilebilir bir tarafı var mı esprisi nedir?

satin aldigin servisler esnek ve scalable oluyor, load balancing icin mesela. yoksa 10 dolarlik bir vps de bayagi guclu, dakikada yuzlerce basit istegi isleyebiliyor http request gibi
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teramit 3 yıl
güçlü bir altyapıya ihtiyacı olan bir web sitesi için hosting firmasından hosting hizmeti almak yerine aws tercih etmesinin sebebi ne olabilir?bildiğim kadarıyla daha pahalı.ayrıca yine basit bir web sitesi,siteleri için aws tercih edilebilir bir tarafı var mı esprisi nedir?
1 Yanıt Yanıtla +1
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smlyklmz 3 yıl teramit
teramit

güçlü bir altyapıya ihtiyacı olan bir web sitesi için hosting firmasından hosting hizmeti almak yerine aws tercih etmesinin sebebi ne olabilir?bildiğim kadarıyla daha pahalı.ayrıca yine basit bir web sitesi,siteleri için aws tercih edilebilir bir tarafı var mı esprisi nedir?

belki bir terslik olursa müdahale imkanları daha iyidir
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Darısı amazon.com.tr'nin başına
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