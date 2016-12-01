Amazon, İslam dünyasından büyük tepki çekti

Amazon, kalpleri ısıtan bu çalışmasıyla birçok çevreden büyük Kısa süre önce yayınladığı son reklamıyla Müslüman ve Hristiyan iki arkadaşın dostluğunu konu alan, kalpleri ısıtan bu çalışmasıyla birçok çevreden büyük beğeni toplamayı başardı. İyimser hava devam ederken alışveriş sitesinde satışa sunulan bazı ürünler ise İslam dünyasında büyük tepkiyle karşılandı.

Buna göre "İslam’ın sembolü paspas ve köpek minderi, 40 cm x 60 cm kaymaz paspas, banyo/mutfak paspası ve evcil hayvanlar için uygundur." ifadeleriyle yayınlanan paspas ve köpek minderi, sosyal medyada kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

Allah Lafzı'nın (Arapça söz anlamında gelen bu kelime, yazımı ifade öden özel bir söylemdir) işlenmesinden dolayı ürünlerin İslam dinini aşağıladığını belirten internet kullanıcıları siteyi şikayet yağmuruna tuttular. Aslında geçtiğimiz haziran ayından bu yana satışta olan paspas ve minder, İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Müslüman meclis üyesi Mariam Khan’ın Twitter üzerinden paylaşmasıyla ön plana çıktı. Gelen şikayetler üzerine Khan’dan özür dileyen Amazon, ilgili mağazanın ürünlerini kaldırdı. Din gibi hassas bir konuda böylesi ürünlere izin veren Amazon'un daha duyarlı şekilde hareket etmesi talep edildi.