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Amazon, İslam dünyasından büyük tepki çekti

Yakın zamanda Türkçe olarak da hizmet vermeye başlayan ünlü alışveriş sitesi Amazon, satışa sunulan paspas ve köpek minderi üzerindeki ifadeler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti.
2 yıl
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77
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce yayınladığı son reklamıyla Müslüman ve Hristiyan iki arkadaşın dostluğunu konu alan Amazon, kalpleri ısıtan bu çalışmasıyla birçok çevreden büyük beğeni toplamayı başardı. İyimser hava devam ederken alışveriş sitesinde satışa sunulan bazı ürünler ise İslam dünyasında büyük tepkiyle karşılandı.
Buna göre "İslam’ın sembolü paspas ve köpek minderi, 40 cm x 60 cm kaymaz paspas, banyo/mutfak paspası ve evcil hayvanlar için uygundur." ifadeleriyle yayınlanan paspas ve köpek minderi, sosyal medyada kullanıcıların büyük tepkisini çekti.
Allah Lafzı'nın (Arapça söz anlamında gelen bu kelime, yazımı ifade öden özel bir söylemdir) işlenmesinden dolayı ürünlerin İslam dinini aşağıladığını belirten internet kullanıcıları siteyi şikayet yağmuruna tuttular. Aslında geçtiğimiz haziran ayından bu yana satışta olan paspas ve minder, İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Müslüman meclis üyesi Mariam Khan’ın Twitter üzerinden paylaşmasıyla ön plana çıktı. Gelen şikayetler üzerine Khan’dan özür dileyen Amazon, ilgili mağazanın ürünlerini kaldırdı. Din gibi hassas bir konuda böylesi ürünlere izin veren Amazon'un daha duyarlı şekilde hareket etmesi talep edildi. 

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alex59 2 yıl en beğenilen
Saçmalamayın bunun savunacak bir tarafı olamaz ve kimse yüce yaradanın adını ayaklar altına alamaz.
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Mephalay 2 yıl
Amazon bir market , urunu satan o marketteki bir dukkan.
Kapalicarsida boyle bir paspas satilsaydi tepkiyi dukkana mi kapalicarsiya mi gosterirdiniz ?
Adamlar ozur de dilemis iste.
Gereksiz magduriyet ve duyar kasmaya gerek yok.
Serbest piyasa, begenmedin mi urunu; almazsin biter. Yorumunu yazar tepkini gosterirsin medeni bir sekilde. Bu kadar.
Domuz eti sattigi icin Migrosa tepki gosteren insanlardan daha toleransli bir hareket beklemek de sacma ama, yine de dogrusunu soyleyeyim.
Adamlardan "saygi" bekleyen sen yillardir senin inandigin seye inanmayani "gavur" diye asagilayip duruyorsun ne de olsa. Dolar 3.5 oldu zaten, bu gidisle Amazon'dan zaten bir sey siparis edemez hale gelicez. Boykota pek gerek yok.
Amazon birmarket, urunu satan o marketteki birdukkan.Kapalicarsida boyle bir paspas satilsaydi tepkiyi dukkana mi kapalicarsiya mi gost...
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2 Yanıt Yanıtla +114
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sdc55 2 yıl
allah ismi paspasa vs yerlere yazılmaz
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Son of Hades 1 yıl
Kapitalizm dine imana bakmaz. Bir şeyin alıcısı varsa o üretilir ve satılır. Alıcısı varmış demekki.
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Schneeflocke 1 yıl
Donanımhaber ateistleri bu konuda da online olmuşlar
evet saçmalıklarını dinliyoruz
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drilldozer 1 yıl
amazon türkiyeye gelmeden hemen önce hortlatmışlar konuyu. amazon hemen gelsin de şu çakal kazıkçı siteleri, bu sitelerin paralı trollerini silsin süpürsün.
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webbie 1 yıl
Başkalarının saygı duydukları değerlerin bu şekilde değersizleştirilme amaçlı kullanılmasının arkasında her zaman bir art niyet aranır ve bence art niyet aranması da doğrudur.
Ancak, özellikle İslam dünyasının iki yüzlülüğü de can sıkıcı bir boyuta ulaştı.
Allah yazısını Allah'ın kurallarından bile öte görür duruma gelen İslam dünyası ne yolsuzluğu, ne hırsızlığı ne de kul hakkı yeme olaylarını bu kadar sert tepkilerle karşılamıyor.
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Mogolo 2 yıl
zengin araplar bunu sus olarak alıp kullanıyor

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metin_66 2 yıl
:(
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ozgur26 2 yıl
bunu yapıyorlarsa o site şikayet edilir dava edilir hala kaldırmazsa ürünleri o zamnda en büyük tepki alışveriş yapmamak olur başka elden ne gelecek
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TulparHAN 1 yıl ozgur26
açıkcası amazon her ne yaparsa yapsın isterse arapça tuvalet kağıdı yapsın umrumda olmaz.
Müşteri hizmetleri muhteşem müşteri hizmetlerine şikayet et adamlar hemen ürünü kaldırırlar Türkler gibi 6 ay sonra cevap vermezler.
Pazar günü amazona mail attım akşam 7 gibi falan adamlar 15 dk sonra telefonla arayıp yardımcı oldular.
Rabbim bize Amazon gibi bir nimet vermiş değerini bilmek lazım.
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Sapphire 2 yıl
Büyük ahlaksızlık. Bununla ilgili şikayetini yaparsın. Ama şunu söyleyeyim adamlar gösteriş dışında bizim e ticaret sitelerinden daha müslümanlar. en ufak bir sorunum için bile mesajıma 10 dk. içinde döndüler. çok dikkatli bir şekilde dinlediler. Burada bütün e ticaret sitelerinden kazık yemiş arkadaşlar var. ama Amazondan duymadım. Ayrıca özürde dilemişler.
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Dovahkiin 2 yıl
Kardeş sabah sabah pilavlı sohbetten mi çıktın
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Captain_Ivy 2 yıl
Bu amazon fazla oldu ama..
Geçenlerde de hindistan bayrağından paspasları satışa çıkarmış-geri çekmişti.
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DigitalWorld 2 yıl Captain_Ivy
Amazon da çok fazla suç yok. Sadece satışa konulan ürünlere daha fazla denetim getirilmeli.
Yani şimdi biz de market işletiyoruz. Satacağımız ürüne dikkat ediyoruz. Kar marjı ve satış potansiyeli yanında, gerekli belgeleri var mı? Helal mi? Kaliteli mi? diye kontrol ediyoruz. Aslında yiyecek bir şey ise Lezzetli mi diye bile kontrol ediyoruz. :D
Bakın bu sadece islami sembol ile de ilgili değil. Başka insanları rencide edecek ürünler de çıkabilir demek bu. Yani N11 e de yıllardır şikayet mesajı attığım gibi ( Arkadaş bir sürü sahte ürün var. Şikayet edeceğim sahte ürün diye. Öyle bir buton yok. ) bir ürünün satın al linkinin yakınlarında bir de "Ürünü şikayet et" diye bir buton olmalı. Hani trollüğe engel olmak için de SMS doğrulama istersin ve en az 100TL tutarında alışveriş yapılmış olunmasını istersin vb. Yani istenirse yapılabilir.
Şimdi benim iş yerimde müşteri direkt gelip diyebiliyor "arkadaş şu yoğurt sürekli bozuk çıkıyor" diye. Ya da uyarabiliyor "Bak bu ürünü almışsın ama bu sahte" diyebilme hakkı var.
Eğer sen müşteriye şikayet hakkı vermezsen. O ürün rafta kalır millet de "Aaaaa şu market bozuk yoğurt satıyormuş" ya da "Aaaaa şu market sahte ürün satıyormuş" diye dedikodu çıkar. Böyle de haberlere konu olursun.
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