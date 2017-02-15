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Amazon siparişleri havadan paraşüt ile teslim edecek

Geçtiğimiz aralık ayında drone ile ilk ürün teslimatını gerçekleştiren Amazon'un, insansız hava araçlarının iniş yapamayacağı yerlerde kullanılacak yeni paraşüt patentinin çizimleri ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gelecekte alışveriş sektörüne yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanan Amazon, hem maliyetleri düşürmek hem de çok daha hızlı teslimat gerçekleştirmek için insansız hava araçlarını pazara entegre etmeye çalışıyor. Aralık ayında İngiltere’nin Cambridge bölgesinde bulunan iki müşterisine sadece 13 dakika içerisinde drone ile ilk teslimatı yapan internet devi, kullanılan mevcut teknolojiyi geliştirerek alternatifler eklemeye devam ediyor.
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Ortaya çıkan son patente bakılırsa Amazon ürünlere paraşüt sistemi getirmek istiyor. Böylelikle insansız hava aracının güvenli şekilde iniş yapamayacağı yerlere sipariş edilen ürünler havadan bırakılacak. Otomatik açılan paraşüt ile ürüne herhangi bir zarar gelmesi önlenecek. Üstelik dosyada yer alan bilgilere göre Amazon’un sıkıştırılmış (basınçlı) hava ile kargoyu iniş sırasında yönlendirebileceği ifade ediliyor.
Diğer taraftan paraşüt sayesinde drone’un iniş-kalkış yapmasına gerek kalmadığı için sistem çok daha seri çalışabilir. Uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği şimdilik bilinmiyor fakat siparişlerin gökyüzünden teslim edilmesinin ilginç bir tecrübe olacağı kesin. Yerden 120 metre yükseklikten giden hava araçları 14 kilograma kadar olan paketleri taşıyor ve şimdilik 30 dakikalık uçuş mesafesine gidebiliyor.

http://money.cnn.com/2017/02/14/technology/amazon-drone-patent/index.html Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
3 yıl sonra donanımhaber'de yayınlanacak haberin içeriği :D
amazon türk müşterileri için yakında balistik füze ile uluslararası gümrüğe takılmadan kargo teslim edecek..
3 yıl sonra donanımhaber'de yayınlanacak haberin içeriği :Damazon türk müşterileri için yakında balistik füze ile uluslararası gümrüğe takılmadan kargo tesl...
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xmen121 2 yıl
Umarım yolu kaybetmezler
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MrT4ngo 2 yıl
Bizim insanımız böyle şeyleri saçma ve aptalca bulduğu için yurtiçi kargo ile kazıklanmaya devam
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fuujitsu 2 yıl
Bu kadar masrafa değmez . Ayrıca çok riskli .
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die_caprio 2 yıl
Saçma işler.Bu proje geri teper.neymis paraşütle atacakmis kapının önüne.ya evde yoksa şahıs? Hava rüzgarlı olurda paraşüt yer değişirse?
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Paul Muaddib 2 yıl
yurtiçi kargo olsa "geldik evde yoktunuz" notu gönderirler yukarıdan
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Schrödinger Kedisi 2 yıl
Bu haber eski değil mi
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bilir_kisi_M 2 yıl
Fazla MGS 5 Phantom pain oynamışlar
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ProJelly 2 yıl
Kargoya ateş açarlar heralde
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V4LKyR 2 yıl
Amazon da her gün yeni bir metodoloji ile kargo taşıyor.
Gün geçmiyor ki Amazon yeni bir kargo taşıma yöntemi bulduğunu duyurmasın.
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DH Misafiri 2 yıl
amazon yapilan yeni olmayan seyin patentini nasil aliyor. boyle patent olmaz. ikincisi böyle teslimat icin kaplama icin harcanacak para kutraracakmi? birazda sikti butarz haberler. bos isler.
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drone, amazon ve
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