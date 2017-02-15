Amazon siparişleri havadan paraşüt ile teslim edecek

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Gelecekte alışveriş sektörüne yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanan Amazon, hem maliyetleri düşürmek hem de çok daha hızlı teslimat gerçekleştirmek için insansız hava araçlarını pazara entegre etmeye çalışıyor. Aralık ayında İngiltere’nin Cambridge bölgesinde bulunan iki müşterisine sadece 13 dakika içerisinde drone ile ilk teslimatı yapan internet devi, kullanılan mevcut teknolojiyi geliştirerek alternatifler eklemeye devam ediyor.Ayrıca Bkz. "PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti"
Ortaya çıkan son patente bakılırsa Amazon ürünlere paraşüt sistemi getirmek istiyor. Böylelikle insansız hava aracının güvenli şekilde iniş yapamayacağı yerlere sipariş edilen ürünler havadan bırakılacak. Otomatik açılan paraşüt ile ürüne herhangi bir zarar gelmesi önlenecek. Üstelik dosyada yer alan bilgilere göre Amazon’un sıkıştırılmış (basınçlı) hava ile kargoyu iniş sırasında yönlendirebileceği ifade ediliyor.
Diğer taraftan paraşüt sayesinde drone’un iniş-kalkış yapmasına gerek kalmadığı için sistem çok daha seri çalışabilir. Uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği şimdilik bilinmiyor fakat siparişlerin gökyüzünden teslim edilmesinin ilginç bir tecrübe olacağı kesin. Yerden 120 metre yükseklikten giden hava araçları 14 kilograma kadar olan paketleri taşıyor ve şimdilik 30 dakikalık uçuş mesafesine gidebiliyor.
http://money.cnn.com/2017/02/14/technology/amazon-drone-patent/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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