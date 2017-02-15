Amazon siparişleri havadan paraşüt ile teslim edecek

Amazon, hem maliyetleri düşürmek hem de çok daha hızlı teslimat gerçekleştirmek için insansız hava araçlarını pazara entegre etmeye çalışıyor. Aralık ayında İngiltere’nin Cambridge bölgesinde bulunan iki müşterisine sadece 13 dakika içerisinde Gelecekte alışveriş sektörüne yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanan, hem maliyetleri düşürmek hem de çok daha hızlı teslimat gerçekleştirmek içinpazara entegre etmeye çalışıyor. Aralık ayında İngiltere’nin Cambridge bölgesinde bulunan iki müşterisine sadeceiçerisinde drone ile ilk teslimatı yapan internet devi, kullanılan mevcut teknolojiyi geliştirerek alternatifler eklemeye devam ediyor.

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Diğer taraftan paraşüt sayesinde drone’un iniş-kalkış yapmasına gerek kalmadığı için sistem çok daha seri çalışabilir. Uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği şimdilik bilinmiyor fakat siparişlerin gökyüzünden teslim edilmesinin ilginç bir tecrübe olacağı kesin. Yerden 120 metre yükseklikten giden hava araçları 14 kilograma kadar olan paketleri taşıyor ve şimdilik 30 dakikalık uçuş mesafesine gidebiliyor.

http://money.cnn.com/2017/02/14/technology/amazon-drone-patent/index.html

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Ortaya çıkan son patente bakılırsa Amazon ürünleregetirmek istiyor. Böylelikle insansız hava aracının güvenli şekilde iniş yapamayacağı yerlere sipariş edilenOtomatik açılan paraşüt ile ürüne herhangi bir zarar gelmesi önlenecek. Üstelik dosyada yer alan bilgilere göre Amazon’unile kargoyu iniş sırasında yönlendirebileceği ifade ediliyor.