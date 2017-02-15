PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti

53 milyonu aşkın abonesiyle YouTube’un en ünlü ve güçlü içerik üreticilerinden olan Felix Kjellberg’in -namıdiğer PewDiePie- başı yayınladığı videolar yüzünden ağrımaya devam ediyor. Daha önce anti-semitik mizahın dozunu kaçıran ve Nazi göndermelerinde bulunan YouTuber, kısa süre önce paylaştığı son video ile oldukça fazla tepki çekti.

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"Death to All Jews" (Tüm Yahudilere Ölüm) yazılı bir kartonu tutan insanların videosuna yer veren PewDiePie yoğun eleştiri yağmuruna tutuldu. Kısa süre içerisinde bir açıklama yayınlayan Disney, -sahibi olduğu Maker Studios çatısı altında hizmet veren- "Revelmode" video ağından Felix Kjellberg’in çıkarıldığını, sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.

Google, Disney ve Youtube sözleşmelerini iptal etti

YouTube ise ücretli abonelik servisi Red bünyesinde yayınlanan, kullanıcıların 10 dolar ödeyerek izleyebildikleri "Scare PewDiePie" (PewDiePie’ı Korkut) programının ikinci sezonunun yayınlanmayacağını açıkladı. Diğer taraftan tepkiler karşısında sessiz kalamayan Google, ünlü marka ve isimlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan, standart reklamlara nazaran yüksek kazanç sunan "Prefered" reklam ağından PewDiePie’ın tüm reklamlarını kaldırdı.

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Sadece online servislerdeki "modern mizahın" ne kadar çılgın olduğunu göstermek istediğini ifade eden 27 yaşındaki Felix Kjellberg, sözleşmelerin iptal edilmesiyle bazı eski videoları kanalından sildi. Bu arada videoda yarı çıplak şekilde görülen iki arkadaş da yayınladıkları videodan dolayı herkesten özür diledi.