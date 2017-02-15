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PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti

Son dönemde paylaştığı içeriklerle mizahın dozunu kaçıran YouTube fenomeni PewDiePie, yayınladığı son video ile büyük tepki çekti. Google, YouTube ve Disney sözleşmelerin iptal edildiğini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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53 milyonu aşkın abonesiyle YouTube’un en ünlü ve güçlü içerik üreticilerinden olan Felix Kjellberg’in -namıdiğer PewDiePie- başı yayınladığı videolar yüzünden ağrımaya devam ediyor. Daha önce anti-semitik mizahın dozunu kaçıran ve Nazi göndermelerinde bulunan YouTuber, kısa süre önce paylaştığı son video ile oldukça fazla tepki çekti.
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"Death to All Jews" (Tüm Yahudilere Ölüm) yazılı bir kartonu tutan insanların videosuna yer veren PewDiePie yoğun eleştiri yağmuruna tutuldu. Kısa süre içerisinde bir açıklama yayınlayan Disney, -sahibi olduğu Maker Studios çatısı altında hizmet veren- "Revelmode" video ağından Felix Kjellberg’in çıkarıldığını, sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.

Google, Disney ve Youtube sözleşmelerini iptal etti 

YouTube ise ücretli abonelik servisi Red bünyesinde yayınlanan, kullanıcıların 10 dolar ödeyerek izleyebildikleri "Scare PewDiePie" (PewDiePie’ı Korkut) programının ikinci sezonunun yayınlanmayacağını açıkladı. Diğer taraftan tepkiler karşısında sessiz kalamayan Google, ünlü marka ve isimlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan, standart reklamlara nazaran yüksek kazanç sunan "Prefered" reklam ağından PewDiePie’ın tüm reklamlarını kaldırdı.
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Sadece online servislerdeki "modern mizahın" ne kadar çılgın olduğunu göstermek istediğini ifade eden 27 yaşındaki Felix Kjellberg, sözleşmelerin iptal edilmesiyle bazı eski videoları kanalından sildi. Bu arada videoda yarı çıplak şekilde görülen iki arkadaş da yayınladıkları videodan dolayı herkesten özür diledi.

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thawne 2 yıl en beğenilen N. Chomsky
S. Hawking

Death to Muslims olsaydı kimsenin sesi çıkmazdı.

Tebrikler.Ortada bir mağduriyet yokken, yine mağdur olmayı başardınız.
S. HawkingDeath to Muslims olsaydı kimsenin sesi çıkmazdı.Tebrikler.Ortada bir mağduriyet yokken, yine mağdur olmayı baş...
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6 Yanıt Yanıtla +245
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N. Chomsky 2 yıl

Death to Muslims olsaydı kimsenin sesi çıkmazdı.
4 Yanıt Yanıtla +228
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cokbaska 2 yıl
Vay be bi yaahuuu için olanlara bak müslüman olsa kimsenin gıkı çıkmazdı.
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kenan_0 2 yıl
iyi olmuş :D
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BlackBeasT 2 yıl
Jewslere laf atanları bitirirler..
Bknz: Mel Gibson
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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# Ace # 2 yıl

Süper bir cevap videosu yayınlamıştır tabi bundan rahatsız olanlara da özürde dilemiş bulunuyor.
Ama video sonunda duygulanması beni de üzdü; bu fani dünya'da güçlünün her zaman güçsüzü ezdiğini bir kez daha şahit olmuş oldum.
Lanet olsun sana ....... neyse ülke adı vermeyim ban vs. yeriz ne malum.
Video içinde en güzel cevabı beni izleyen 53 milyon nazi iması lafı oldu. Bu zamana kadar çoğu yerde eleştirdiğim biriydi ama artık kendisinin takipçisi oldum. Umarım ayakta kalır ve çok daha güçlü bir yayıncı ve youtuber olur.
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mertek07 2 yıl
hak etti
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Nerevarine 2 yıl
Müslüman için bir şey yapsaydı muhtemelen ertesi gün kafası vücudundan ayrı olacaktı.
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dejurerak 2 yıl
google, youtube, facebook ve bir çok daha tekel internet firmalarının sahibi yahudi. Etki tepki olayı
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BlackBeasT 2 yıl
Bu Jewslerin ortadoğuda yaptıklarından sonra Adolfu daha iyi anlamamıza vesile oldu "Bütün yahudileri öldürmediğim için bana küfredeceksiniz"
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# Ace # 2 yıl
Dünya'nın en büyük firmaları yahudi tekeli altında normal sonuç adamların para bazlı gücü sınırsız USA hükümetini bile elinde oynatan bir lobiden bahsediyoruz.
PewDiePie bakalım nasıl karşılık verecek ama bu sefer ancak yanlış anlaşıldım vs. deyip özür diler. 2 ay önce bu tarz nazi tepkilerine ben ırçımıyım videosu ile komik bir cevap vermişti ama bu iş ciddi.
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Sean john 2 yıl
bu vidyo baya önceya izlemiştim en az 1 ayı vardır .
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sniper23 2 yıl
Death to Muslims yazısını The Independent 'ın Pewdiepie a ile bu haberinin altında da gördüm. Acaba aynı arkadaş mı yazdı ?
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