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Amazon, tehlikeli ürünler için yeni bir depo inşa edecek

E-ticaret devi Amazon'un kimyasallar, yanıcı maddeler ve diğer tehlikeli ürünler için farklı bir depo inşa ederek, çalışanları için güvenli bir ortam sağlayacak. İşte konunun detayları.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amazon, geçtiğimiz yıl bir depodaki ayı kovucu spreyden etkilenen 24 çalışanının hastaneye kaldırılması gibi kötü bir olayla gündeme gelmişti. Şirket bu olay sonrasında daha tehlikeli ve riskli ürünler için yeni bir depo kurmaya karar vermişti. Şimdi ise bu deponun nasıl olacağıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Güvenlik teknolojileri ile donatılacak

Şirket yeni kuracağı depoda kimyasallar, yanıcı maddeler ve diğer tehlikeli ürünleri barındıracak. Gelen bilgilere göre bu yeni depo 500 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Amazon sağlık başkan yardımcısı Carletta Ooton verdiği demeçte, bu deponun tesis çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmayacak ve özel olarak tasarlanmış bir teknolojiye sahip olacağını ifade etti.
Bu teknolojinin ne şekilde olacağını tam olarak bilmiyor olsak da, deponun tehlikeli bir ürünün alev alması durumunda tetiklenecek "özel bir yağmurlama sistemi" içereceğini belirtiliyor. Başka bir güvenlik önlemi olarak da, robotların söz konusu ürünleri kullanmasına izin verilmeyecek. Bu yaz ayına yetiştirilmesi planlanan depo ile şirket bir daha bu tip üzücü olaylara konu olmak istemiyor.

https://www.wired.com/story/amazon-hazardous-items-warehouse/ Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 hf. en beğenilen
Bizde 300 kişi ölüyor “fıtrat” oluyor, adamlarda 24 kişi “etkileniyor” yeni depo yaptırıp, önlemler alıyorlar ve belki de bunun için yeni teknoloji geliştiriyorlar.

Söyleyeceklerim bu kadar
Bizde 300 kişi ölüyor “fıtrat” oluyor, adamlarda 24 kişi “etkileniyor” yeni depo yaptırıp, önlemler alıyorlar ve belki de bunun için yeni teknoloji geliştiriyo...
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kımyasal 3 hf.
Bütün tehlikeli ürünlerin bir araya toplamak ta ayrı risk konusu.Tamam çok dikkatli olacaklardır ama kontrolden çıkan yangın vb. durumda Çin'de patlayan fabrikalar gibi olmasın.
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gun 3 hf.
Tüm tehlikeli şeyleri bir araya koyalım ki patladığında zincir reaksiyon ile tesisin tamamı uçsun şenlik olsun.
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Jizzy Quuatily 3 hf. gun
DEDİ SİTESİ İKİDE BİR ÇÖKEN ADAM
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HayatınıYaşayamayanAdam 3 hf.
birkaç sene sonra depoda yangın çıkar durduralamayacak şekilde çünkü böyle şeylerin sonu bu şekil oluyor
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Silent Guardian 3 hf. en beğenilen
Bizde 300 kişi ölüyor “fıtrat” oluyor, adamlarda 24 kişi “etkileniyor” yeni depo yaptırıp, önlemler alıyorlar ve belki de bunun için yeni teknoloji geliştiriyorlar.

Söyleyeceklerim bu kadar
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