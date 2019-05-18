Amazon, tehlikeli ürünler için yeni bir depo inşa edecek

Amazon, geçtiğimiz yıl bir depodaki ayı kovucu spreyden etkilenen 24 çalışanının hastaneye kaldırılması gibi kötü bir olayla gündeme gelmişti. Şirket bu olay sonrasında daha tehlikeli ve riskli ürünler için yeni bir depo kurmaya karar vermişti. Şimdi ise bu deponun nasıl olacağıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Güvenlik teknolojileri ile donatılacak

Şirket yeni kuracağı depoda kimyasallar, yanıcı maddeler ve diğer tehlikeli ürünleri barındıracak. Gelen bilgilere göre bu yeni depo 500 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Amazon sağlık başkan yardımcısı Carletta Ooton verdiği demeçte, bu deponun tesis çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmayacak ve özel olarak tasarlanmış bir teknolojiye sahip olacağını ifade etti.

https://www.wired.com/story/amazon-hazardous-items-warehouse/

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Bu teknolojinin ne şekilde olacağını tam olarakolsak da, deponun tehlikeli bir ürünündurumunda tetiklenecek "" içereceğini belirtiliyor. Başka bir güvenlik önlemi olarak da, robotların söz konusu ürünleri kullanmasına. Bu yaz ayına yetiştirilmesi planlanan depo ile şirket bir daha bu tipkonu olmak istemiyor.