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Instagram'ın Keşfet bölümünde artık hikayeler de gösteriliyor

Sosyal medya platformu Instagram'da yer alan ve yeni içerikleri bulmamızı sağlayan Keşfet bölümünde artık kullanıcı hikayeleri de gösterilmeye başlandı. Ayrıca IGTV ve Alışveriş'e erişim kolaylaştı.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram'da yer alan Keşfet bölümü, takip etmediğiniz kullanıcıların yeni içerikleri görmek ve keşfetmek için harika bir yol diyebiliriz. Şirketin açıklamalarına göre her ay kullanıcıların yüzde 50'sinden fazlasının kullandığı bu özelliğin, yenilikler ve güncellemelerle daha da genişletildiği açıklandı.

Keşfet'in içeriği genişletildi

Facebook'un sahip olduğu Instagram, uzun bir süredir Keşfet bölümünün yeni tasarım ve içeriğini test ediyordu. Şirketten yapılan yeni açıklamayla birlikte de bu yeniliklerin tüm kullanıcılara sunulduğu belirtildi. Şimdi Keşfet bölümüne gittiğinizde yiyecek, seyahat, sanat ve ilgilendiğiniz diğer konu başlıklarının yanı sıra, IGTV ve Alışveriş kısayollarını da gezinti çubuğunda görebileceksiniz.
Yapılan açıklamaya göre IGTV ve Alışveriş bölümleri günde 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor ve Instagram bunları daha da göz önüne getirerek erişimi yükseltmenin peşinde. Buna ek olarak artık Keşfet bölümünde kullanıcıların hikayelerine de yer veriliyor. Tüm bu yeniliklere hemen erişmek istiyorsanız, Instagram uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.

https://instagram-press.com/blog/2019/05/16/making-explore-an-even-better-home-for-your-interests/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 3 hf.
Olan özelliği kaldırıp tekrar getirmek adeta apple gibi
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_bluescream_ 3 hf.
eskiden zaten vardı, yokmuydu ya hani yuvarlak çıkıyordu en üstte
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