Instagram'ın Keşfet bölümünde artık hikayeler de gösteriliyor

Instagram'da yer alan Keşfet bölümü, takip etmediğiniz kullanıcıların yeni içerikleri görmek ve keşfetmek için harika bir yol diyebiliriz. Şirketin açıklamalarına göre her ay kullanıcıların yüzde 50'sinden fazlasının kullandığı bu özelliğin, yenilikler ve güncellemelerle daha da genişletildiği açıklandı.

Keşfet'in içeriği genişletildi

Facebook'un sahip olduğu Instagram, uzun bir süredir Keşfet bölümünün yeni tasarım ve içeriğini test ediyordu. Şirketten yapılan yeni açıklamayla birlikte de bu yeniliklerin tüm kullanıcılara sunulduğu belirtildi. Şimdi Keşfet bölümüne gittiğinizde yiyecek, seyahat, sanat ve ilgilendiğiniz diğer konu başlıklarının yanı sıra, IGTV ve Alışveriş kısayollarını da gezinti çubuğunda görebileceksiniz.

https://instagram-press.com/blog/2019/05/16/making-explore-an-even-better-home-for-your-interests/

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Yapılan açıklamaya göre IGTV ve Alışveriş bölümleri gündekullanıcı tarafından ziyaret ediliyor ve Instagram bunları daha da göz önüne getirerek erişimipeşinde. Buna ek olarak artık Keşfet bölümünde kullanıcılarınde yer veriliyor. Tüm bu yeniliklere hemen erişmek istiyorsanız, Instagram uygulamanızınolduğundan emin olun.