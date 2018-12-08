Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon'un deposunda "ayı kovucu sprey" kazası: 24 işçi hastaneye kaldırıldı

Amazon'un bir deposundaki raftan düşen "ayı kovucu sprey" çok sayıda çalışanı etkiledi. Delinen kutudan yayılan gazın etkisiyle hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumu ciddi.
5 ay
7,9b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon'un deposunda
 
Çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon'un New Jersey'deki (ABD) bir deposunda, raftan düşen ayı kovucu spreyden etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu söyleniyor. 
Amazon'dan yapılan açıklamada, delinen kutudan yayılan gazın bazı çalışanları etkilediği bildirildi. Olayın ardından Robbinsville ikmal merkezi boşaltıldı. Spreydeki gazı soluyan çalışanlar, nefes almakta zorlandıklarını, boğaz ve gözlerinde yanma olduğunu söylüyor.
Ayı kovucu sprey, biber gazlarında kullanılan oleoresin capsicum adlı kimyasalı az miktarda içeriyor. ABD Balıkçılık ve Doğal Yaşam Derneği, ayı saldırılarına karşı bu spreyin kullanılmasını öneriyordu.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46466886 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 5 ay en beğenilen
Bişi olmaz. Ülkemizde biber gazı versiyonu bolca solunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 5 ay interwap
Şu sıralar Fransa’da moda olmuş. Yunanlılarda düzenli olarak kullanıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
ayılar mı bayılmışşş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
nasıl ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 5 ay
Şaka kakaya dönmüş gibi geldi bana..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umit d 5 ay
yazık ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 ay en beğenilen
Bişi olmaz. Ülkemizde biber gazı versiyonu bolca solunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 5 ay interwap
Şu sıralar Fransa’da moda olmuş. Yunanlılarda düzenli olarak kullanıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay iPhone için sigortasını dolandıran adam | Mobilite 5 ay Apple, müzik şirketi Platoon'u satın aldı 5 ay Essential, Newton Mail'in geliştiricisini satın aldı 5 ay Netflix, 2020'de yeni bir Ghost In The Shell animesi ile geliyor 5 ay Huawei Honor V20 modeli 3D kamera özelliğiyle gelebilir 5 ay Televizyon üreticisi Çinli Hisense’in yeni telefonu TENAA’da listelendi 5 ay Chris Hemsworth’lü Men In Black filminden ilk sahne görseli geldi 5 ay GitHub verilerinden kapsamlı bir rapor: Yazılım geliştiriciler nerede yaşıyor? 5 ay Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz siber kış kampı başvuruları başladı 5 ay Alexa, kullanıcıları daha iyi anlamak için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak 5 ay İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta 5 ay DonanımHaber Forum'da kasım ayının popüler otomobil marka ve modelleri 5 ay Netflix, Friends'i elinde tutmak için kesenin ağzını açtı 5 ay Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu 5 ay Avustralya hükümeti, tartışmalı anti şifreleme kanununu yasalaştırdı 5 ay Google Hangouts'a akıllı yanıt özelliği geliyor 5 ay Coinbase; Ripple, EOS ve Cardano'yu listeleyecek 5 ay Sony yine üzecek: Kalın çerçeveli Xperia XZ4 Compact ortaya çıktı 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin ekran boyutları sızdırıldı 5 ay Aston Martin klasik otomobillerini elektrikliye dönüştürüyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Amazon'un deposunda "ayı kovucu sprey" kazası: 24 işçi hastaneye kaldırıldı Sonraki Resmi basın görselleri sızdırıldı: İşte karşınızda OnePlus 6T McLaren Edition 5 ay Büyük Hadron Çarpıştırıcısı daha heybetli çarpışmalar için bakıma alınıyor 5 ay Tek kameralı iPhone XR, DXOMark'dan yüksek puan aldı 5 ay Nissan Leaf E-Plus, CES fuarında tanıtılacak 5 ay LG Gram 17 tanıtıldı! 5 ay Toshiba 3.5 inçlik HDD serilerine 12TB ve 14TB seçenekleri ekledi 5 ay Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri desteğini sonlandırıyor 5 ay 2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi 5 ay DSX borsası Türk lirasından sonra Türkçe dil desteğini de başlattı 5 ay Mozilla CEO’su Microsoft’un Chromium’a geçmesinden rahatsız 5 ay Haftaya A101 marketlere yeniden Honor 9 Lite geliyor 5 ay Ödüllü Faraway serisinin dördüncü oyunu karşınızda 5 ay Stranger Things 3: The Game tüm platformlar için duyuruldu 5 ay InSight uzay aracı, Mars rüzgarlarının sesini kaydetti 5 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in yeni görselleri ortaya çıktı 5 ay Lenovo'nun üç arka kameralı telefonu Z5s'in tanıtılacağı tarih belli oldu 5 ay Samsung’un 5G prototip telefonu çok farklı bir ekrana sahip 5 ay Vine yaratıcılarının yeni uygulaması Byte, kayıtlara başladı 5 ay Uçak üretiminden artan kompozitler otomobillerde yeniden hayat bulacak 5 ay Kripto madencilik platformu Minerworld battı, 50 bin kişi ortada kaldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim