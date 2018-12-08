Amazon'un deposunda "ayı kovucu sprey" kazası: 24 işçi hastaneye kaldırıldı

Çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon'un New Jersey'deki (ABD) bir deposunda, raftan düşen ayı kovucu spreyden etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu söyleniyor.

Amazon'dan yapılan açıklamada, delinen kutudan yayılan gazın bazı çalışanları etkilediği bildirildi. Olayın ardından Robbinsville ikmal merkezi boşaltıldı. Spreydeki gazı soluyan çalışanlar, nefes almakta zorlandıklarını, boğaz ve gözlerinde yanma olduğunu söylüyor.

Ayı kovucu sprey, biber gazlarında kullanılan oleoresin capsicum adlı kimyasalı az miktarda içeriyor. ABD Balıkçılık ve Doğal Yaşam Derneği, ayı saldırılarına karşı bu spreyin kullanılmasını öneriyordu.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46466886