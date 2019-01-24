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Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor

E-ticaret devi Amazon robotlardan oluşan teslimat ordusunu hizmete sokmaya hazırlanıyor. Şirketin Scout adını verdiği bu robotlar Washington bölgesinde dağıtıma başlayacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen E-ticaret şirketlerinden Amazon, robotlardan oluşan yeni teslimat birimini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Scout adı verilen bu robotlar ilk olarak ABD'nin Washington bölgesindeki Snohomish County'de görev alacaklar.

Yürüme hızında ilerliyorlar

Amazon Scout'lar herhangi bir insan yardımına ihtiyaç duymadan, müşterilerin siparişlerini gün içinde teslim etmek üzere tasarlanmışlar. Küçük bir soğutucu büyüklüğünde olan bu robotlar yürüme hızında ilerliyorlar. Amazon'un açıklamalarına göre yollardaki insanlar ve evcil hayvanların arasında güvenli bir şekilde dolaşabilmeleri mümkün.

Şirket bu teslimat robotlarının yalnızca gündüz saatlerinde hizmet vereceğini açıkladı. Aslında bu tip teslimat robotları yeni bir teknoloji değil. Zira birçok şirket benzer projeler geliştiriyorlar. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken nokta ise Amazon'un devasa müşteri sayısı. Scout'ların hizmet verebilecekleri sayının yükseltilmesinin ise çok uzun yıllar alacağı su götürmez bir gerçek.

https://www.youtube.com/watch?v=peaKnkNX4vc Yorum Yaz
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hardtracker 3 ay en beğenilen
Turkiyede hizmete girmesi durumunda neler olacagini tahmin etmeye gerek var mi ???
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Seyrim 3 ay
Sadece Türkiye'de değil Amerika'da da uçururlar bunları.. Parça parça satarlar..
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DH Misafiri 3 ay
Türkiye'de olsa büyük ihtimalle robotu çalarlar.
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nehuse 3 ay
Esas buraya lazım geldik bulamadık diye yalan atmaz en azından ))
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reDsbLacKSK 3 ay nehuse
En azından kargoyu gidip alabilirsin bunla eve hiç gelmez yolda avlarlar.
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hardtracker 3 ay en beğenilen
Turkiyede hizmete girmesi durumunda neler olacagini tahmin etmeye gerek var mi ???
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Döngü10 3 ay hardtracker
Arabaya yükler götürürler bunları üstüne letgodan satarlar
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