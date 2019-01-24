Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor

Dünyanın önde gelen E-ticaret şirketlerinden Amazon, robotlardan oluşan yeni teslimat birimini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Scout adı verilen bu robotlar ilk olarak ABD'nin Washington bölgesindeki Snohomish County'de görev alacaklar.

Yürüme hızında ilerliyorlar

https://www.youtube.com/watch?v=peaKnkNX4vc

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Amazon Scout'lar herhangi birihtiyaç duymadan, müşterilerin siparişlerini gün içindeüzere tasarlanmışlar. Küçük birbüyüklüğünde olan bu robotlarilerliyorlar. Amazon'un açıklamalarına göre yollardakiarasında güvenli bir şekilde dolaşabilmeleri mümkün.Şirket bu teslimat robotlarının yalnızcahizmet vereceğini açıkladı. Aslında bu tip teslimat robotları yeni bir teknoloji. Zira birçok şirket benzer projeler. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken nokta ise Amazon'un devasa. Scout'ların hizmet verebilecekleri sayının yükseltilmesinin isealacağı su götürmez bir gerçek.