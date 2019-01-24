Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor

Teknoloji Editörü
Dünyanın önde gelen E-ticaret şirketlerinden Amazon, robotlardan oluşan yeni teslimat birimini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Scout adı verilen bu robotlar ilk olarak ABD'nin Washington bölgesindeki Snohomish County'de görev alacaklar.
Yürüme hızında ilerliyorlarAmazon Scout'lar herhangi bir insan yardımına ihtiyaç duymadan, müşterilerin siparişlerini gün içinde teslim etmek üzere tasarlanmışlar. Küçük bir soğutucu büyüklüğünde olan bu robotlar yürüme hızında ilerliyorlar. Amazon'un açıklamalarına göre yollardaki insanlar ve evcil hayvanların arasında güvenli bir şekilde dolaşabilmeleri mümkün.
Şirket bu teslimat robotlarının yalnızca gündüz saatlerinde hizmet vereceğini açıkladı. Aslında bu tip teslimat robotları yeni bir teknoloji değil. Zira birçok şirket benzer projeler geliştiriyorlar. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken nokta ise Amazon'un devasa müşteri sayısı. Scout'ların hizmet verebilecekleri sayının yükseltilmesinin ise çok uzun yıllar alacağı su götürmez bir gerçek.
https://www.youtube.com/watch?v=peaKnkNX4vc Yorum Yaz Paylaş Tweetle