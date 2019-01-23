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Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper

Yazılım devi Microsoft, görme engelli çocuklar için tasarlanmış 'fiziksel' bir programlama dili olan Code Jumper'ı tanıttı. Peki bu fiziksel programlama dili nasıl çalışıyor?
4 ay
6,1b
1
2
Programlama Dersleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft geçmişte birkaç tartışmalı işe imza atmış olsa da, suçlanamayacağı konulardan biri de hiç kuşku yok ki engelli kişilere olan desteği. Şirket yaptığı açıklama ile görme engelli çocukların programlamanın temelini öğrenmelerini sağlayan Code Jumper programlama dilini tanıttı.

Kodlamanın temelini öğretiyor

Şirket birkaç ay önce sınırlı motor becerisine sahip kişilere yönelik olarak tasarlanan ve oyunları daha rahat oynamalarına olanak sağlayan bir cihaz olan Xbox Adaptive Controller'ı tanıtmıştı. Bu cihazın başarısının ardından ise şirket boş durmadı ve fiziksel bir programlama dili olan Code Jumper'ı başlattı.

Code Jumper, kullanıcıların farklı komutları tetiklemek ve işlevsel programlar oluşturmak için fiziksel blokları birbirine bağlamasına olanak tanıyor. Bu fiziksel programlama dili ile nesnelere ekleyebileceğiniz birçok komut var. Microsoft bu projeyi, görme engelli çocuklara kodlamanın temelini öğretmenin bir yolu olarak başlattığını belirtiyor. Code Jumper kitleri ilk olarak ABD, İngiltere ve Hindistan'daki görme engelli çocuklara dağıtılmaya başlanacak.

https://www.slashgear.com/microsoft-code-jumper-is-a-physical-programming-tool-for-blind-kids-22563047/ Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 4 ay en beğenilen
Müthiş bir çalışma. Bu tarz konularda çok iyi çalışmaları var Microsoft'un. Günlük hayattan tutun, oyunculuğa ve programlamaya kadar çok emek veriyor.
Yalnız belirtmeden geçemeyeceğim haberin ilk cümlesi herhalde yıllardır okuduğum en gereksiz, alakasız, saçma giriş cümlesi. Yani illaki yazılacaksa hadi ortasına, sonuna bir yere sıkıştırılır da habere bu tarz bir giriş yapmak saçma olmuş.
Hayır tartışmalı ne iş yapmış onu da merak ettim. Windows'tan başlat tuşunu kaldırdı, mobil kısmı eline yüzüne bulaştırdı bunlar mı tartışmalı ? Ben tartışmalı bir kaç işten bahsedeyim. Turkcell'in Ensar Vakfı meselesini bırakın giriş cümlesinde, hiçbir Türkcell haberinde görmedim, Türk Telekom'un port yok bahanelerini, yıllardır usanmadan sıkılmadan, tekrar tekrar yayınlanan yerli araba haberlerini vs. niye yayınlamıyorsunuz, aralara sıkıştırmıyorsunuz ? :)
Müthiş bir çalışma. Bu tarz konularda çok iyi çalışmaları var Microsoft'un. Günlük hayattan tutun, oyunculuğa ve programlamaya kadar çok emek veriyor.Yalnı...
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Biyturs_OnSr 4 ay en beğenilen
Müthiş bir çalışma. Bu tarz konularda çok iyi çalışmaları var Microsoft'un. Günlük hayattan tutun, oyunculuğa ve programlamaya kadar çok emek veriyor.
Yalnız belirtmeden geçemeyeceğim haberin ilk cümlesi herhalde yıllardır okuduğum en gereksiz, alakasız, saçma giriş cümlesi. Yani illaki yazılacaksa hadi ortasına, sonuna bir yere sıkıştırılır da habere bu tarz bir giriş yapmak saçma olmuş.
Hayır tartışmalı ne iş yapmış onu da merak ettim. Windows'tan başlat tuşunu kaldırdı, mobil kısmı eline yüzüne bulaştırdı bunlar mı tartışmalı ? Ben tartışmalı bir kaç işten bahsedeyim. Turkcell'in Ensar Vakfı meselesini bırakın giriş cümlesinde, hiçbir Türkcell haberinde görmedim, Türk Telekom'un port yok bahanelerini, yıllardır usanmadan sıkılmadan, tekrar tekrar yayınlanan yerli araba haberlerini vs. niye yayınlamıyorsunuz, aralara sıkıştırmıyorsunuz ? :)
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