Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper

Microsoft geçmişte birkaç tartışmalı işe imza atmış olsa da, suçlanamayacağı konulardan biri de hiç kuşku yok ki engelli kişilere olan desteği. Şirket yaptığı açıklama ile görme engelli çocukların programlamanın temelini öğrenmelerini sağlayan Code Jumper programlama dilini tanıttı.

Kodlamanın temelini öğretiyor

https://www.slashgear.com/microsoft-code-jumper-is-a-physical-programming-tool-for-blind-kids-22563047/

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Şirket birkaç ay önce sınırlısahip kişilere yönelik olarakve oyunları daha rahat oynamalarına olanak sağlayan bir cihaz olan'ı tanıtmıştı. Bu cihazın başarısının ardından ise şirket boş durmadı ve fiziksel bir programlama dili olanCode Jumper, kullanıcılarınve işlevsel programlar oluşturmak içinbirbirine bağlamasına olanak tanıyor. Bu fiziksel programlama dili ilebirçok komut var. Microsoft bu projeyi, görme engelli çocuklaraöğretmenin bir yolu olarak başlattığını belirtiyor. Code Jumper kitleri ilk olarakve'daki görme engelli çocuklara dağıtılmaya başlanacak.