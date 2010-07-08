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Amazon, yeni Kindle'ı satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amazon, yüksek satış elde ettiği elektronik kitap okuyucusu Kindle'ı güncellenmiş ve yeni modeli geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Grafit tasarımlı yeni Kindle, 1200 x 824 piksel çözünürlüğünü destekleyen 9.7-inç boyutundaki E-Ink ekranı ile bir önceki modele göre %50'ye varan oranda daha yüksek kontrast sunarak daha gelişmiş okuma deneyimi vaad ediyor. 4GB yerleşik bellek kapasitesine sahip olan yeni Kindle, otomatik-döndürme özelliği, 3G desteğine, 3.5mm kulaklık girişine ve USB bağlantısına da sahip.

Yurt dışında 379$ seviyesinden satışa sunduğu yeni Kindle modeliyle, elektronik-kitap okuyucusu pazarındaki pozisyonunu güçlendireceğini düşünen Amazon'a karşı, Sony yaptığı bir açıklamayla güncel ürün gamındaki mevcut elektronik kitap okuyucuları için, modeline göre 50$'a varan fiyat indirimi yaptığını açıklamıştı.


http://www.amazon.com/Wireless-Reading-Graphite-Globally-Generation/dp/B002GYWHSQ Yorum Yaz
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Highminded 9 yıl
bu e-ink denilen teknolojyi renkli yapamıyorlarmı acaba??? belkide renklisi oled ekran oluyordur bunun...

E-book reader'larda düşük güç tüketen renkli ekran üretmek için, geliştirme sürecinde aralarında sony, lg gibi firmaların da bulunduğu, 3 belirli yöntem var. Yani teknolojisi biliniyor ancak nedense renkli e-book readerlar (bildiğim kadarıyla) hala piyasada yok. Bir süre daha maliyeti daha düşük mevcut teknikler kullanılarak üretilmiş gri ekranları taşıyan e-book readerlar piyasayı doyurduktan sonra, renkli ekran taşıyan versiyonların satışına başlanması planlanıyor olabilir. Dolayısıyla, ellerindeki teknolojiden hedefledikleri kara ulaşana kadar renkli readerlar pek ortalıkta görünmeyecek gibi..
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Batuist 9 yıl

Highminded

bu e-ink denilen teknolojyi renkli yapamıyorlarmı acaba??? belkide renklisi oled ekran oluyordur bunun...


E-book reader'larda düşük güç tüketen renkli ekran üretmek için, geliştirme sürecinde aralarında sony, lg gibi firmaların da bulunduğu, 3 belirli yöntem var. Yani teknolojisi biliniyor ancak nedense renkli e-book readerlar (bildiğim kadarıyla) hala piyasada yok. Bir süre daha maliyeti daha düşük mevcut teknikler kullanılarak üretilmiş gri ekranları taşıyan e-book readerlar piyasayı doyurduktan sonra, renkli ekran taşıyan versiyonların satışına başlanması planlanıyor olabilir. Dolayısıyla, ellerindeki teknolojiden hedefledikleri kara ulaşana kadar renkli readerlar pek ortalıkta görünmeyecek gibi..

aynen öyle... tamamen pazarlama taktiği.. kimbilir çoktan üretmişlerdir bile ama bundan hala para kazanıyorlarsa neden hemen bir kenara atsınlar... teknolojiyi gıdım gıdım sunuyorlar...
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Batuist 9 yıl
bu e-ink denilen teknolojyi renkli yapamıyorlarmı acaba??? belkide renklisi oled ekran oluyordur bunun...
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yc#1 9 yıl
Internete bağlanıp e-kitap indirmek için olsa gerek.
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mehmetgirgin 9 yıl
3g desteği e book okuyucuda ne işe yarar ki
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