Amazon, yeni Kindle'ı satışa sundu

Amazon, yüksek satış elde ettiği elektronik kitap okuyucusu Kindle'ı güncellenmiş ve yeni modeli geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Grafit tasarımlı yeni Kindle, 1200 x 824 piksel çözünürlüğünü destekleyen 9.7-inç boyutundaki E-Ink ekranı ile bir önceki modele göre %50'ye varan oranda daha yüksek kontrast sunarak daha gelişmiş okuma deneyimi vaad ediyor. 4GB yerleşik bellek kapasitesine sahip olan yeni Kindle, otomatik-döndürme özelliği, 3G desteğine, 3.5mm kulaklık girişine ve USB bağlantısına da sahip.

Yurt dışında 379$ seviyesinden satışa sunduğu yeni Kindle modeliyle, elektronik-kitap okuyucusu pazarındaki pozisyonunu güçlendireceğini düşünen Amazon'a karşı, Sony yaptığı bir açıklamayla güncel ürün gamındaki mevcut elektronik kitap okuyucuları için, modeline göre 50$'a varan fiyat indirimi yaptığını açıklamıştı.

http://www.amazon.com/Wireless-Reading-Graphite-Globally-Generation/dp/B002GYWHSQ