Amazon yeni bir sohbet uygulaması hazırlıyor

İnternet dünyasında yıllardır durmadan yükselişte olan ve kendisine sürekli genişleme alanı bulan bir kategori var ki o da mesajlaşma. WhatsApp ve Facebook Messenger milyarlık kullanıcı rakamlarına ulaşırken diğer sohbet uygulamaları da önemli rakamları geride bıraktı.

Bu kategoride rekabet çok yoğun olduğu için şans bulmak biraz zor ancak Amazon, sahip olduğu tabanı kullanarak kategoride şansını denemek istiyor. Firmanın Anytime adında bir sohbet uygulaması geliştirdiği kulislere yansıdı.

Şansını denemek istiyor

Aslında Amazon’un geçen yıldan bu yana kurumsal kullanıcıları için Chime adında bir sohbet uygulaması kullanımda ancak son kullanıcıya hitap etmiyor. Firmanın bunu temel alarak daha yaygın kullanılacak bir uygulama geliştirmek istediği belirtiliyor.

Anytime rakipleri gibi fotoğraf, video gönderme, uçtan uca şifreleme gibi bilindik özelliklere sahip olacak. Uygulamayı farklılaştıran ise sosyal ağ tarzında sunacağı özellikler olacak.

Örneğin kullanıcıların birbirine bağlanması ve başkalarını davet etmeleri numara yerine isimlerle olacak. Şimdilik bunun nasıl benzersiz bir hale getirileceği bilinmiyor. Muhtemelen isme bağlı bir de email adresi bulunacak.

Ayrıca kullanıcılar sohbetleri renk kodları ile kodlayabilecek, oyunlar oynayabilecek, faturayı bölüşebilecek, konum paylaşabilecek veya yemek söyleyecek. Sohbetlere @ işareti ile diğer kullanıcılar davet edilebilecek.

Ayrıca Bkz. "Google Play Bağımsız Oyunlar Festivali başlıyor"

Firma işletmeleri de sohbet uygulamasına eklemeyi planlıyor. Kullanıcılar kolay bir şekilde rezervasyon yapacak, sipariş verecek, alışveriş yapacak ve ödeme verileri en iyi şifreleme yöntemleri ile korunacak.

Kendi uygulama mağazasına sahip olduğu için yeni uygulamasını ön plana çıkarması çok da zor olmayacak. Uygulama mağazasında veya sitesinde yapacağı indirimler de kullanıcıların dikkatini çekecektir. Uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.