Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor

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Özellikle mobil uygulama dünyasının gelişmesi ile birlikte eğitim sisteminde de köklü değişiklikler oldu. Dijital eğitim formatları ve soru çözme uygulamalarının yanı sıra problem çözebilen uygulamalar da karşımıza çıkıyor.

Microsoft Math Solver neler sunuyor?

Microsoft’un yeni Math Solver uygulaması yapay zekâ algoritmaları kullanarak oldukça karmaşık matematik problemlerinin üstesinden gelebiliyor. Daha önce kameraya taratarak problem çözebilen uygulamalar görmüştük ancak Microsoft biraz daha kapsamlı.

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Microsoft Math Solver yine kamera üzerinden çıktı şeklinde veya el yazısı şeklinde matematik sorusunu tarıyor. Sonrasında yapay zekâ kullanarak problemin çözümünü bulmaya çalışıyor. Çözüm adım adım kullanıcıya aktarılıyor.

Sonucu gördükten sonra dilerseniz soru ile ilgili daha detaylı grafikler, kağıtlar veya videoları internet üzerinden ekrana getirebiliyor. Ayrıca birden fazla dil desteği de mevcut. Diğer taraftan soruyu çözemezse bu kez Bing üzerinden arama yapabiliyor. Microsoft Math Solver hali hazırda beta aşamasında.

Microsoft Math Solver Microsoft Corporation Education Ücretsiz 34.3 MB

Microsoft Math Solver Microsoft Corporation Eğitim Ücretsiz 25M

https://www.ubergizmo.com/2019/12/microsoft-math-is-an-ai-app-that-can-solve-complex-math-problems/