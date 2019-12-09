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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor

    Microsoft Math Solver adındaki mobil uygulama kameraya okuttuğunuz bir problemi yapay zekâ kullanarak çözebiliyor. Ayrıca detaylı video ve grafikler de sunuyor.
    3 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle mobil uygulama dünyasının gelişmesi ile birlikte eğitim sisteminde de köklü değişiklikler oldu. Dijital eğitim formatları ve soru çözme uygulamalarının yanı sıra problem çözebilen uygulamalar da karşımıza çıkıyor.

    Microsoft Math Solver neler sunuyor?

    Microsoft’un yeni Math Solver uygulaması yapay zekâ algoritmaları kullanarak oldukça karmaşık matematik problemlerinin üstesinden gelebiliyor. Daha önce kameraya taratarak problem çözebilen uygulamalar görmüştük ancak Microsoft biraz daha kapsamlı.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Microsoft Math Solver yine kamera üzerinden çıktı şeklinde veya el yazısı şeklinde matematik sorusunu tarıyor. Sonrasında yapay zekâ kullanarak problemin çözümünü bulmaya çalışıyor. Çözüm adım adım kullanıcıya aktarılıyor.

    Sonucu gördükten sonra dilerseniz soru ile ilgili daha detaylı grafikler, kağıtlar veya videoları internet üzerinden ekrana getirebiliyor. Ayrıca birden fazla dil desteği de mevcut. Diğer taraftan soruyu çözemezse bu kez Bing üzerinden arama yapabiliyor. Microsoft Math Solver hali hazırda beta aşamasında.

    Microsoft Math Solver Microsoft Math Solver Microsoft Math Solver Microsoft Math Solver Microsoft Corporation Education Ücretsiz 34.3 MB

    Microsoft Math Solver Microsoft Math Solver Microsoft Math Solver Microsoft Math Solver Microsoft Corporation Eğitim Ücretsiz 25M



    https://www.ubergizmo.com/2019/12/microsoft-math-is-an-ai-app-that-can-solve-complex-math-problems/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 gün
    Çözüm olarak yapay zeka sunmuyor belli ki. Girip denemek lazım navier-stroke denklemine yaklaşımı ne kadar doğru? :D
    Yapay zeka el yazısı tanımada vardır olsa olsa.
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    Requizm 2 gün
    İnternette bunları yapan siteler var. Bunlar yapay zeka değil ayrıca. Hatta resimdeki ilk örnekte ikinci mertebeden bir denklem olduğunu söylemiş ve formülü bize gösterip, ona göre yapmış. Bu tarz problemlerde yapay zeka ile bağlantı yok yani.
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    sahoron 3 gün
    yapay zeka neresinde bunun? yapay zeka kelimesi yasaklanmali. Icini bosalttilar
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    darkaura 2 gün sahoron
    fotodaki goruntuden denklemi okuyup, bilgisayar fontuna cevirmek basli basina yapay zeka isi. klasik algoritmalarin yapamiyacagi bir sey. ayrica tum matematik problemleri basit algebra islemlerinden ibaret degil, yapay zeka kullanmadan bilgisayarin ne soruldugunu bile anlamasi mumkun olmayabilir. kaldiki ayni matematiksel ifadenin cok farkli formul yazilislari olabiliyor. yapay zeka kullanmadan bu tip bir uygulamayi yapmasi imkansiz diyebilirim.
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    Schtroumpf Grognon 3 gün
    wolfram alpha'nin yillardir sundugu bir sey degil mi? su an durumu bilmiyorum ancak parali pakette adim adim gosterme grafik falan da vardi, belki ucretsizde de vardir.
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    Çaylak_Doktor 3 gün
    Mikrosoft
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