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    Amazon ürünlerine TikTok tarzı tanıtımlar geliyor

    Amazon uygulamasında artık ürünlerin sayfalarından bilgi almanın yanı sıra TikTok benzeri dikey videolarla hazırlanan bir akış sayfasına da ulaşmak mümkün olacak. 
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    Amazon
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    TikTok ile başlayan dikey video paylaşım trendi bugün bir çığa dönüşmüş durumda. YouTube Shorts, Instagram Reels gibi platformlar TikTok tarzı mekanikler ile etkileşimi arttırmaya çalışıyor. Amazon da ticaret tarafında bir TikTok trendi başlatmak istiyor.

    Amazon ürünlerine TikTok tarzı videolar

    Elektronik ticaret devi Amazon için kullanıcı etkileşimi haliyle her şeyden daha önemli hale gelmiş durumda. Firma yaptığı son yenilik ile uygulama içerisinde ürünlerin TikTok tarzı dikey videolarını kullanıma sunmayı amaçlıyor.

    Hali hazırda şirket içerisinde testlerine başlanan yeni özellik ana sayfada bir elmas ikonu ile gösteriliyor ve Inspire adını alıyor. Burada çeşitli ürünlerin kısa videolarından oluşan bir paylaşım akışı bulunuyor. Kullanıcılar TikTok platformunda olduğu gibi ürün videolarını sonsuz bir şekilde inceleyebiliyor.

    İlk etapta Inspire videolarında görsellerden oluşan sunular mevcut. Zamanla videoların sayısının artacağı ifade ediliyor. Bu videolardan satış sayfasına yönlendirme olacak. Amazon Inspire son kullanıcıya de tüm ülkelere ne zaman açılacak net bir bilgi mevcut değil.

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