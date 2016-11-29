Amazon'dan sahte ürünlere son verecek çalışma

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Yıllardır taklit ürünleri e-ticaret devi Amazon’u büyük zararlara uğratmakta. Söylenenlere göre Amazon’daki resmi ve orijinal olarak nitelendirilen şarj adaptörlerin yüzde 90’ı sahte çıktı. Amazon da sonunda mağazayı temizlemek için dolandırıcılara ve sahte ürün üreticilerine karşı gerekli adımları atıyor. Korsanla savaşmak gelecek yılın ana hedefi olarak belirlenmiş durumda.

Gelen ilk bilgilere göre Amazon sahte ürünleri engellemek için Nike ve diğer büyük şirketlere kayıt programı geliştiriyor. Artık dükkan sahiplerinin ürünlerini Amazon aracılığıyla satabilmesi için sattığı ürünün orijinal marka iznini Amazon’a vermesi gerekecek. Böylelikle Amazon, ürünün sahte olup olmadığını anlayabilecek.

Son yıllarda da birtakım markalar Amazon üzerinden ürün satmada isteksiz olmuştu. Bunun sebebi ise kendi ürünlerinin taklitlerinin yerini alması idi. Amazon ise NFL ve MLB şirketlerine ürünlerini sitesinden satması için ikna etmeye çalışmış ve başarılı olamamıştı. Sahte ürünlerin silinmesi girişimi başarılı olursa artık daha çok marka kendi ürünlerini rahatlıkla Amazon üzerinden satabilecek.

http://www.theverge.com/2016/11/29/13774318/amazon-fighting-fake-products-goods