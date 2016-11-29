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Amazon'dan sahte ürünlere son verecek çalışma

Geçtiğimiz ay sahte yorum sahiplerine karşı dava açacağını açıklayan Amazon, sahte ürünlerle de mücadeleye başlayacak. Böylece daha çok müşteri ve markaya ulaşmayı amaçlıyor.
2 yıl
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12
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Amazon'dan sahte ürünlere son verecek çalışma
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Yıllardır taklit ürünleri e-ticaret devi Amazon’u büyük zararlara uğratmakta. Söylenenlere göre Amazon’daki resmi ve orijinal olarak nitelendirilen şarj adaptörlerin yüzde 90’ı sahte çıktı. Amazon da sonunda mağazayı temizlemek için dolandırıcılara ve sahte ürün üreticilerine karşı gerekli adımları atıyor. Korsanla savaşmak gelecek yılın ana hedefi olarak belirlenmiş durumda.

Gelen ilk bilgilere göre Amazon sahte ürünleri engellemek için Nike ve diğer büyük şirketlere kayıt programı geliştiriyor. Artık dükkan sahiplerinin ürünlerini Amazon aracılığıyla satabilmesi için sattığı ürünün orijinal marka iznini Amazon’a vermesi gerekecek. Böylelikle Amazon, ürünün sahte olup olmadığını anlayabilecek.

Son yıllarda da birtakım markalar Amazon üzerinden ürün satmada isteksiz olmuştu. Bunun sebebi ise kendi ürünlerinin taklitlerinin yerini alması idi.  Amazon ise NFL ve MLB şirketlerine ürünlerini sitesinden satması için ikna etmeye çalışmış ve başarılı olamamıştı. Sahte ürünlerin silinmesi girişimi başarılı olursa artık daha çok marka kendi ürünlerini rahatlıkla Amazon üzerinden satabilecek.


http://www.theverge.com/2016/11/29/13774318/amazon-fighting-fake-products-goods Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Bir amazonun ticaret ahlakına bak bir de bizim çakallara
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DH Misafiri 2 yıl
Amazon kargo işlerine el atması lazım, arkadaşım telefon kabı aldı 2 tane ürün 1.5 ay sonra geldi fakat çoktan ürün elime ulaşmadı diye bildirim yaptı.
Sonuç olarak parası geldi ve üründe elinde kaldı, bildirim attılar ama satıcıya ulaşamadık parayı iade edemedik. Bedavaya gelmiş oldu :/
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Hannover 96 2 yıl
Bastaki hiesiz olursa sitelerinde hirsiz olur avrupa'da amazon hile yapsin bakalim cezasini aliyor mu almiyor mu. Turkiye'de suclular ödüllendiriliyor herkes calip cirpiyor böyle bir ortamda tabii amazon kalitesi tr'de yakalanmaz akp sagolsun.
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wolf silver 2 yıl
Yaklaşık 1.5 hafta önce gitti gidiyordan arkadaş için xiaomi Powerbank aldım. Gri istedim, siyah geldi. Bide ürün sahteydi. Neyse rengi bahane edip iade ettik. Yalnız iade ettiğim zaman kargo kodunu Gitti gidiyora yazmadım. Geri göndermek için 3gün+24 saat vermiş. Cumartesi günlerinide saymış. Ürünü kargoya verdim. Ürün kargoda gidiyor ama gitti gidiyor benim parayı satıcıya aktarmiş. Satıcıyla konuştum ürün gelsin parayı yatırırız dedi. Ürün ona ulaştı ortada para yok. 1 haftadır hem gitti gidiyor hemde adama ulaşmaya çalışıyorum. Muhtemelen benim paramı vermeyecekler.. Ayrıda iade ettiğim ürüne yorum yapamıyorum. Ve yorumlar silinebiliyor... Sonuç olarak dalga geçtiğimiz ve hakaret ettiğimiz Avrupalılarin adalet sistemine bakın bide bizimkine bakın. Bizim e ticaret siteleri kendine hırsızlığı meslek yapmışlar.. BİR DAHA KESİNLİKLE GG DEN ALIŞVERİŞ YAPMAM.
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kill1033 2 yıl wolf silver
wolf silver

Yaklaşık 1.5 hafta önce gitti gidiyordan arkadaş için xiaomi Powerbank aldım. Gri istedim, siyah geldi. Bide ürün sahteydi. Neyse rengi bahane edip iade ettik. Yalnız iade ettiğim zaman kargo kodunu Gitti gidiyora yazmadım. Geri göndermek için 3gün+24 saat vermiş. Cumartesi günlerinide saymış. Ürünü kargoya verdim. Ürün kargoda gidiyor ama gitti gidiyor benim parayı satıcıya aktarmiş. Satıcıyla konuştum ürün gelsin parayı yatırırız dedi. Ürün ona ulaştı ortada para yok. 1 haftadır hem gitti gidiyor hemde adama ulaşmaya çalışıyorum. Muhtemelen benim paramı vermeyecekler.. Ayrıda iade ettiğim ürüne yorum yapamıyorum. Ve yorumlar silinebiliyor... Sonuç olarak dalga geçtiğimiz ve hakaret ettiğimiz Avrupalılarin adalet sistemine bakın bide bizimkine bakın. Bizim e ticaret siteleri kendine hırsızlığı meslek yapmışlar.. BİR DAHA KESİNLİKLE GG DEN ALIŞVERİŞ YAPMAM.

Hocam GG tam da bahsettiğiniz türden sebeplerden ötürü gerçekten Türkiye'deki en kötü alışveriş sitesidir. Bir problem halinde GG'den birine ulaşmanız imkansız. Tamamen satıcının insafına kalırsınız.

Amazon ise GG ne kadar kötüyse Amazon da o kadar iyidir. Adamlar her türlü problem için kalıcı çözümler bulup devreye alıyorlar. Tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.
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alemburda34 2 yıl
Umarim n11, gittigidiyor, hepsiburada yetkileride su haberi okuyordur. Oyle sitenin her sayfasina orjinal urun yazmakla olmuyor. Is ortaklarinin siteleri uzerinden orjinal urun satis yapip yapmadigindan hala bi haberler.
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salamander19 2 yıl
imkanım olsa a dan z ye herşeyimi amazondan alırım
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kadirirdem 2 yıl
güzel olur iyi olur...
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xxlboy 2 yıl
iyi olur.. amazon.co.uk ( satici kendisi) banada sahte note 4 bataryası gonderdi sahte oldugunu soyledim, yorumlada ispatladim. parami sak diye iade etti. baba firma. fakat bunlarida kandiran denyo var. adamlarda magdur
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AdiqeCaLe 2 yıl
Amazon diye yazılır adam diye okunur.
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interwap 2 yıl
Geçen aylarda ir ürün aldım gelmedi. Yorumlara bakınca ~10 kişiydik. Allah'tan aldık paramızı.
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Bir amazonun ticaret ahlakına bak bir de bizim çakallara
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internet, amazon ve
6 etiket daha amazon web services nike sahte online alışveriş Web Siteleri Internet
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