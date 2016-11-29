Amazon'dan sahte ürünlere son verecek çalışma

Yıllardır taklit ürünleri e-ticaret devi Amazon’u büyük zararlara uğratmakta. Söylenenlere göre Amazon’daki resmi ve orijinal olarak nitelendirilen şarj adaptörlerin yüzde 90’ı sahte çıktı. Amazon da sonunda mağazayı temizlemek için dolandırıcılara ve sahte ürün üreticilerine karşı gerekli adımları atıyor. Korsanla savaşmak gelecek yılın ana hedefi olarak belirlenmiş durumda.
Gelen ilk bilgilere göre Amazon sahte ürünleri engellemek için Nike ve diğer büyük şirketlere kayıt programı geliştiriyor. Artık dükkan sahiplerinin ürünlerini Amazon aracılığıyla satabilmesi için sattığı ürünün orijinal marka iznini Amazon’a vermesi gerekecek. Böylelikle Amazon, ürünün sahte olup olmadığını anlayabilecek.
Son yıllarda da birtakım markalar Amazon üzerinden ürün satmada isteksiz olmuştu. Bunun sebebi ise kendi ürünlerinin taklitlerinin yerini alması idi. Amazon ise NFL ve MLB şirketlerine ürünlerini sitesinden satması için ikna etmeye çalışmış ve başarılı olamamıştı. Sahte ürünlerin silinmesi girişimi başarılı olursa artık daha çok marka kendi ürünlerini rahatlıkla Amazon üzerinden satabilecek.
http://www.theverge.com/2016/11/29/13774318/amazon-fighting-fake-products-goods Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonuç olarak parası geldi ve üründe elinde kaldı, bildirim attılar ama satıcıya ulaşamadık parayı iade edemedik. Bedavaya gelmiş oldu :/
Hocam GG tam da bahsettiğiniz türden sebeplerden ötürü gerçekten Türkiye'deki en kötü alışveriş sitesidir. Bir problem halinde GG'den birine ulaşmanız imkansız. Tamamen satıcının insafına kalırsınız.
Amazon ise GG ne kadar kötüyse Amazon da o kadar iyidir. Adamlar her türlü problem için kalıcı çözümler bulup devreye alıyorlar. Tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.
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