3D yazıcı ile oluşturulmuş 700 beygirlik süper otomobil





Otomobil endüstrisi bugünlerde elektrikli modeller ekseninde ilgi çekici gelişmeler yaşıyor. Tesla’nın başlattığı inovasyon hamlesi, yepyeni kapılar aralarken bu kez yazımıza konu olan araç, özellikle üretim teknolojisi ile fark yaratıyor.

Divergent Microfactories isimli bir şirket, otomobil üretiminde 3D yazıcıların nasıl etkin rol oynayabileceğini ortaya koymak adına farklı bir işe imza atıyor. Şirketin CEO’su Kevin Czinger, fikrin doğuşuna dair yaptığı paylaşımlarda özellikle otomobillerin üretim sürecinde çevreye ciddi zararlar verildiğini, Blade isimli konsept aracın da bu noktadaki duyarlılığa son derece hassas bir araç olduğunu belirtiyor.

Tesla da dahil olmak üzere tüm otomobiller üretim aşamasında çevreye ciddi zararlar veriyor. Bu noktada Divergent, Blade isimli aracı çok büyük oranda geri dönüştürülebilir parçalardan imal etmiş. Kullanılan alüminyum yapı sayesinde çok hafif olan otomobilin güç ağırlık oranı, Bugatti Veyron’dan iki kat daha verimli olarak ayarlanabilmiş.

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Üretim Maliyetleri 1/50 Oranında Düşebilir mi?

Aracın en büyük artısı üretim aşamasından itibaren çevreci olması. Bu sayede şirket, Blade’i bir elektrikli araçtan 1/3 oranında daha çevreci ve diğer tüm otomobillerden fabrika kurulum maliyeti anlamında 1/50 oranında daha hesaplı olarak ifade ediyor.

Blade, lego parçalarına benzer bir yapıda, alüminyum konektörler yardımı ile inşa edilmiş. Şasisi de parçalı olarak basılan araç, bu şasi üzerinde birleştirilen parçalar ile dakikalar içinde monte edilebiliyor. Ayrıca bu yöntem sayesinde işçilerin çok kalifiye olması gibi bir zorunluluk da bulunmadığından üretim çok daha düşük maliyetle gerçekleştirilebiliyormuş

Çevre dostu niteliklere sahip bir araç olan Blade, kendisini 2.2 saniyede saatte 100km hıza erişebilecek güçte bir motora sahip. Aracın ağırlığı ise sadece 635kg. Zaten sahip olduğu çevikliği de bu hafif yapısına borçlu. Otomobilin motoru 4 silindirli ve 700 beygir gücünde. Motorda yakıt olarak benzin veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanılabiliyor.

Bu arada aracın şasisi 70 farklı alüminyum parçadan oluşuyor. 3D yazıcı ile basılan parçalar, sadece 30 dakika içinde birleştirilebiliyor. Şasinin ağırlığı ise 27kg. Aşağıda yer alan galeride aracın görselleri ve üretim aşamasında kullanılan parçalardan fotoğraflar yer alıyor.

http://www.divergent3d.com/blade-supercar/