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3D yazıcı ile oluşturulmuş 700 beygirlik süper otomobil

Otomobil dünyası yüz yıllık tarihinde belki de en büyük değişimi son yıllarda yaşamaya başladı. Bu kez yazımıza konu olan araç ise üretim süreci ile geleceğe heyecan verici bir şekilde ışık tutuyor.
2 yıl
14,7b
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22
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Otomobil endüstrisi bugünlerde elektrikli modeller ekseninde ilgi çekici gelişmeler yaşıyor. Tesla’nın başlattığı inovasyon hamlesi, yepyeni kapılar aralarken bu kez yazımıza konu olan araç, özellikle üretim teknolojisi ile fark yaratıyor.

Divergent Microfactories isimli bir şirket, otomobil üretiminde 3D yazıcıların nasıl etkin rol oynayabileceğini ortaya koymak adına farklı bir işe imza atıyor. Şirketin CEO’su Kevin Czinger, fikrin doğuşuna dair yaptığı paylaşımlarda özellikle otomobillerin üretim sürecinde çevreye ciddi zararlar verildiğini, Blade isimli konsept aracın da bu noktadaki duyarlılığa son derece hassas bir araç olduğunu belirtiyor.

Tesla da dahil olmak üzere tüm otomobiller üretim aşamasında çevreye ciddi zararlar veriyor. Bu noktada Divergent, Blade isimli aracı çok büyük oranda geri dönüştürülebilir parçalardan imal etmiş. Kullanılan alüminyum yapı sayesinde çok hafif olan otomobilin güç ağırlık oranı, Bugatti Veyron’dan iki kat daha verimli olarak ayarlanabilmiş.

3D yazıcı ile oluşturulmuş 700 beygirlik süper otomobil
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Üretim Maliyetleri 1/50 Oranında Düşebilir mi? 

Aracın en büyük artısı üretim aşamasından itibaren çevreci olması. Bu sayede şirket, Blade’i bir elektrikli araçtan 1/3 oranında daha çevreci ve diğer tüm otomobillerden fabrika kurulum maliyeti anlamında 1/50 oranında daha hesaplı olarak ifade ediyor.

Blade, lego parçalarına benzer bir yapıda, alüminyum konektörler yardımı ile inşa edilmiş. Şasisi de parçalı olarak basılan araç, bu şasi üzerinde birleştirilen parçalar ile dakikalar içinde monte edilebiliyor. Ayrıca bu yöntem sayesinde işçilerin çok kalifiye olması gibi bir zorunluluk da bulunmadığından üretim çok daha düşük maliyetle gerçekleştirilebiliyormuş

Çevre dostu niteliklere sahip bir araç olan Blade, kendisini 2.2 saniyede saatte 100km hıza erişebilecek güçte bir motora sahip. Aracın ağırlığı ise sadece 635kg. Zaten sahip olduğu çevikliği de bu hafif yapısına borçlu. Otomobilin motoru 4 silindirli ve 700 beygir gücünde. Motorda yakıt olarak benzin veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanılabiliyor.

Bu arada aracın şasisi 70 farklı alüminyum parçadan oluşuyor. 3D yazıcı ile basılan parçalar, sadece 30 dakika içinde birleştirilebiliyor. Şasinin ağırlığı ise 27kg. Aşağıda yer alan galeride aracın görselleri ve üretim aşamasında kullanılan parçalardan fotoğraflar yer alıyor.


http://www.divergent3d.com/blade-supercar/ Yorum Yaz
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kaazto28 2 yıl en beğenilen
Üretim maliyeti 1/50 oranında düşerse Türkiye de vergi oranı 50/1 oranında artar. Açık ve net...
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Efective 2 yıl
Gelecek bu işte.
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asosyal mühendis 2 yıl
usta bir arabayı kaça yazdırırsın lafları gerçek oluyor.
dipnot: renkli mi yoksa renksiz mi çıkartalım?
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sdc55 2 yıl
geleceğin arabası
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Charles Xavier 2 yıl
Hyundai i20 ye benzemiş.
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kucuker34 2 yıl
Araba yakıyor abi
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mbs02 2 yıl
Tamirci bir yakınıma söyledim artık araba parçası aramayacaksınız. diyelim sileceğin kolu kırıldı modelini satın alıp 3d yazıcıda basıp kullanacaksınız diye. ama ona çok mantıklı gelmedi. işte en somut örneği bu araç oldu.
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NextGenTech 2 yıl
Tasarimida guzelmis
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erkanberk 2 yıl
İyi hoşta neden tek kişilik bu araç. Bu kadar beygir tek kişi için çok değil mi. Anne baba eş çoluk çocuk nereye binecek. Ben bencil pisliğin tekiyim demenin başka yolu bu aracı almak. Bunlar hep Avrupanın oyunu arkadaşlar. Aile yapımızı bozmayı istiyolar :)))
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bambammm 2 yıl
Süper..
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kadirirdem 2 yıl
gelecek geldi...
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Semper Fidelis 2 yıl
Millet uzaya çıktı biz hala yerli bisiklet bile yapamadık
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mevsimsiz_kar45 2 yıl Semper Fidelis
I Like Myself
Millet uzaya çıktı biz hala yerli bisiklet bile yapamadık


biz robot yapmakla meşgulüz. gelecekte biz olmayacağımız için robotları inşa edeceğiz :D
youtube.com/...
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asosyal mühendis 2 yıl
usta bir arabayı kaça yazdırırsın lafları gerçek oluyor.
dipnot: renkli mi yoksa renksiz mi çıkartalım?
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Otomobil, 3D Yazıcı ve
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