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Amazon'un Sahibi Jeff Bezos "Yeni Çoban" Tekrar Kullanılabilir Roketiyle SpaceX'in Sahibi Elon Musk'a Rakip Oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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İlk çıkıldığından beri uzaya ulaşmanın önündeki en büyük engel, kullanılan roketlerin hem çok yüksek maliyetli olması oldu. Maliyetin aşırı yüksek olmasının ana nedeni ise uydu, modül vb. kargoyu atmosfer dışına taşıyan roketlerin sadece bir defa kullanılabilmesi.
Son yıllardaysa bunu değiştirmek üzere pek çok özel şirket yeni teknolojileri deniyor.
Özellikle son dönemde Tesla Motors'un da sahibi olan Elon Musk'ın SpaceX firması kamuoyunda bu konuyla ilgili kendisine basın ve kamuoyunda en çok yer bulan firma oldu.
SpaceX'in 2013 yılında ilk kez denemesini yaptığı kod adı Grasshopper (Çekirge) olan iki aşamalı, dik kalkışlı Falcon 9 (v1.1) tekrar kullanılabilir roketi şu ana kadar bitiş çizgisine en yakın aday olarak görünüyordu.
Ama görünen o ki Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Elon'u bu yarışta yalnız bırakmayacak.
Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin isimli şirket 2.5 yıldır geliştirdiği sıvı hidrojen/sıvı oksijen (LH2/LOX)yakıtlı yeni roket motoru Blue Engine - 3'ü (BE-3) tamamlar tamamlamaz 29 Nisan 2015 tarihinde New Shepherd (Yeni Çoban) adını verdiği roketi fırlatarak ilk denemesini gerçekleştirdi.
Yerden yaklaşık 93,5 Km. yüksekliğe ulaşan New Shepherd yükünden sorunsuz biçimde ayrılmış olsa da itki bölümü kontrolsüz düşerek kullanılamaz hale geldi. Jeff Bezos blog postunda sorunun hidrolik sisteminde olduğunu belirterek yeni bir sistemin hali hazırda geliştirilmekte olduğu bilgisini verdi.

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BekirHan 4 yıl en beğenilen
Haberde telefon olmayınca yorum yapacak expertlerde olmuyor görüldüğü üzere.
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teramit 4 yıl
Keras
devletten gelen paraya bağımlı olmayıp kendi paralarıyla bu işe giren adamların olması güzel

haberde adı geçen firmalar devletten gelen para desteğiyle ayakta duruyorlar :)
1 Yanıt Yanıtla
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Keras 4 yıl teramit
teramit
haberde adı geçen firmalar devletten gelen para desteğiyle ayakta duruyorlar :)

para desteğinden çok iş anlaşmaları diyelim. hayrına verilmedi sonuçta. bu da devletten bağımsız anlamını bozmaz bence
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fieldyturbo19 4 yıl
BekirHan
Haberde telefon olmayınca yorum yapacak expertlerde olmuyor görüldüğü üzere.

eskiden bhaberde bilgisayar olmayınca böyle olurdu :/
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Infinitum 4 yıl
Zaman çok farklı bir yere gidiyor, genelde böylesine büyük atılımları devlet kurumları yapar, ama artık özel şirketlerin devasa operasyonlarda birbiriyle yarıştığını görmek inanılmaz birşey.
Soğuk Savaş bitti, artık Amerikan firmaları kendi aralarında başka bir Soğuk Savaş'a başladı.
Bunlar bir yere kadar iyi güzel de, zaten silah ve savunma sanayisinin büyük kısmı özel şirketlerin elinde, bir de gelecekte birçok oyun ve filmde gördüğümüz gibi askeri kurumların da özel şirketlerin eline geçmesi felaket olabilir.
Hatta gelecekte devletlerin resmi olarak özel şirketlerin eline geçtiğine şahit olabiliriz.
Bu haberden neler çıkarttım, ama bence bunlar yazdığım şeylerin habercisi.
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1BilimAdamı 4 yıl
Özel şirketlerin uzay sektöründe rekabete girişmesi ilginç.Amerika teknolojide artık başka seviyede.
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Virtual Reality 4 yıl
Amerikan uzay taşımacılığı şirketlerinin kendi içindeki rekabetine bakar mısınız? Gelişim göstermeleri için diğer ülkelerle rekabet etmelerine gerek yok, kendi içlerindeki rekabet onları fazlasıyla geliştirir.
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Keras 4 yıl
devletten gelen paraya bağımlı olmayıp kendi paralarıyla bu işe giren adamların olması güzel

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Be All My Sins Remembered 4 yıl
Belgeselde izlemiştim Elon Musk buradaki amaçlarının diğer gezegenlere kurulacak olan kolonilere takviye yapmak, uzay seyahatini başlatmak ve uzay istasyonlarına uygun maliyetlerle kargo taşımak olduğunu söylemişti. Uzay devri başlıyor, gerçek anlamda başlıyor ve sadece zenginler için değil orta gelirliler için de.
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BekirHan 4 yıl en beğenilen
Haberde telefon olmayınca yorum yapacak expertlerde olmuyor görüldüğü üzere.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Umutcan 4 yıl BekirHan
BekirHan

Haberde telefon olmayınca yorum yapacak expertlerde olmuyor görüldüğü üzere.

Ülkemizin teknoloji anlayışı cep telefonundan ibaret malesef.
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Elsa 4 yıl BekirHan
BekirHan
Haberde telefon olmayınca yorum yapacak expertlerde olmuyor görüldüğü üzere.

Bunu hobi edinemezsin ki? Alıp üzerinde çalışabileceğin bir ürün değil.
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