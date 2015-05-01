Amazon'un Sahibi Jeff Bezos "Yeni Çoban" Tekrar Kullanılabilir Roketiyle SpaceX'in Sahibi Elon Musk'a Rakip Oldu

İlk çıkıldığından beri uzaya ulaşmanın önündeki en büyük engel, kullanılan roketlerin hem çok yüksek maliyetli olması oldu. Maliyetin aşırı yüksek olmasının ana nedeni ise uydu, modül vb. kargoyu atmosfer dışına taşıyan roketlerin sadece bir defa kullanılabilmesi.

Son yıllardaysa bunu değiştirmek üzere pek çok özel şirket yeni teknolojileri deniyor.

Özellikle son dönemde Tesla Motors'un da sahibi olan Elon Musk'ın SpaceX firması kamuoyunda bu konuyla ilgili kendisine basın ve kamuoyunda en çok yer bulan firma oldu.



SpaceX'in 2013 yılında ilk kez denemesini yaptığı kod adı Grasshopper (Çekirge) olan iki aşamalı, dik kalkışlı Falcon 9 (v1.1) tekrar kullanılabilir roketi şu ana kadar bitiş çizgisine en yakın aday olarak görünüyordu.



Ama görünen o ki Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Elon'u bu yarışta yalnız bırakmayacak.

Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin isimli şirket 2.5 yıldır geliştirdiği sıvı hidrojen/sıvı oksijen (LH2/LOX)yakıtlı yeni roket motoru Blue Engine - 3'ü (BE-3) tamamlar tamamlamaz 29 Nisan 2015 tarihinde New Shepherd (Yeni Çoban) adını verdiği roketi fırlatarak ilk denemesini gerçekleştirdi.



Yerden yaklaşık 93,5 Km. yüksekliğe ulaşan New Shepherd yükünden sorunsuz biçimde ayrılmış olsa da itki bölümü kontrolsüz düşerek kullanılamaz hale geldi. Jeff Bezos blog postunda sorunun hidrolik sisteminde olduğunu belirterek yeni bir sistemin hali hazırda geliştirilmekte olduğu bilgisini verdi.