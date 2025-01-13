SpaceX rakibi Blue Origin, devasa New Glenn roketinin fırlatma testini iptal etti

New Glenn için yeni tarih açıklanmadı
Blue Origin, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bizi fırlatma penceremizin ötesine götürecek bir araç alt sistemi sorununu gidermek için bugünkü fırlatma girişimini durduruyoruz. Bir sonraki fırlatma girişimimiz için fırsatları gözden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket, hangi alt sistemde sorun yaşandığını veya sorunun tam olarak ne olduğunu açıklamadı.
New Glenn roketinin bu ilk uçuşu (NG-1) aslında 10 Ocak Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak hava koşulları o tarihte elverişli değildi. Öte yandan Blue Origin, NG-1 görevi için 16 Ocak’a kadar bir fırlatma penceresine sahip. Sorunun o tarihe kadar çözülmesi halinde bu hafta içinde fırlatma denemesi gerçekleştirilebilir.
Bu test uçuşunda, şirketin geliştirdiği yeni bir uzay aracı platformu olan Blue Ring’in bir prototipi de uzaya gönderilecek. Ayrıca her şey planlandığı gibi giderse New Glenn’in yeniden kullanılabilir ilk aşaması, Jeff Bezos'un annesinin adı verilen "Jacklyn" adlı bir dron gemiye indirilecek.
Yaklaşık 10 yıldır geliştirilmekte olan New Glenn, Blue Origin’in ilk yörünge sınıfı roketi olma özelliğini taşıyor. Şirket, hali hazırda New Shepard adlı yeniden kullanılabilir bir yörünge altı platformuna sahip. 25 yıl önce kurulan Blue Origin’in hedefleri çok büyük olsa da şirketin, herhangi bir uyduyu yörüngeye göndermişliği bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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