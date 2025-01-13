SpaceX rakibi Blue Origin, devasa New Glenn roketinin fırlatma testini iptal etti

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Tam Boyutta Gör Jeff Bezos tarafından kurulan havacılık şirketi Blue Origin, ilk New Glenn ağır yük roketini fırlatmayı ve SpaceX’e önemli bir rakip haline gelmeyi bekliyordu. Ancak, Türkiye saati ile bu sabah fırlatılması planlanan New Glenn, fırlatma penceresi içerisinde defalarca ertelendikten sonra tüm detayları açıklanmayan bir teknik sorun nedeniyle iptal edildi.

New Glenn için yeni tarih açıklanmadı

Blue Origin, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bizi fırlatma penceremizin ötesine götürecek bir araç alt sistemi sorununu gidermek için bugünkü fırlatma girişimini durduruyoruz. Bir sonraki fırlatma girişimimiz için fırsatları gözden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket, hangi alt sistemde sorun yaşandığını veya sorunun tam olarak ne olduğunu açıklamadı.

New Glenn roketinin bu ilk uçuşu (NG-1) aslında 10 Ocak Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak hava koşulları o tarihte elverişli değildi. Öte yandan Blue Origin, NG-1 görevi için 16 Ocak’a kadar bir fırlatma penceresine sahip. Sorunun o tarihe kadar çözülmesi halinde bu hafta içinde fırlatma denemesi gerçekleştirilebilir.

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Bu test uçuşunda, şirketin geliştirdiği yeni bir uzay aracı platformu olan Blue Ring’in bir prototipi de uzaya gönderilecek. Ayrıca her şey planlandığı gibi giderse New Glenn’in yeniden kullanılabilir ilk aşaması, Jeff Bezos'un annesinin adı verilen "Jacklyn" adlı bir dron gemiye indirilecek.

Yaklaşık 10 yıldır geliştirilmekte olan New Glenn, Blue Origin’in ilk yörünge sınıfı roketi olma özelliğini taşıyor. Şirket, hali hazırda New Shepard adlı yeniden kullanılabilir bir yörünge altı platformuna sahip. 25 yıl önce kurulan Blue Origin’in hedefleri çok büyük olsa da şirketin, herhangi bir uyduyu yörüngeye göndermişliği bulunmuyor.

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Blue Origin, dev New Glenn roketinin fırlatma testini iptal etti