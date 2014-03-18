Amazon'un akıllı telefonu için hazırlıklar başladı

Kindle Fire tablet serisiyle özellikle ABD’de büyük başarıların altına imza atan Amazon, aynı başarıyı akıllı telefon sektöründe elde etmek için son dönemece girdi.

Uzakdoğu’dan gelen son bilgilere göre Amazon’un akıllı telefonu için tedarikçiler bileşen hazırlıklarına başladı. Eğer bir aksilik olmaz ise seri üretimi önümüzdeki aylarda başlayacağı öğrenilen telefon, 2014’ün ikinci yarısında kamuoyuna tanıtılacak.

Aynı kaynaklar Amazon’un, uzun süredir üzerinde üzerinde çalıştığı akıllı telefonunun ekran boyutu ve çözünürlüğünün pazardaki trende bağlı olarak birden fazla defa değiştirildiğini söyledi.

Amazon’un akıllı telefonunun Snapdragon 800 işlemcisinden gücünü alması ve 5 inçlik ekrana sahip olması bekleniyor.