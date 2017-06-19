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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı olmaya çok yakın

Agresif bir şekilde büyüme gösteren Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos; dünyanın en zengin insanı unvanını Bill Gates’in elinden alabilir.
1 yıl
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12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Uzun yıllardır dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Bill Gates yakın zamanda bu unvana veda edebilir. E-ticaret devi Amazon’un CEO’su olan Jeff Bezos; geçtiğimiz günlerde Amazon’un, ABD’nin önde gelen gıda üreticisi Whole Foods’u satın almasıyla servetini biraz daha genişletti ve Bill Gates ile arasındaki servet farkını 5 milyar dolara indirdi.

 

Amazon’un Whole Foods’u almasının ardından şirket hisseleri bir miktar yükselirken(yaklaşık 13$) Amazon’a ait 81 milyon adet hisseye sahip olan Jeff Bezos’un serveti 84.6 milyar dolara ulaştı. Bill Gates’in ise şu anda 89.1 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Bill Gates halen 5 milyar dolar önde olsa da Bezos’un, Amazon’u agresif bir şekilde büyütmek istemesi, Gates’in ise 2000 yılında Microsoft’un CEO’luğundan ayrılarak kendini hayır işlerine adaması bu farkın kısa bir sürede kapanacağını işaret ediyor. Tabi Gates’in CEO’luk görevini bıraksa da Microsoft’un hisselerinin yaklaşık yüzde 2’sini elinde tuttuğunu ve bu hisselerin değer kazanmasıyla birlikte servetini genişlettiğini de hatırlatmakta fayda var.

Amazon’un yanı sıra Blue Origin isimli bir uzay şirketinin de kurucusu olan Bezos, servetinden her yıl 1 milyar dolarlık kaynağı Blue Origin’e aktaracağını duyurmuştu. Blue Origin, şu an için Bezos’a çok ciddi miktarlar kazandırmasa da ilerleyen yıllarda uzay turizminin hız kazanmasıyla birlikte Bezos’un malvarlığına önemli katkılarda bulunabilir. 


http://money.cnn.com/2017/06/18/technology/culture/jeff-bezos-bill-gates-richest/index.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Hem müşteri memnuniyeti hem de fiyat konusunda süperler sonuna kadar hakediyor. Başkaları gibi sattım gerisi beni ilgilendirmez kafasında değiller. Müşteriye çok değer veriyorlar, imkanım olsa her şeyi amazondan alırım.
Hem müşteri memnuniyeti hem de fiyat konusunda süperler sonuna kadar hakediyor. Başkaları gibi sattım gerisi beni ilgilendirmez kafasında değiller. Müşteriye ço...
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Olması gereken buydu ve oldu.
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DH Misafiri 1 yıl
Jeff Bezos bileğinin hakkı ile başarılı oldu. Bill Gates pc'de hazır yüklü gelen yazılımın ekmeğini yedi. Bill Gates konsol piyasasında da Sony'den tokat yemişti. İnsanlar Microsoft ürünleri almak için can atmıyorlar...
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Dünyanın en zengini olarak insan kafasına bir saç ektiremez mi. Tipe bak bizim çaycıya benziyor. O kadar paran var insan kendine bir çeki düzen bir hava vermez mi? Paran var yahu. Şaban.
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Captain_Ivy 1 yıl
Dile kolay rakamlar..
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burakdc 1 yıl
Zenginin malı züğürdün cenesini yoruyor hatta kalvyede parmaklarını. :P
Amam esas düşündürücü olan teknoloji ureten fikir ureten bir şirketin yerine sadece üretilmiş bir işin satışını yapan bir şirketin gelmesi. al-sat mantığı başka bisey demiyorum.
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ARTHUR. 1 yıl
Ya bu hisse işi nedir arkadaş, neden bütün hisseler şirketi kuranın değil :D
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YasinKsmG 1 yıl
Amazon böyle giderse dünyanın birincisi olacak ama sadece para veya değer olarak değil sevgi bakımından çünkü eğer Amazondan alışveriş yaparsanız memnuniyetsiz olmanız gerçekten düşük bir ihtimal.
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Zuko 1 yıl
Bill Gates parasini biriktirmeyip yardima dagittigi icin olmasin?

usatoday.com/...

businessinsider.com/...
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gcb1903 1 yıl
Müşteri memnuniyetine en çok değer veren ve kazandığı parayı en çok hak eden firmanın sahibi olsun zaten. Bize böyle gelin. Hak edin zengin olun.
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Hem müşteri memnuniyeti hem de fiyat konusunda süperler sonuna kadar hakediyor. Başkaları gibi sattım gerisi beni ilgilendirmez kafasında değiller. Müşteriye çok değer veriyorlar, imkanım olsa her şeyi amazondan alırım.
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