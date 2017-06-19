Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı olmaya çok yakın

Uzun yıllardır dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Bill Gates yakın zamanda bu unvana veda edebilir. E-ticaret devi Amazon’un CEO’su olan Jeff Bezos; geçtiğimiz günlerde Amazon’un, ABD’nin önde gelen gıda üreticisi Whole Foods’u satın almasıyla servetini biraz daha genişletti ve Bill Gates ile arasındaki servet farkını 5 milyar dolara indirdi.

Amazon’un Whole Foods’u almasının ardından şirket hisseleri bir miktar yükselirken(yaklaşık 13$) Amazon’a ait 81 milyon adet hisseye sahip olan Jeff Bezos’un serveti 84.6 milyar dolara ulaştı. Bill Gates’in ise şu anda 89.1 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Bill Gates halen 5 milyar dolar önde olsa da Bezos’un, Amazon’u agresif bir şekilde büyütmek istemesi, Gates’in ise 2000 yılında Microsoft’un CEO’luğundan ayrılarak kendini hayır işlerine adaması bu farkın kısa bir sürede kapanacağını işaret ediyor. Tabi Gates’in CEO’luk görevini bıraksa da Microsoft’un hisselerinin yaklaşık yüzde 2’sini elinde tuttuğunu ve bu hisselerin değer kazanmasıyla birlikte servetini genişlettiğini de hatırlatmakta fayda var.

Amazon’un yanı sıra Blue Origin isimli bir uzay şirketinin de kurucusu olan Bezos, servetinden her yıl 1 milyar dolarlık kaynağı Blue Origin’e aktaracağını duyurmuştu. Blue Origin, şu an için Bezos’a çok ciddi miktarlar kazandırmasa da ilerleyen yıllarda uzay turizminin hız kazanmasıyla birlikte Bezos’un malvarlığına önemli katkılarda bulunabilir.

http://money.cnn.com/2017/06/18/technology/culture/jeff-bezos-bill-gates-richest/index.html