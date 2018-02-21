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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon'un sesli asistanı Alexa ile çalışan akıllı klozet tasarlandı

Çılgın bir girişimci, Amazon'un dijital asistanı Alexa'yı kullanarak akıllı bir klozet geliştirdi. Hijyenik bir dünya vaadeden klozet ses komutlarına göre çalışıyor.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonlardan, akıllı evlere doğru yol aldığımız şu süreçte artık akıllı tuvaletler de konuşulmaya başlandı. Girişimciler, insanların tuvalette sesli komutlar kullanarak işlerini görmesinin hem daha hijyenik olacağının, hem de modern dünyanın gereklerinden biri olduğu görüşünde.
ABD merkezli Kohler Company, 2018 yılında akıllı tuvalet modellerinin satışına başlayacağını duyurmuştu. Amazon'un sesli asistanı Alexa ile çalışan bu akıllı tuvaletlerin en ucuzunun 7.500 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Apple, cihazların pilleri için kobalt madencileri ile görüşmeye başladı"

Çılgın girişimcinin akıllı klozet maliyeti sadece 750 dolar

Akıllı klozet için bu kadar maliyetin fazla olduğunu düşünen çılgın bir girişimci, sadece 750 dolara kendi akıllı klozetini tasarladı. Amazon'un sanal asistanı Alexa'nın entegre edildiği klozet, sesli komutlarla çalışıyor. Videoda gördüğünüz üzere hiç de fena görünmüyor! Eğer siz de bu akıllı klozetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, buraya tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2018/02/21/heres-how-to-make-alexa-control-a-toilet-because-why-not/?ncid=rss Yorum Yaz
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Escapetolife 1 yıl en beğenilen
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Tensi 1 yıl
Alexa, isim bitti yika bakiim simdi totisi. Su sicakligi 30C olsun. Oyle cok basincli vurma, rahatsiz oluyorum. Yumusak yumusak sil, tahris olmasin, ugrasmayalim sonra pisikle misikle. On tarafi temizlemeyi unuttun, sonra pantolona dusmesin son damla. Dun tuvalet kagidi, kagit havlu, deterjan vb siparisi verdin mi sen? Bak yine kagit havlu yok? Aklin nerde senin?
Alexa, isim bitti yika bakiim simdi totisi. Su sicakligi 30C olsun. Oyle cok basincli vurma, rahatsiz oluyorum. Yumusak yumusak sil, tahris olmasin, ugrasmayali...
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YüzüğüKayıpFrodo 1 yıl
Better Call Soul da aynı fikir vardı. Dalga geçilmişti. Ne gülmüştüm ama. Mıçarken Ohh çok büyük felan diyordu.
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Escapetolife 1 yıl en beğenilen
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Tensi 1 yıl
Alexa, isim bitti yika bakiim simdi totisi. Su sicakligi 30C olsun. Oyle cok basincli vurma, rahatsiz oluyorum. Yumusak yumusak sil, tahris olmasin, ugrasmayalim sonra pisikle misikle. On tarafi temizlemeyi unuttun, sonra pantolona dusmesin son damla. Dun tuvalet kagidi, kagit havlu, deterjan vb siparisi verdin mi sen? Bak yine kagit havlu yok? Aklin nerde senin?
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zolzauza 1 yıl
Alexa aç kapağı ben geldim mıçacam :)
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Tugrul_512bit 1 yıl
7500 doları bana verin, size çok güzel tuvalet dizayn ederim, sifonu çekince atıklar olduğu yerde dönmek yerine direk kanalizasyona gider. Artan parayla da workstation satın alırsınız şöyle 20-30 çekirdeklisinden. Sonra gerekirse worksationınızı tuvalete bağlamak size kalmış. Tuvalette de düşünebilen insanlarız sonuçta, çok gereği yok.
Alexa dur, sifonu çekme. Hanııım, uzun teli getir tuvalet tıkandı! Dur alexa. Kendini kapat. Son emri iptal et. Kendini yeniden başlat. Suyu geri çek.

Peki ya komşunun da alexası varsa ve bağırarak emir veriyorsa? Biz otururken çekmesin sifonu.
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koyunsavar 1 yıl
Alexa döt ü yıka.
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dr20mouse 1 yıl
Alexanin da ağzına etmeyelim yani
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