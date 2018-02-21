Amazon'un sesli asistanı Alexa ile çalışan akıllı klozet tasarlandı

Akıllı telefonlardan, akıllı evlere doğru yol aldığımız şu süreçte artık akıllı tuvaletler de konuşulmaya başlandı. Girişimciler, insanların tuvalette sesli komutlar kullanarak işlerini görmesinin hem daha hijyenik olacağının, hem de modern dünyanın gereklerinden biri olduğu görüşünde.

ABD merkezli Kohler Company, 2018 yılında akıllı tuvalet modellerinin satışına başlayacağını duyurmuştu. Amazon'un sesli asistanı Alexa ile çalışan bu akıllı tuvaletlerin en ucuzunun 7.500 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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Çılgın girişimcinin akıllı klozet maliyeti sadece 750 dolar

maliyetin fazla olduğunu düşünen çılgın bir girişimci, sadece 750 dolara kendi akıllı klozetini tasarladı. Amazon'un sanal asistanı Alexa'nın entegre edildiği klozet, sesli komutlarla çalışıyor. Videoda gördüğünüz üzere hiç de fena görünmüyor! Eğer siz de bu akıllı klozetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, Akıllı klozet için bu kadardüşünen çılgın bir girişimci, sadecekendi akıllı klozetini tasarladı. Amazon'un sanal asistanı Alexa'nın entegre edildiği klozet,çalışıyor. Videoda gördüğünüz üzere hiç de fena görünmüyor! Eğer siz de bu akıllı klozetinmerak ediyorsanız, buraya tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2018/02/21/heres-how-to-make-alexa-control-a-toilet-because-why-not/?ncid=rss