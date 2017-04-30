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Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya fısıldama ve azarlama güncellemesi geldi

Sesli asistanı Alexa'ya daha insansı bir konuşma becerisi eklemek isteyen Amazon yeni bir güncelleme yayınladı. Alexa artık fısıldayabilecek ve kullanıcılara kızabilecek.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google'ın sesli asistanı Home'un en büyük rakibi olan Alexa artık daha insansı bir konuşmaya sahip. Alexa'nın, sıradan bir insan gibi günlük konuşma becerilerine sahip olduğu taktirde kullanıcıların bir robotla iletişime geçiyor hissini aşıp Alexa'yı ailenin bir parçası olarak göreceğini düşünen Amazon mühendisleri Alexa'ya daha doğal bir ses deneyimi kazandırdı.


 
Bu yenilikler sayesinde Alexa, kullanıcılarla konuşurken zaman zaman ses seviyesini düşürüp fısıltı halinde konuşabilecek. Bu özelliğin ne zaman kullanılacağı ya da kullanıcılara ne gibi faydalar sunacağı bilinmiyor ancak şifre veya kredi kartı numarası gibi hassas bilgileri Alexa'nın daha düşük sesle aktarması kullanıcılar açısından daha yararlı olabilir. Amazon ise yaramazlık yapan küçük çocukların ebeveynlerinin yavaş ve kısık sesle onlarla konuşması halinde çocukların konuşmayla daha fazla ilgilendiğini belirterek kullanıcıların Alexa'yla olan iletişiminin artacağını düşünüyor.


Alexa'nın dilini insana biraz daha yakınlaştırmak için yapılan bir diğer yenilik de Alexa artık kullanıcılara kızabilecek, azarlayabilecek hatta hakarete varan ifadeler kullanabilecek. Tabi Alexa hangi durumlarda böylesine agresif bir tavır alır bilinmiyor ancak kullanıcılar Alexa'nın bu davranışından hoşlanmasa bile bu yeniliğin de Alexa'yı, sıradan bir insana daha yakın bir dile sahip hale getireceği düşünülüyor.  

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/4/28/15475070/amazon-alexa-speech-synthesis-markup-language Yorum Yaz
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Rachsuchtig 2 yıl en beğenilen
Kızıp ana avrat kaymaz umarım :D
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Fashionality 2 yıl
Yakinda karsilikli iki duble iceriz
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merveyanar 2 yıl
yapay zekalara depremi önceden haber vermeye programlayabilirlerse çığır açmak asıl o zaman olacak verilere göre büyük tehlike olasılıklarını hesaplayabilecek mesela
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suslu76 2 yıl
sonra da kirbac gelecekmis
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Rachsuchtig 2 yıl en beğenilen
Kızıp ana avrat kaymaz umarım :D
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WaylandIZMIR 2 yıl
Cortana, Home, Siri, Alexa. 2017 de böyle ise, 2027 yılında sesli asistanlarla muhabbet edip dertleşeceğimiz günler geliyor. İnsanlar daha da yalnızlaşacak.
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