Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya fısıldama ve azarlama güncellemesi geldi

Google'ın sesli asistanı Home'un en büyük rakibi olan Alexa artık daha insansı bir konuşmaya sahip. Alexa'nın, sıradan bir insan gibi günlük konuşma becerilerine sahip olduğu taktirde kullanıcıların bir robotla iletişime geçiyor hissini aşıp Alexa'yı ailenin bir parçası olarak göreceğini düşünen Amazon mühendisleri Alexa'ya daha doğal bir ses deneyimi kazandırdı.





Bu yenilikler sayesinde Alexa, kullanıcılarla konuşurken zaman zaman ses seviyesini düşürüp fısıltı halinde konuşabilecek. Bu özelliğin ne zaman kullanılacağı ya da kullanıcılara ne gibi faydalar sunacağı bilinmiyor ancak şifre veya kredi kartı numarası gibi hassas bilgileri Alexa'nın daha düşük sesle aktarması kullanıcılar açısından daha yararlı olabilir. Amazon ise yaramazlık yapan küçük çocukların ebeveynlerinin yavaş ve kısık sesle onlarla konuşması halinde çocukların konuşmayla daha fazla ilgilendiğini belirterek kullanıcıların Alexa'yla olan iletişiminin artacağını düşünüyor.





Alexa'nın dilini insana biraz daha yakınlaştırmak için yapılan bir diğer yenilik de Alexa artık kullanıcılara kızabilecek, azarlayabilecek hatta hakarete varan ifadeler kullanabilecek. Tabi Alexa hangi durumlarda böylesine agresif bir tavır alır bilinmiyor ancak kullanıcılar Alexa'nın bu davranışından hoşlanmasa bile bu yeniliğin de Alexa'yı, sıradan bir insana daha yakın bir dile sahip hale getireceği düşünülüyor.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/4/28/15475070/amazon-alexa-speech-synthesis-markup-language