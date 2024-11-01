Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon’un gelişmiş Alexa’sı 2025’e ertelendi

    Amazon, bir süredir daha gelişmiş ve modern yapay zeka ile desteklenmiş yeni Alexa üzerinde çalışıyordu. Ancak gelişmiş Alexa’nın bu yılın sonunda gelecek yıla ertelendiği bildirildi.
    Amazon’un gelişmiş Alexa’sı 2025’e ertelendi Tam Boyutta Gör
    Amazon'un yıllardır üzerinde çalıştığı yeni nesil Alexa asistanı için bekleyiş devam ediyor. Şirketin yeni yapay zeka destekli akıllı asistanının bu yıl içinde gelmesi bekleniyordu ancak son raporlara göre gelişmiş Alexa'nın piyasaya çıkışı tekrar ertelendi ve artık 2025 yılı hedefleniyor. Gecikmenin arkasında asistanın stabil çalışamaması ve temel işlevleri bile hatalı yerine getirmesi gibi sorunların yattığı belirtiliyor.

    Yeni Alexa ertelendi

    Amazon, geçtiğimiz yıl eylül ayında yeni Alexa'nın ilk tanıtımını yapmıştı. Bu yeni versiyonun ChatGPT benzeri bir yapay zeka ile donatılacağı ve daha doğal, insanla daha akıcı bir şekilde etkileşim kurabilen bir asistan olacağı söylenmişti. Ancak yeni sürüm görünüşe göre hiç de hazır değil. Hatta öyle ki Amazon, beta sürümüne olan erişimi de kesmiş durumda.

    Bloomberg'e göre, yeni Alexa'nın beta sürümüne erişen kullanıcılar deneyimlerinden pek de memnun kalmadılar. Özellikle asistanın yavaş tepkiler vermesi, komutlara gecikmeli yanıtlar üretmesi ve bazen de konuşmalar sırasında gereksiz bilgilerle "gösteriş yapmaya" çalışması kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca, yeni Alexa akıllı ev entegrasyonlarını bozuyor ve halüsinasyon da görüyor.

    Işıkları açıp kapatırken bile sorun yaşıyor

    Amazon’un gelişmiş Alexa’sı 2025’e ertelendi Tam Boyutta Gör
    Yeni Alexa'nın en büyük sıkıntılarından biri, akıllı ev cihazları ile olan uyumsuzluk problemi olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, asistanın ışıkları açma veya kapatma gibi basit komutlarda bile hata yapabildiğini belirtiyor. Eski Alexa’da bu işlevler sorunsuz bir şekilde çalışıyordu.

    Amazon CEO'su Andy Jassy, Alexa'nın yapay zeka destekli geleceğine dair vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuş değil. Jassy'nin halka açık açıklamaları arasında "Alexa'nın beynini yeniden tasarlamaya devam ediyoruz" gibi cümleler yer alsa da, kullanıcılar için bu dönüşümün ne anlama geleceği belirsizliğini koruyor.

    Amazon, Jassy’nin liderliğinde cihaz ve hizmetler departmanının başına, Microsoft’un eski Surface yöneticisi Panos Panay’ı getirdi. Panay'ın bu yeni göreviyle birlikte, Alexa'nın daha iyi bir donanım kalitesine kavuşması ve asistanın temel görevlerine odaklanarak geliştirileceği yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Amazon, yıllardır ucuz donanımlar sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Ancak yazılım ve yapay zeka gelişimindeki eksiklikler, Alexa'nın daha akıllı hale gelmesini engelledi. Firma son birkaç yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak yeni Alexa için planlar ne olursa olsun, en azından yakın zamanda hayatımızda olmayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    windows bu ağın proxy ayarlarını otomatik olarak algılayamadı gastronomi açıktan okunur mu bios güncellerken elektrik gitti applecare türkiye"de geçerli mi türk telekom upcall benzeri uygulamalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T
    Xiaomi 14T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız