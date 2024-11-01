Amazon’un gelişmiş Alexa’sı 2025’e ertelendi

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Tam Boyutta Gör Amazon'un yıllardır üzerinde çalıştığı yeni nesil Alexa asistanı için bekleyiş devam ediyor. Şirketin yeni yapay zeka destekli akıllı asistanının bu yıl içinde gelmesi bekleniyordu ancak son raporlara göre gelişmiş Alexa'nın piyasaya çıkışı tekrar ertelendi ve artık 2025 yılı hedefleniyor. Gecikmenin arkasında asistanın stabil çalışamaması ve temel işlevleri bile hatalı yerine getirmesi gibi sorunların yattığı belirtiliyor.

Yeni Alexa ertelendi

Amazon, geçtiğimiz yıl eylül ayında yeni Alexa'nın ilk tanıtımını yapmıştı. Bu yeni versiyonun ChatGPT benzeri bir yapay zeka ile donatılacağı ve daha doğal, insanla daha akıcı bir şekilde etkileşim kurabilen bir asistan olacağı söylenmişti. Ancak yeni sürüm görünüşe göre hiç de hazır değil. Hatta öyle ki Amazon, beta sürümüne olan erişimi de kesmiş durumda.

Bloomberg'e göre, yeni Alexa'nın beta sürümüne erişen kullanıcılar deneyimlerinden pek de memnun kalmadılar. Özellikle asistanın yavaş tepkiler vermesi, komutlara gecikmeli yanıtlar üretmesi ve bazen de konuşmalar sırasında gereksiz bilgilerle "gösteriş yapmaya" çalışması kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca, yeni Alexa akıllı ev entegrasyonlarını bozuyor ve halüsinasyon da görüyor.

Işıkları açıp kapatırken bile sorun yaşıyor

Tam Boyutta Gör Yeni Alexa'nın en büyük sıkıntılarından biri, akıllı ev cihazları ile olan uyumsuzluk problemi olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, asistanın ışıkları açma veya kapatma gibi basit komutlarda bile hata yapabildiğini belirtiyor. Eski Alexa’da bu işlevler sorunsuz bir şekilde çalışıyordu.

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Amazon CEO'su Andy Jassy, Alexa'nın yapay zeka destekli geleceğine dair vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuş değil. Jassy'nin halka açık açıklamaları arasında "Alexa'nın beynini yeniden tasarlamaya devam ediyoruz" gibi cümleler yer alsa da, kullanıcılar için bu dönüşümün ne anlama geleceği belirsizliğini koruyor.

Amazon, Jassy’nin liderliğinde cihaz ve hizmetler departmanının başına, Microsoft’un eski Surface yöneticisi Panos Panay’ı getirdi. Panay'ın bu yeni göreviyle birlikte, Alexa'nın daha iyi bir donanım kalitesine kavuşması ve asistanın temel görevlerine odaklanarak geliştirileceği yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Amazon, yıllardır ucuz donanımlar sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Ancak yazılım ve yapay zeka gelişimindeki eksiklikler, Alexa'nın daha akıllı hale gelmesini engelledi. Firma son birkaç yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak yeni Alexa için planlar ne olursa olsun, en azından yakın zamanda hayatımızda olmayacak.

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