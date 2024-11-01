Amazon’un gelişmiş Alexa’sı 2025’e ertelendi

Yeni Alexa ertelendi
Amazon, geçtiğimiz yıl eylül ayında yeni Alexa'nın ilk tanıtımını yapmıştı. Bu yeni versiyonun ChatGPT benzeri bir yapay zeka ile donatılacağı ve daha doğal, insanla daha akıcı bir şekilde etkileşim kurabilen bir asistan olacağı söylenmişti. Ancak yeni sürüm görünüşe göre hiç de hazır değil. Hatta öyle ki Amazon, beta sürümüne olan erişimi de kesmiş durumda.
Bloomberg'e göre, yeni Alexa'nın beta sürümüne erişen kullanıcılar deneyimlerinden pek de memnun kalmadılar. Özellikle asistanın yavaş tepkiler vermesi, komutlara gecikmeli yanıtlar üretmesi ve bazen de konuşmalar sırasında gereksiz bilgilerle "gösteriş yapmaya" çalışması kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca, yeni Alexa akıllı ev entegrasyonlarını bozuyor ve halüsinasyon da görüyor.
Işıkları açıp kapatırken bile sorun yaşıyor
Amazon CEO'su Andy Jassy, Alexa'nın yapay zeka destekli geleceğine dair vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuş değil. Jassy'nin halka açık açıklamaları arasında "Alexa'nın beynini yeniden tasarlamaya devam ediyoruz" gibi cümleler yer alsa da, kullanıcılar için bu dönüşümün ne anlama geleceği belirsizliğini koruyor.
Amazon, Jassy’nin liderliğinde cihaz ve hizmetler departmanının başına, Microsoft’un eski Surface yöneticisi Panos Panay’ı getirdi. Panay'ın bu yeni göreviyle birlikte, Alexa'nın daha iyi bir donanım kalitesine kavuşması ve asistanın temel görevlerine odaklanarak geliştirileceği yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Amazon, yıllardır ucuz donanımlar sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Ancak yazılım ve yapay zeka gelişimindeki eksiklikler, Alexa'nın daha akıllı hale gelmesini engelledi. Firma son birkaç yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak yeni Alexa için planlar ne olursa olsun, en azından yakın zamanda hayatımızda olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über