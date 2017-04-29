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Nintendo eskileri bırakmıyor: Yeni 3DS oyunları yolda

Nintendo of America yöneticisi Reggie Fils-Aime, E3 2017 etkinliğinde Nintendo’nun oldukça aktif olacağını ve yeni 3DS oyunlarının tanıtılacağını açıkladı. Ayrıca platform desteği de devam edecek.
2 yıl
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Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yeni oyun konsolu Switch’in satışa sunulmasının ardından gelirini yükselten ve uzun zamandır hedeflediği gibi sektördeki payını artıran Nintendo, yeni konsoluyla eski müşterilerini unutmamış. IGN ile röportaj yapan Nintendo of America yöneticisi Reggie Fils-Aime, 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek E3 2017 etkinliğinde yeni 3DS oyunlarının tanıtılacağını paylaştı.

Yeni oyunların, farklı tarihlerde satışa sunulan ve farklı özelliklere sahip olan 3DS modellerinin her biriyle uyumlu olması bekleniyor. Reggie Fils-Aime, oyunların yanı sıra 5-6 sene önce satışa sunulan cihazların Nintendo desteğinin devam edeceğini de (şimdilik bilinene göre 2018’in sonuna kadar) dile getirdi.

Nintendo yetkilileri aylardır E3 2017 etkinliğinin onlar için çok özel olacağından bahsediyor. Switch’in satışa sunulması, yeni 3DS oyunlarının ve 2DS XL’in duyurulmasının ardından şirketten etkinlikte büyük bir sürpriz bekleniyor. E3 2017 etkinliğinin halka açık olan ilk E3 etkinliği olacağını da belirtmekte fayda var.


https://gamerant.com/nintendo-3ds-game-announcement-e3-2017/ Yorum Yaz
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fuujitsu 2 yıl
Ulan zamanında oyuna sinirlenip yere atıp kırdığım 3DS için o kadar pişmanım ki.

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ardaalisahin 2 yıl
Bence baslik yaniltici olmus.Nintendo switch 3dsin yerine gecsin diye cikmadi ki.
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trplayer 2 yıl
Hoş geldiniz arkadaşlar
New Luigi bros u ve Donkey kong Tropical freeze Oyunları new 3ds için çıkış yaparmı ?
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EnemyDestroyeD 2 yıl
3DS şuan en iyi döneminde Switchin 3DS gibi olabilmesi için önünde en az 2 3 yıl var 2012 de 3DS in yeni çıktığı zamanlar cihazda oyun yoktu ama şuan gerçekten efsane bir kütüphaneye sahip.
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javaprof 2 yıl
60 milyon satmış cihazdan 3 milyon nintendo switch için vaz mı geçeceklerdi ki daha 70 i 80 i de görür.
Bu arada elinde pokemon oyunu olup satmak veya new super mario 2 ile takas etmek isteyen olursa pm atabilir.
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mert1907 2 yıl
Çok çirkin bi cihaz yoksa sadece bana mı öyle geliyor anlamadım.
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olağan_şüpheli 2 yıl mert1907
mert1907
Çok çirkin bi cihaz yoksa sadece bana mı öyle geliyor anlamadım.

aslında tasarım olarak gayet güzel de malzeme kalitesi utanç verici. dandik çin mallarını andırıyor.
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