Nintendo eskileri bırakmıyor: Yeni 3DS oyunları yolda

Yeni oyun konsolu Switch’in satışa sunulmasının ardından gelirini yükselten ve uzun zamandır hedeflediği gibi sektördeki payını artıran Nintendo, yeni konsoluyla eski müşterilerini unutmamış. IGN ile röportaj yapan Nintendo of America yöneticisi Reggie Fils-Aime, 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek E3 2017 etkinliğinde yeni 3DS oyunlarının tanıtılacağını paylaştı.

Yeni oyunların, farklı tarihlerde satışa sunulan ve farklı özelliklere sahip olan 3DS modellerinin her biriyle uyumlu olması bekleniyor. Reggie Fils-Aime, oyunların yanı sıra 5-6 sene önce satışa sunulan cihazların Nintendo desteğinin devam edeceğini de (şimdilik bilinene göre 2018’in sonuna kadar) dile getirdi.

Nintendo yetkilileri aylardır E3 2017 etkinliğinin onlar için çok özel olacağından bahsediyor. Switch’in satışa sunulması, yeni 3DS oyunlarının ve 2DS XL’in duyurulmasının ardından şirketten etkinlikte büyük bir sürpriz bekleniyor. E3 2017 etkinliğinin halka açık olan ilk E3 etkinliği olacağını da belirtmekte fayda var.

https://gamerant.com/nintendo-3ds-game-announcement-e3-2017/