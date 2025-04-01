Yeni Alexa Plus çıktı ama beklenen özelliklerle gelmedi

Eksik özellikler can sıkıyor
The Washington Post'un şirket içi belgelerden aktardığına göre, Alexa Plus’ın önemli bazı özelliklerinin kullanıma sunulması en az iki ay sürebilir. Bu eksiklikler arasındakiler ise yeni Alexa’nın en kritik özellikleri bulunuyor. Buna göre kullanıcılar, Alexa Plus’ı kullanarak yemek siparişi veremeyecek; Alexa Plus aile üyelerini tanıyıp onlara görevlerini hatırlatamayacak; çocukları eğlendirmek için otomatik hikaye üretemeyecek; hediye fikirleri veya market siparişi veremeyecek ve tarayıcı desteği olmayacak. Tüm bu eksiklikler ilerleyen dönemde kullanıma alınacak.
Şirket bu gecikmelerin, özelliklerin “Amazon'un halka açık sürüm standartlarını karşılamaması” nedeniyle olduğunu söylüyor. O halde Alexa Plus şu anda ne yapabiliyor? Alexa Plus’ın erken erişim sayfasına göre, şu anda Uber çağırma, nesneleri tanıma ve e-posta taslakları oluşturma gibi temel işlevler aktif durumda.
Alexa Plus, Amazon Prime aboneleri için ücretsiz, ancak Prime üyesi olmayanlar için aylık 20 dolar ücret talep ediliyor. Ayrıca, yalnızca ekranlı cihazlarda çalışıyor. Şu an Echo Show 8, 10, 15 ve 21 modelleriyle uyumlu olan hizmet, önümüzdeki haftalar ve aylarda daha fazla bölgeye yayılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo