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    Yeni Alexa Plus çıktı ama beklenen özelliklerle gelmedi

    Amazon'un Alexa kişisel asistanının yükseltilmiş ve yapay zeka destekli gelişmiş hali Alexa Plus piyasaya çıktı. Ancak tanıtımdaki birçok özelliğin eksik olduğu görüldü.
    Yeni Alexa Plus çıktı ama beklenen özelliklerle gelmedi Tam Boyutta Gör
    Amazon'un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa Plus (Alexa+) nihayet kullanıma sunuldu, ancak geçtiğimiz ay yapılan tanıtımda vaat edilen birçok özellik eksik. Apple Intelligence ve Galaxy AI'de gördüğümüz gibi, Amazon'un da lansmanda birçok özelliği sunamaması yapay zeka dünyasında alışılmış bir durum haline gelmeye başladı.

    Eksik özellikler can sıkıyor

    The Washington Post'un şirket içi belgelerden aktardığına göre, Alexa Plus’ın önemli bazı özelliklerinin kullanıma sunulması en az iki ay sürebilir. Bu eksiklikler arasındakiler ise yeni Alexa’nın en kritik özellikleri bulunuyor. Buna göre kullanıcılar, Alexa Plus’ı kullanarak yemek siparişi veremeyecek; Alexa Plus aile üyelerini tanıyıp onlara görevlerini hatırlatamayacak; çocukları eğlendirmek için otomatik hikaye üretemeyecek; hediye fikirleri veya market siparişi veremeyecek ve tarayıcı desteği olmayacak. Tüm bu eksiklikler ilerleyen dönemde kullanıma alınacak.

    Şirket bu gecikmelerin, özelliklerin “Amazon'un halka açık sürüm standartlarını karşılamaması” nedeniyle olduğunu söylüyor. O halde Alexa Plus şu anda ne yapabiliyor? Alexa Plus’ın erken erişim sayfasına göre, şu anda Uber çağırma, nesneleri tanıma ve e-posta taslakları oluşturma gibi temel işlevler aktif durumda.

    Alexa Plus, Amazon Prime aboneleri için ücretsiz, ancak Prime üyesi olmayanlar için aylık 20 dolar ücret talep ediliyor. Ayrıca, yalnızca ekranlı cihazlarda çalışıyor. Şu an Echo Show 8, 10, 15 ve 21 modelleriyle uyumlu olan hizmet, önümüzdeki haftalar ve aylarda daha fazla bölgeye yayılacak.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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