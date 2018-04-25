Amazon’un ücretsiz kargo kampanyası sona erdi

Ayrıca Bkz. "Bu yıl Google Play ödüllerine bizden de aday var"
Amazon.de üzerinden verilen siparişlerde satıcısı Amazon olan alışverişlerde sepet tutarı 49 euro ve üzerinde ise Türkiye’ye ücretsiz gönderiliyordu. Ücretsiz kargo kampanyası 24 Nisan tarihinde sona erdi. Bundan sonra verilen siparişlerde sepet tutarı fark etmeksizin kargo ücreti alınacak.
Amazon.de, Türkiye’ye teslimat ücreti ne kadar?
|
Gönderim Seçeneği
|
Ürün
|
Teslimat Ücretleri
|
Standart Teslimat
(7-21 iş günü)
|
Kitaplar, müzik, DVD, video
|
Teslimat başına 4,50 €??+
kg başına 3,00 € (orantılı olarak)
|
AmazonGlobal Standart Teslimat
(4-7 iş günü)
|
“AmazonGlobal Standart Teslimat" kapsamındaki tüm ürünler*
|
Teslimat başına 6,00 €??+
kg başına 4,00 € (orantılı olarak)
|
AmazonGlobal Expedited Teslimatı
(3-4 iş günü)
|
"AmazonGlobal Expedited Teslimatı" kapsamındaki tüm ürünler*
|
Teslimat başına 12,00 €??+
kg başına 6,00 € (orantılı olarak)
|
AmazonGlobal Priority Teslimatı
(1-2 iş günü)
|
"AmazonGlobal Priority Teslimatı" kapsamındaki tüm ürünler*
|
Teslimat başına 22,00 €??+
kg başına 4,00 € (orantılı olarak)
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Amerika amazon.com'da 60 Dolar olan SSD
Almanya amazon.de'de 60 Euro olan SSD
Türkiye amazon.com.tr 'de 60 TL olacak hali yok, 200 - 250 TL arası birşey olacak.
mucize beklemeyin, benzer şekilde devam edecek sistem.
Bu ülkede amaçlanan, tüketicinin talep ettiği ürünlere uygun fiyatla ulaşması değil.
Devletin kendi rahatını sürdürebilmesi için vergi toplaması.
Amazon kurtarıcı vs.. degil, media markt vb. gibi bir oluşum olacak o kadar.
Birde vergi iadesi konusu var ki evlere şenlik. Adamlar sanki keyfine vergi tutarını depozito olarak alıyorlar. Arkadaş alınan her mal konşimentosuyla - faturasıyla geliyor ve ödediğin tutar gümrüğe beyan ediliyor. Neyi iade istiyorsun? Kimden iade istiyorsun? Adam ürünün Almanya için vergisini çıkartıp üzerine %18 Türkiye gümrük bedelini koyup sana satıyor. Gümrük işlemi sırasında o bedel yaşadığın ülkenin devletine veriliyor. Zeka engelli seriye bağlamış 1.000€ luk ürün alıyor 10 defa müşteri hizmetlerini arayıp "vorgo uadeso no zomon hosoboma yotocok" diye soruyor. Ulan sığır o mal gümrükten öpücükle mi geçiyor gazoz kapağıyla mı adam sana neyi neden iade etsin? Neyin hesabını soruyorsun? Şansa-bala evrak hatasıyla geçerse de adamlar zaten paranın üzerine çöreklenmiyor iade ediyor. Niye taciz ediyorsun?
Ha amazon da ak kaşık değil. Kaç defa denk geldim kampanyalı ürünlerin gönderimlerini geçici olarak kapadıklarına. Ya da bir ürünün satılan renklerini gönderime kapatıp satılmayan renklerini gönderime açık tuttuklarına. Ya da x ürününün piyasaya yeni sürülmüş ikinci versiyonunu göndermeyip satılmayacağı belli olan birinci versiyonunu gönderime açık tuttuklarına. Bilmem kaç aydır açık provizyon - mükerrer ürün bedeli tahsilatını da çözemediler v.s v.s