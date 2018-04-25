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Amazon’un ücretsiz kargo kampanyası sona erdi

Amazon'un yaklaşık iki yıldır devam "Türkiye'ye ücretsiz kargo" kampanyası sona erdi. Bundan böyle Amazon.de adresinden yapılan tüm alışverişlerden teslimat ücreti alınacak.
1 yıl
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53
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile yurt dışından alışverişlerde vergi muafiyeti 30 euro’dan 22 euro’ya düşürüldü. 22 euro’nun üzerindeki siparişlerden gümrük vergisi adında vergi alınıyor. Bu kararın ardından Amazon değişikliğe giderek “Türkiye’ye ücretsiz kargo” kampanyasını sonlandırdı.

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Amazon.de üzerinden verilen siparişlerde satıcısı Amazon olan alışverişlerde sepet tutarı 49 euro ve üzerinde ise Türkiye’ye ücretsiz gönderiliyordu. Ücretsiz kargo kampanyası 24 Nisan tarihinde sona erdi. Bundan sonra verilen siparişlerde sepet tutarı fark etmeksizin kargo ücreti alınacak.

Amazon.de, Türkiye’ye teslimat ücreti ne kadar?

Gönderim Seçeneği

Ürün

Teslimat Ücretleri

Standart Teslimat

(7-21 iş günü)

Kitaplar, müzik, DVD, video

Teslimat başına 4,50 €??+

kg başına 3,00 € (orantılı olarak)

AmazonGlobal Standart Teslimat

(4-7 iş günü)

“AmazonGlobal Standart Teslimat" kapsamındaki tüm ürünler*

Teslimat başına 6,00 €??+

kg başına 4,00 € (orantılı olarak)

AmazonGlobal Expedited Teslimatı

(3-4 iş günü)

"AmazonGlobal Expedited Teslimatı" kapsamındaki tüm ürünler*

Teslimat başına 12,00 €??+

kg başına 6,00 € (orantılı olarak)

AmazonGlobal Priority Teslimatı

(1-2 iş günü)

"AmazonGlobal Priority Teslimatı" kapsamındaki tüm ürünler*

Teslimat başına 22,00 €??+

kg başına 4,00 € (orantılı olarak)

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3qzotix 1 yıl en beğenilen
Amazon.tr'nin ayak sesleri...
Yanıtla +57
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kvadankpakal 1 yıl
ya beyler hayal görmeyin
Amerika amazon.com'da 60 Dolar olan SSD
Almanya amazon.de'de 60 Euro olan SSD
Türkiye amazon.com.tr 'de 60 TL olacak hali yok, 200 - 250 TL arası birşey olacak.
mucize beklemeyin, benzer şekilde devam edecek sistem.
Bu ülkede amaçlanan, tüketicinin talep ettiği ürünlere uygun fiyatla ulaşması değil.
Devletin kendi rahatını sürdürebilmesi için vergi toplaması.
Amazon kurtarıcı vs.. degil, media markt vb. gibi bir oluşum olacak o kadar.
ya beyler hayal görmeyinAmerika amazon.com'da 60 Dolar olan SSDAlmanya amazon.de'de 60 Euro olan SSDTürkiye amazon.com.tr 'de 60 TL olacak hali yo...
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Yanıtla +38
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EuphoriA 1 yıl
Unutmadan bu gözler ücretsiz kargo ile bilmem ne koltuğu-sandalyesi alıp beğenmeyip geri gönderip üzerine de kargo ücreti iadesi alanı da görmüştü. Ücretsiz kargodan yararlanmak için sepete abuk sabuk ürün ekleyip sonra iade edeni de. Eninde sonunda bilmem ne yaparlar böyle aşkın ızdırabını diyeceklerdi. İyi yaptılar... Umarım ücretsiz iadeyi de kaldırıp ürün gönderimlerini açarlar.
Birde vergi iadesi konusu var ki evlere şenlik. Adamlar sanki keyfine vergi tutarını depozito olarak alıyorlar. Arkadaş alınan her mal konşimentosuyla - faturasıyla geliyor ve ödediğin tutar gümrüğe beyan ediliyor. Neyi iade istiyorsun? Kimden iade istiyorsun? Adam ürünün Almanya için vergisini çıkartıp üzerine %18 Türkiye gümrük bedelini koyup sana satıyor. Gümrük işlemi sırasında o bedel yaşadığın ülkenin devletine veriliyor. Zeka engelli seriye bağlamış 1.000€ luk ürün alıyor 10 defa müşteri hizmetlerini arayıp "vorgo uadeso no zomon hosoboma yotocok" diye soruyor. Ulan sığır o mal gümrükten öpücükle mi geçiyor gazoz kapağıyla mı adam sana neyi neden iade etsin? Neyin hesabını soruyorsun? Şansa-bala evrak hatasıyla geçerse de adamlar zaten paranın üzerine çöreklenmiyor iade ediyor. Niye taciz ediyorsun?
Ha amazon da ak kaşık değil. Kaç defa denk geldim kampanyalı ürünlerin gönderimlerini geçici olarak kapadıklarına. Ya da bir ürünün satılan renklerini gönderime kapatıp satılmayan renklerini gönderime açık tuttuklarına. Ya da x ürününün piyasaya yeni sürülmüş ikinci versiyonunu göndermeyip satılmayacağı belli olan birinci versiyonunu gönderime açık tuttuklarına. Bilmem kaç aydır açık provizyon - mükerrer ürün bedeli tahsilatını da çözemediler v.s v.s
Unutmadan bu gözler ücretsiz kargo ile bilmem ne koltuğu-sandalyesi alıp beğenmeyip geri gönderip üzerine de kargo ücreti iadesi alanı da görmüştü. Ücretsiz ka...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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gcb1903 1 yıl
Gelsinler hele. Gelsinler de görsünler çiftten okeye dönerken eşinin düz bitmesini. IRS'i mumla arayacaklar. Burası sonu fistan ile biten bir ülkeden bile garip.
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aycibin 1 yıl
almanya'da burdan ucuza satılıyor olamaz.öyle ise bizde birileri haksız para kazanıyor demektir.almanya'da da satan vergisiyle satıyor.ordaki vergili fiyata bir daha vergi verip mi satılacak TR'de daha neler.hem orada maliyetler bizden fazla,sonuçta adamlar euro harcıyor ve gelir düzeyleri bizden çok yüksek.bizde her türlü daha ucuza satılmalı her ürün.yerel olsun tamam ama bu şartlarda yurtdışında ucuz olmak zorunda ülke şartları doğrultusunda.
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LiveForSpeed 1 yıl aycibin
Almanya'dan vergisiz fiyata alınıyor. 2 kere vergi binmiyor.
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hebelehubele 1 yıl aycibin
Üreten onlar olduğu için maliyetleri daha fazla değil. Ayrıca dışarıdan mal alırken de abuk gümrük vergilendirmesi yok.
Türkiyede maliyetler %20 daha fazla olacaktır. Ek olarak taşıma maliyetleri de var.
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ozerkane 1 yıl

Ne yazık ki Amazon.de Türkiye için önce 29 EUR olan ücretsiz kargo sınırını 49 EUR ya çıkardı, nihayet geçtiğimiz perşembe günü de tümüyle kaldırdı. Bunda emeği geçen politikacısından beleşçi/hırsız yurt insanına gani gani lanet olsun.
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eyoruk 1 yıl
Halen ücretsiz kargo var gözüküyor ?
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Vatov 1 yıl eyoruk
Nasıl ?
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eyoruk 1 yıl
Ben halen neden böyle bir şey yapıldı anlamıyorum
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LuqueTr 1 yıl
Amazon.tr için atılmış bir adım olduğu söyleniyor
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ScriptKidie 1 yıl
Müşteri temsilcisi de temmuzda Türkiyede depomuz açılıyor iş alımları oldu dedi bakalım.
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RElS 1 yıl
Sıra Aliexpress te.. Aliexpress te ücretsiz kargo yu sonlandıracak gibi duruyor..
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Adoring 1 yıl
Ülke iyice yurtdışı ile bağını koparıyor maşallah

Bundan sonra Türkiyedeki kıçı kırık ürünlere devam
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psu 1 yıl
Daha yeni ücretsiz kargo kaldırıldı.Amazon wp grubunda kargo sildirmeye başlayanları gördüm.
Ne desem bilemedim.Amazon Türkiye'ye gönderimi komple kapatsa da kurtulsa bari.
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