Bu yıl Google Play ödüllerine bizden de aday var

Google’ın her yıl I/O geliştirici konferansında en iyi uygulamaları ödüllendirdiği Google Play Awards için ülkemizden de bir aday belirlendi. Otsimo uygulaması en iyi sosyal etki kategorisinde yarışacak.
Otsimo nedir?
Kardeşinin otizmli olması nedeniyle sürekli bununla ilgili kaynaklar araştıran Zafer Elcik, bir gün kardeşinin konuşamamasına ve okuyamamasına rağmen akıllı telefonlara daha fazla ilgi gösterdiğini hatta daha fazla odaklandığını fark etmiş.
Kardeşine bir tablet alarak gelişim sağlamasını amaçlayan Elcik, bu kez de otizm ile ilgili yeteri kadar uygulama olmadığını görmüş. Sercan Değirmenci ile bir araya gelen Zafer Elcik, bu eksikliği doldurmaya karar vermiş ve Otsimo’yu kurmuş.
Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"
Otsimo, otizm ve öğrenme bozukluğu olan çocukları eğitmek için özel olarak tasarlanmış bir platform. Bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü ve alanında ilklerden sayılıyor. ZDNet ve The Sociable gibi yayınlar platforma haberlerinde yer verdi. Arıkovanı kitlesel fonlama platformunda gerekli olan bağışı toplayan Otsimo, ayrı bir başarı daha gösterdi ve geçen yıl başında mobil uygulama olarak indirmeye sunuldu.
Google I/O 2018 geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak ve en iyi uygulamalara ödüller de bu konferansta verilecek. Aday gösterilen diğer uygulamalar şöyle:
Sağlıklı Yaşam
Clue - BioWink GmbH
Fabulous - TheFabulous
Headspace - Headspace, Inc.
Lifesum - Lifesum
Simple Habit - Simple Habit, Inc.
En İyi Erişilebilirlik
Audio Game Hub - Sonnar Interactive
Be My Eyes - Be My Eyes
Open Sesame - Sesame Enable
Universal Copy - Camel Corporation
Voice Volume Catcher - LITALICO lnc.
En İyi Sosyal Etki
Forest - forestapp.cc
Khan Academy - Khan Academy
Otsimo - Otsimo
Tala - Tala Mobile
TODXS - TODXS
En İyi Bağımsız
Agent A - Yak & Co
Bridge Constructor Portal - Headup Games
Flipping Legend - Noodlecake Studios Inc
Old Man’s Journey - Broken Rules Interactive Media GmbH
OPUS: Rocket of Whispers - Sigono Inc.
En İyi Topluluk Kurma Oyunu
Clash Royale - Supercell
Episode - Pocket Gems
Lineage 2: Revolution - Netmarble Corporation
Pokémon GO - Niantic, Inc.
PUBG MOBILE - Tencent Games
En İyi AR veya VR uygulaması
ASTEROIDS! - Baobab Studios
BBC Earth: Life in VR - BBC Worldwide (Ltd)
Brickscape - 5minLab
Figment AR - Viro Media
Porsche Mission E - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
En Geniş Kitleye Hitap Eden
Cricbuzz - Cricbuzz.com
Flipkart - Flipkart
Mercado Libre - Mercado Libre
Moovit - Moovit
Viki - Viki, Inc
En İyi Girişim
Astro - Astro Technology
Canva - Canva
Drops - Language Drops
Kredivo - FinAccel Pte Ltd
N26 - N26
En İyi Çıkış
Animal Crossing: Pocket Camp - Nintendo Co., Ltd.
Cooking Craze - Big Fish Games
Empires & Puzzles - Small Giant Games
Final Fantasy XV Pocket Edition - SQUARE ENIX Co., Ltd.
PUBG MOBILE - Tencent Games
https://www.phonearena.com/news/These-apps-have-been-nominated-for-a-Google-Play-Award_id104354 Yorum Yaz Paylaş Tweetle