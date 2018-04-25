Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu yıl Google Play ödüllerine bizden de aday var

Mayıs ayı başında dağıtılacak olan Google Play uygulama ödüllerine ülkemizden de bir aday var. Otizm odaklı Otsimo bu yıl programdan ödülle dönmeyi ümit ediyor.
1 yıl
2,6b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu yıl Google Play ödüllerine bizden de aday var

Google’ın her yıl I/O geliştirici konferansında en iyi uygulamaları ödüllendirdiği Google Play Awards için ülkemizden de bir aday belirlendi. Otsimo uygulaması en iyi sosyal etki kategorisinde yarışacak.

Otsimo nedir?

Kardeşinin otizmli olması nedeniyle sürekli bununla ilgili kaynaklar araştıran Zafer Elcik, bir gün kardeşinin konuşamamasına ve okuyamamasına rağmen akıllı telefonlara daha fazla ilgi gösterdiğini hatta daha fazla odaklandığını fark etmiş.

Kardeşine bir tablet alarak gelişim sağlamasını amaçlayan Elcik, bu kez de otizm ile ilgili yeteri kadar uygulama olmadığını görmüş. Sercan Değirmenci ile bir araya gelen Zafer Elcik, bu eksikliği doldurmaya karar vermiş ve Otsimo’yu kurmuş.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Otsimo, otizm ve öğrenme bozukluğu olan çocukları eğitmek için özel olarak tasarlanmış bir platform. Bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü ve alanında ilklerden sayılıyor. ZDNet ve The Sociable gibi yayınlar platforma haberlerinde yer verdi. Arıkovanı kitlesel fonlama platformunda gerekli olan bağışı toplayan Otsimo, ayrı bir başarı daha gösterdi ve geçen yıl başında mobil uygulama olarak indirmeye sunuldu.

Google I/O 2018 geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak ve en iyi uygulamalara ödüller de bu konferansta verilecek. Aday gösterilen diğer uygulamalar şöyle:

Sağlıklı Yaşam


Clue - BioWink GmbH
Fabulous - TheFabulous
Headspace - Headspace, Inc.
Lifesum - Lifesum
Simple Habit - Simple Habit, Inc.


En İyi Erişilebilirlik


Audio Game Hub - Sonnar Interactive
Be My Eyes - Be My Eyes
Open Sesame - Sesame Enable
Universal Copy - Camel Corporation
Voice Volume Catcher - LITALICO lnc.

En İyi Sosyal Etki


Forest - forestapp.cc
Khan Academy - Khan Academy
Otsimo - Otsimo
Tala - Tala Mobile
TODXS - TODXS

En İyi Bağımsız


Agent A - Yak & Co
Bridge Constructor Portal - Headup Games
Flipping Legend - Noodlecake Studios Inc
Old Man’s Journey - Broken Rules Interactive Media GmbH
OPUS: Rocket of Whispers - Sigono Inc.

En İyi Topluluk Kurma Oyunu


Clash Royale - Supercell
Episode - Pocket Gems
Lineage 2: Revolution - Netmarble Corporation
Pokémon GO - Niantic, Inc.
PUBG MOBILE - Tencent Games

En İyi AR veya VR uygulaması


ASTEROIDS! - Baobab Studios
BBC Earth: Life in VR - BBC Worldwide (Ltd)
Brickscape - 5minLab
Figment AR - Viro Media
Porsche Mission E - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

En Geniş Kitleye Hitap Eden


Cricbuzz - Cricbuzz.com
Flipkart - Flipkart
Mercado Libre - Mercado Libre
Moovit - Moovit
Viki - Viki, Inc


En İyi Girişim


Astro - Astro Technology
Canva - Canva
Drops - Language Drops
Kredivo - FinAccel Pte Ltd
N26 - N26

En İyi Çıkış


Animal Crossing: Pocket Camp - Nintendo Co., Ltd.
Cooking Craze - Big Fish Games
Empires & Puzzles - Small Giant Games
Final Fantasy XV Pocket Edition - SQUARE ENIX Co., Ltd.
PUBG MOBILE - Tencent Games

 

https://www.phonearena.com/news/These-apps-have-been-nominated-for-a-Google-Play-Award_id104354 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zero fear 1 yıl en beğenilen
Uygulama yapımcısını gönülden tebrik ederim.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
apodur 1 yıl
tebrik ederim başarılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 1 yıl en beğenilen
Uygulama yapımcısını gönülden tebrik ederim.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ülkemizin şova dayalı ilk havacılık fuarı olan Eurasia Airshow, Antalya'da başladı 1 yıl Xiaomi CEO'su söz verdi: Kâr marjımız %5'i geçerse farkını kullanıcılarımıza iade edeceğiz 1 yıl Lehim nasıl yapılır? 1 yıl Opera daha kullanışlı dediği yeni tarayıcısı Opera Touch’ı duyurdu 1 yıl NVIDIA, eksik pikselli fotoğrafları tamamlayan yapay zekasını tanıttı 1 yıl Xiaomi Mi 6X hakkında her şey: Fiyat/performans canavarı 1 yıl Jeff Bezos, ilk uzay turistlerini bu yıl içerisinde yörüngeye fırlatabilir 1 yıl NASA'lı bilim insanlarına göre "Gravity" en kötü uzay filmi 1 yıl Alt coinlerde büyük çöküş başladı 1 yıl Galaxy S9+ modeli 256GB kapasite ile satışta 1 yıl Google yeni Gmail'i kullanıma sundu: İşte tüm yeni özellikler 1 yıl Dağ ve Börü’nün yapımcılarından “Göktürk” üçlemesi geliyor 1 yıl Amazon’un ücretsiz kargo kampanyası sona erdi 1 yıl 2018 Hyundai i20, yeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 yıl WhatsApp uygulamasına 16 yaş sınırı geliyor 1 yıl Mercedes A Sınıfı Sedan resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Rusya: Türkiye’nin alacağı S-400 füzelerinin üretimi başladı 1 yıl LG, G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini açıkladı 1 yıl Xiaomi Mi 6X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Tübitak, sosyal medyanın boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelenmesini istedi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bu yıl Google Play ödüllerine bizden de aday var Sonraki Ford, yeni Fiesta Van modelini İngiltere'de tanıttı 1 yıl AMD Ryzen 3 2200GE ve Ryzen 5 2400GE duyuruldu 1 yıl Instagram Hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yüklenebiliyor 1 yıl Samsung 970 EVO NVMe SSD inceleme | 3500 MB/sn okuma 2500 MB/sn yazma hızı 1 yıl My Ether Wallet kullanıcıları hijack tehlikesi altında 1 yıl Instagram'ın veri indirme aracı hazır: Tek tıkla paylaştığınız her şeyi indirin! 1 yıl HMD Global'den sürpriz: Nokia X6 Cuma günü tanıtılacak 1 yıl iOS 11.3.1 yayınlandı! 1 yıl Spotify'dan ücretsiz abonelere büyük kıyak! 1 yıl Apple’ın Shazam’ı satın alması Avrupa Komisyonu gündeminde 1 yıl YouTube geçen yıl son çeyrekte 8.3 milyon videoyu kaldırdı 1 yıl Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinin basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Venom filminden ilk uzun fragman yayınlandı 1 yıl Altay tankı ihalesini kazanan şirket belli oldu 1 yıl Google'ın ana şirketi Alphabet, 2018 yılı ilk çeyreğinin gelirini açıkladı 1 yıl Apple, OLED ekran birim fiyatını düşürmek için Samsung'la pazarlıkta 1 yıl İnternet üzerinden alışverişte lider cep telefonu 1 yıl Spotify küfürlü kelimeler içeren şarkıları filtreleyecek 1 yıl Vukuatlı telefon Samsung Galaxy Note 7'den haber var 1 yıl Google'ın önerilen yola çıkma saati bildirimleri çalışmıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim