Bu yıl Google Play ödüllerine bizden de aday var

Google’ın her yıl I/O geliştirici konferansında en iyi uygulamaları ödüllendirdiği Google Play Awards için ülkemizden de bir aday belirlendi. Otsimo uygulaması en iyi sosyal etki kategorisinde yarışacak.

Otsimo nedir?

Kardeşinin otizmli olması nedeniyle sürekli bununla ilgili kaynaklar araştıran Zafer Elcik, bir gün kardeşinin konuşamamasına ve okuyamamasına rağmen akıllı telefonlara daha fazla ilgi gösterdiğini hatta daha fazla odaklandığını fark etmiş.

Kardeşine bir tablet alarak gelişim sağlamasını amaçlayan Elcik, bu kez de otizm ile ilgili yeteri kadar uygulama olmadığını görmüş. Sercan Değirmenci ile bir araya gelen Zafer Elcik, bu eksikliği doldurmaya karar vermiş ve Otsimo’yu kurmuş.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Otsimo, otizm ve öğrenme bozukluğu olan çocukları eğitmek için özel olarak tasarlanmış bir platform. Bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü ve alanında ilklerden sayılıyor. ZDNet ve The Sociable gibi yayınlar platforma haberlerinde yer verdi. Arıkovanı kitlesel fonlama platformunda gerekli olan bağışı toplayan Otsimo, ayrı bir başarı daha gösterdi ve geçen yıl başında mobil uygulama olarak indirmeye sunuldu.

Google I/O 2018 geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak ve en iyi uygulamalara ödüller de bu konferansta verilecek. Aday gösterilen diğer uygulamalar şöyle:

Sağlıklı Yaşam



Clue - BioWink GmbH

Fabulous - TheFabulous

Headspace - Headspace, Inc.

Lifesum - Lifesum

Simple Habit - Simple Habit, Inc.



En İyi Erişilebilirlik

En İyi Sosyal Etki

En İyi Bağımsız

En İyi Topluluk Kurma Oyunu

En İyi AR veya VR uygulaması

En Geniş Kitleye Hitap Eden



En İyi Girişim

En İyi Çıkış