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Amerika Açık Tenis Turnuvası 3D yayınlanacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üç boyutlu görüntüleme teknolojilerini yaygınlaştırmak için uluslararası spor orgnizasyonlarından faydalanan üreticilerin, FIFA 2010 dünya kupasından sonraki yeni adresi Amerika Açık Tenis Turnuvası olacak gibi görünüyor. Dünya Kupası için FIFA ile iş birliğine giden Sony'den sonra en büyük rakiplerinden Panasonic de CBS kanalıyla ortak çalışarak Amerika Açık Tenis Turnuvasını 3D olarak yayınlamaya hazırlanıyor. Amerika'da DirecTV platformundaki 103. kanal (Panasonic sposonrluğundaki n|3D) üzerinden yayınlanacak maçlara ek olarak, yarıfinal ve final karşılaşmaları ise DirecTV üzerinden 3D olarak yayınlanacak ayrıca Best Buy mağazalarından da takip edilebilecek.

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın 3D yayını için her biri HD kamera çiftine sahip olan 6 farklı kamera sistemi kullanılacak. Özel bir 3D prodüksiyon tırı ve yine özel bir 3D yayın ekibinin kullanılacağı özel çalışmada 3D kameraların, diğer kameralarla yapılan normal yayını etkilememesi adına kortlara göre daha alçakı bir pozisyonda konumlandırılacağı belirtiliyor.


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neron23 9 yıl
Sharapova yı arkadan görebilecekmiyiz
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proffesor 9 yıl
3d oradaymışsın hissi veriyor mu gerçekten?
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Batuist 9 yıl
Türkiyeye böyle bir teknoloji kaç sene sonra gelir acaba???
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MİY1988 9 yıl

Batuist

Türkiyeye böyle bir teknoloji kaç sene sonra gelir acaba???

Böyle bir teknoloji ilk başta ancak fuarlara gelir.Sonra yayılmaya başlar ama yalancı 3D olur bence.Nasıl ki şimdiki Kanal D'nin HD kanalı tam HD değil ise (aşırı masraflı) gelecek 3D'de kademeli olarak gelir.Yanılmak isterim tabi.
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HiGHWAYMOUSE 9 yıl
İnşallah 3d olarak yukarıdaki fotoğraftakine benzer sahneler fazla yaşanmaz. Düşünsenize evin beyi, yanında evin hanımı gözlükleri takmışlar tv karşısına konumlanmışlar; izliyorlar. Anna Kournikova ekrandan çıkıp aile efradının üzerine ha düştü ha düşecek şekilde görülüyor. Beyefendi gayr-ı ihtiyari kolarını açmış gözleri faltaşı gibi açılmış hedefine kilitlenmiş bekliyor. Hanımefendi yan gözle ve dişlerini gıcırtarak beyini süzüyor. Koltuğun yanına sarkıttığı diğer elinde ise bir oklava...
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