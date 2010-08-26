Amerika Açık Tenis Turnuvası 3D yayınlanacak

Üç boyutlu görüntüleme teknolojilerini yaygınlaştırmak için uluslararası spor orgnizasyonlarından faydalanan üreticilerin, FIFA 2010 dünya kupasından sonraki yeni adresi Amerika Açık Tenis Turnuvası olacak gibi görünüyor. Dünya Kupası için FIFA ile iş birliğine giden Sony'den sonra en büyük rakiplerinden Panasonic de CBS kanalıyla ortak çalışarak Amerika Açık Tenis Turnuvasını 3D olarak yayınlamaya hazırlanıyor. Amerika'da DirecTV platformundaki 103. kanal (Panasonic sposonrluğundaki n|3D) üzerinden yayınlanacak maçlara ek olarak, yarıfinal ve final karşılaşmaları ise DirecTV üzerinden 3D olarak yayınlanacak ayrıca Best Buy mağazalarından da takip edilebilecek.

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın 3D yayını için her biri HD kamera çiftine sahip olan 6 farklı kamera sistemi kullanılacak. Özel bir 3D prodüksiyon tırı ve yine özel bir 3D yayın ekibinin kullanılacağı özel çalışmada 3D kameraların, diğer kameralarla yapılan normal yayını etkilememesi adına kortlara göre daha alçakı bir pozisyonda konumlandırılacağı belirtiliyor.