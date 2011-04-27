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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amerika'nın en popüler akıllı telefon platformu; Android, geliştiricilerin gözdesi ise iOS

8 yıl
6,9b
1
33
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Amerika'nın en popüler akıllı telefon platformu; Android, geliştiricilerin gözdesi ise iOS
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Samsung ve HTC'nin çıkardığı akıllı telefonlarla birlikte akıllı telefon pazarının Windows'u olma yolunda hızla ilerleyen Android, Mart ayı itibariyle Amerika'nın en popüler akıllı telefon platformu oldu.

Ünlü araştırma şirketi Nielsen'in yaptığı araştırmada, Android %37 ile Amerikan pazarındaki en büyük dilime sahip olurken; 6 ay önce %27.9 ile pazarın lideri olan iOS ise Mart ayında %27 ile Android'in en yakın takipçisi oldu. Bu ikiliyi %22 ile RIM takip ederken, önceki versiyonlarına göre büyük revizyon geçiren Windows Phone 7, ancak %10'luk dilime sahip olabildi.

Amerika'nın en popüler akıllı telefon platformu; Android, geliştiricilerin gözdesi ise iOS
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Nielsen'in araştırmasının bir diğer sonucu ise kullanıcıların almayı planladıkları ürünlerle ilgili. Araştırmaya göre, Temmuz-Eylül 2010 tarihleri arasında %26 olan Android'li cihaz almayı planlayanların oranı Ocak-Mart 2011 tarihlerinde %31'e yükselirken; aynı dönemlerde iPhone almayı planlayanları sayısı %33'den %30'a geriledi. Fakat bu oranlara firma bazında baktığımızdaysa Apple'ın en çok tercih edilen ve tercih edilecek akıllı telefon üreticisi olduğunu görüyoruz.

Amerika'nın en popüler akıllı telefon platformu; Android, geliştiricilerin gözdesi ise iOS
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Appcelerator tarafından yapılan bir başka araştırma ise Android'in hızla yayılıyor olmasına rağmen iOS'in, geliştiriciler açısından en çok tercih edilen platform olduğunu gözler önüne koyuyor. Araştırmaya katılan 2760 geliştiricinin %91'i iPhone'a uygulama geliştirmeyi tercih ederken; iPad için bu oran %86'a, Android'li akıllı telefonlar için %85'e, Android'li tabletler içinse %71'e düşüyor. Ayrıca, geliştiricilerin neredeyse 2/3'ü RIM, Nokia, Microsoft ve HP'nin geleceğini (akıllı telefon pazarında) parlak görmezken; bölünmüşlüğü Android'in en büyük problemi olarak görüyor.

Özellikle, iOS kullanıcılarının ücretli uygulamaları Android'li kullanıcılara göre daha çok tercih ediyor olması; geliştiricilerin iOS platformuna daha fazla ilgi duymalarının temel sebeplerinin arasında bulunurken; Android 3.0 Honeycomb'lu cihazların beklenen etkiyi göstermemiş olması, Eylül-Ocak aralığında ivme kazanan Honeycomb'a uygulama geliştirme ilgisinin 2011 ile düşüşe geçtiği görülüyor.


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gkocer 8 yıl en beğenilen
Androidde bi butunluk yokki androidi kullanan her telefon ureticisi farkli donanimlarla ve farkli surum ile piyasaya suruyor. Dogal olarak her uygulamada her android isletim sistemli cihazda calismiyor. ios'in gelistiriciler icin cazip olan tarafida bu bence; bir standart olmasi.
Androidde bi butunluk yokki androidi kullanan her telefon ureticisi farkli donanimlarla ve farkli surum ile piyasaya suruyor. Dogal olarak her uygulamada her an...
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darkdevil666 8 yıl
Android işletim sisteminin en temel özelliği IOS gibi tek düze olmaması, kullanıcılara ve üreticilere çeşitli opsiyonlar sunabiliyor olmasıdır.
En basit telefondan en yüksek donanımlı telefona kadar çalışabilen, istendiği şekilde kişiselleştirilebilen bir işletim sistemi.
Bu sebeple bu bölünmüşlük Android OS için dezavantaj değil avantajdır.
Yukarıdaki verilere görede kullanıcı tercihlerine de bu oran yansımış.
Android işletim sisteminin en temel özelliği IOS gibi tek düze olmaması, kullanıcılara ve üreticilere çeşitli opsiyonlar sunabiliyor olmasıdır.En basit tel...
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Volkanbaba 8 yıl
Birde düzene soksalar çok güzel olacak.Android market çok karışık ve birsürü çöp uygulama var.Mutlaka denetlenmesi gerekiyor uygulamaların.
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DH Misafiri 7 yıl
bence android fazla karmaşık bi yapı sergiliyor.onlarca model her birinin donanımı farklı ve samsung gibi sömürücü markalar dandik cihazlarda da sırf para kazanmak için android kullanıyor.android markette ise birbirinin aynısı,basit yada çalışmayan uygulamalar gerçekten iyi uygulamalara sayı üstünlüğü sağlamış durumda.ücretsiz birçok uygulama var ama para ile satın alınmazsa geliştiriciler nasıl ayakta kalsın sonuçta 270.000 gibi şişirme bir rakam onların sayesinde ortaya çıktı.ewt apple çok kısıtlamacı bir marka bazı yönlerini seversiniz bazı yönlerinden nefret edersiniz ancak işletim sistemi söz konusu olunca apple ın ustalığı tartışılmaz arkadaş.benim yakındığım konu ise cihazların türkiye fiyatları her cihaz biraz daha pahalı ülkemizde ama en büyük fark yine apple ürünlerinde yeni nesil imacler çıktı içim gidiyo mac os a ama fiyat avrupa fiyatının nerdeyse iki katı.bu kadar da olmaz yaw bu kadar da olmaz !!!!!
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DH Misafiri 8 yıl
Apple fanlarının Galaxy S II'e dipleri düşüyorda bakmayın çaktırmamaya çalışıyorlar.
Eğer Galaxy S-SII Apple tarafından yapılmış olsaydı kesinlikle apple fanboylarını susturamazdınız :D
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hakankabaoglu 8 yıl
çekemeyen androidci ezikler catlasın gercekleri duyunca deli olanlar





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Erasmus78 8 yıl
Android Market'in Appstore'u geçme gibi bir şansı yok. Çünkü kontrolsüz, spyeare, trojan dolu. O 270.000 uygulamanın 50.000 i arka plan resmi ve tema. Yani arak plan resmi bile uygulamadan sayılıyor. Gerçi bu önemli değil. Android'in çok önemli üç sorunu var;
1- Üücretli uygulamalara yasa dışı ulaşımın basitliği. Android'de bu iş çok kolay. Zaten Android Market ücretli uygulama satın alma oranı en düşük mağaza. Dolayısıyla geliştiriciler Android'e soğuk bakıyorlar.
2- Belli bir standartın olmaması. Geliştiricilerin hangi donanım konfigürasyonuna göre uygulama yapacağını bilememesi/karar verememesi. Şimdi en güçlü cihazlara göre uygulama yazsalar Android pazarının %90 ı müşteri kapsamının dışında kalacak. Yok orta seviye cihazlara göre yapsalar bu sefer iOS'ta ki aynı uygulama ile arasında bariz kalite farkı doğacak. Bu çok önemli bir sorun.
3- Herkesin düştüğü asıl yanılgı ise Apple'ın avantajının Appstore ile sınırlı olduğunu sanmak. Halbuki Apple'ın en büyük avantajlarından birisi de iTunes Store'dur. Film, Müzik, Belgesel, Podcast, TV Show, Üniversite Eğitim Dökümanları ve E-Book konusunda rakipsiz bir arşive sahip Apple. Android'de böyle bir arşiv yok. Daha yeni yeni E-Book kütüphanesi oluşturmaya başladılar. Ama müzik, Film vs. konusunda Apple'da fersah fersah gerideler.
Bence Google'nin asıl endişelenmesi ve önlem alması gereken konu AppStore değil iTunes Store'dur.
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dark-knight 8 yıl
Erasmus78

Android Market'in Appstore'u geçme gibi bir şansı yok. Çünkü kontrolsüz, spyeare, trojan dolu. O 270.000 uygulamanın 50.000 i arka plan resmi ve tema. Yani arak plan resmi bile uygulamadan sayılıyor. Gerçi bu önemli değil. Android'in çok önemli üç sorunu var;

1- Üücretli uygulamalara yasa dışı ulaşımın basitliği. Android'de bu iş çok kolay. Zaten Android Market ücretli uygulama satın alma oranı en düşük mağaza. Dolayısıyla geliştiriciler Android'e soğuk bakıyorlar.

2- Belli bir standartın olmaması. Geliştiricilerin hangi donanım konfigürasyonuna göre uygulama yapacağını bilememesi/karar verememesi. Şimdi en güçlü cihazlara göre uygulama yazsalar Android pazarının %90 ı müşteri kapsamının dışında kalacak. Yok orta seviye cihazlara göre yapsalar bu sefer iOS'ta ki aynı uygulama ile arasında bariz kalite farkı doğacak. Bu çok önemli bir sorun.

3- Herkesin düştüğü asıl yanılgı ise Apple'ın avantajının Appstore ile sınırlı olduğunu sanmak. Halbuki Apple'ın en büyük avantajlarından birisi de iTunes Store'dur. Film, Müzik, Belgesel, Podcast, TV Show, Üniversite Eğitim Dökümanları ve E-Book konusunda rakipsiz bir arşive sahip Apple. Android'de böyle bir arşiv yok. Daha yeni yeni E-Book kütüphanesi oluşturmaya başladılar. Ama müzik, Film vs. konusunda Apple'da fersah fersah gerideler.

Bence Google'nin asıl endişelenmesi ve önlem alması gereken konu AppStore değil iTunes Store'dur.



kesinlikle katılıyorum

apple ın en iyi becerdiği iş ürünlerine itunes, ibook store, app store ile çok geniş ve güvenli bir ekosistem oluşturmaktır. yakında sanırım icloud bulut servisini de kullanıma sunacaklar.
yani zaten bir developer hangi platform daha yaygın veya açık kaynak kodlu diye bakmaz.
hangisi daha fazla kazandırır , hangisine app geliştirmek daha kolay ona bakar.
androiddeki fragmantasyon uygulamaya geliştirmeye baya bir zorlaştırıyor haliyle.
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xxxx1 8 yıl
hakankabaoglu
herkes sunu bi bellesin bugün kralı gelse ios la basa cıkamaz bu kadar paralı uygulamanın satın alındıgı baska bi uygulama marketi yok app storedan baska ee gelistiricilerde para kazanmaya baktıkları için android sadece kendi ekseni etrafında döner ayrıca androidde tek düzelik yok bu büyük dezavantaj her islemciye göre ayrı uygulama yapmak zorundasın hersey islemci ve ram da bitiyor cunku 1 ghz ve 800 mhz islemcilerden cortex a8 ve qualcomm msm 7280 harici islemci altı flash desteklemiyor mesela 1 ghz altında oyunlardan iyi performans alınamıyor ama ios cok farklı o yuzden androidciler bosa heveslenmeyin havanızı alırsınız her ne kadar flash olmasada arayüz kisisellestiremesemde iphonemdei elime aldıktan sonra bunları hic aramadıgımı umrumda bile olmadıgını gördüm ayrıca iphone dünyanın kuskusuz en iyi telefonudur ki sunuda biliyorum bugün iphone kullanan bir kisi baska bi telefonun hayatında bir daha yuzune bakmayacaktırbundan hic süphem yok androidler donuyor hantal dokunmatigi gec algılıyor iphone ise dünyanın en net ve keskin ekranına ve en mükemmel dokunmatigine ayrıca harika bi isletim sistemine dünyanın en iyi uygılama magazasına sahip.NUMBER ONE IPHONE.Teşekkürler Steve Jobs helal olsun sana...

zorttt... :-)
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kımyasal 8 yıl
adam oyle bır apple reklamı yaptıkı apllenın satıs stratejı bolumune alırlar valla :D laflara bak dunyanın en ıyı mukemmel kesın :D super + zuper,sportıf cızgıler,motor gıbı harbı olmuş bir fanboy.fanboy dedıklerı seyler bunlar olsa gerek
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Furkan! 8 yıl
hakankabaoglu
herkes sunu bi bellesin bugün kralı gelse ios la basa cıkamaz bu kadar paralı uygulamanın satın alındıgı baska bi uygulama marketi yok app storedan baska ee gelistiricilerde para kazanmaya baktıkları için android sadece kendi ekseni etrafında döner ayrıca androidde tek düzelik yok bu büyük dezavantaj her islemciye göre ayrı uygulama yapmak zorundasın hersey islemci ve ram da bitiyor cunku 1 ghz ve 800 mhz islemcilerden cortex a8 ve qualcomm msm 7280 harici islemci altı flash desteklemiyor mesela 1 ghz altında oyunlardan iyi performans alınamıyor ama ios cok farklı o yuzden androidciler bosa heveslenmeyin havanızı alırsınız her ne kadar flash olmasada arayüz kisisellestiremesemde iphonemdei elime aldıktan sonra bunları hic aramadıgımı umrumda bile olmadıgını gördüm ayrıca iphone dünyanın kuskusuz en iyi telefonudur ki sunuda biliyorum bugün iphone kullanan bir kisi baska bi telefonun hayatında bir daha yuzune bakmayacaktırbundan hic süphem yok androidler donuyor hantal dokunmatigi gec algılıyor iphone ise dünyanın en net ve keskin ekranına ve en mükemmel dokunmatigine ayrıca harika bi isletim sistemine dünyanın en iyi uygılama magazasına sahip.NUMBER ONE IPHONE.Teşekkürler Steve Jobs helal olsun sana...

Fanboy nedir nasıl olunur özetleyen bi cümle kendisine teşekkür ediyoruz.
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Firaristt 8 yıl
Galaxy S var bende ama donanımın hakkını verecek oyun-uygulama sayısı yeterli değil bana göre. Daha yeni yeni çoğalıyorlar. Ama bu hızla giderse gelişim(düzgün programların) Android Market iTunes'u yakalar hatta belki geçebilir.Donanım oldukça güçlü(benim 4yıl önce aldığım masaüstü sistemle arasındaki fark seneye bilemedim 1.5yıl sonra kapanacaktır) ve bu donanımı kullanıcak uygulama-oyun çıkarsa ortalığı yıkar döker. Tabii burada Apple'ın fanatikleri(üstüne almasın kimse) ve bilinçsiz toplum(hava atmak için iPhone alıp nasıl kullanacağını bile bilmeyip, aç olsa bile hava atmanın daha önemli olduğunu düşünen teknoloji katilleri) olduğu sürece Apple batmaz. Uygulamalarda da bir standart var sonuçta 3-4tane cihaz var Android gibi yığınla değil. Android cihazlarda artık oldukça güçlenmeye başladı. Bence özellikle üst segment cihazlara yönelik uygulama ve oyun sayısının en kısa zamanda artması ve kalitenin de aynı şekilde artması lazım.
Birde Applanet gibi yollar var. Haliyle bu tür servisler de orjinal kullanımı düşürür.
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hakankabaoglu 8 yıl
herkes sunu bi bellesin bugün kralı gelse ios la basa cıkamaz bu kadar paralı uygulamanın satın alındıgı baska bi uygulama marketi yok app storedan baska ee gelistiricilerde para kazanmaya baktıkları için android sadece kendi ekseni etrafında döner ayrıca androidde tek düzelik yok bu büyük dezavantaj her islemciye göre ayrı uygulama yapmak zorundasın hersey islemci ve ram da bitiyor cunku 1 ghz ve 800 mhz islemcilerden cortex a8 ve qualcomm msm 7280 harici islemci altı flash desteklemiyor mesela 1 ghz altında oyunlardan iyi performans alınamıyor ama ios cok farklı o yuzden androidciler bosa heveslenmeyin havanızı alırsınız her ne kadar flash olmasada arayüz kisisellestiremesemde iphonemdei elime aldıktan sonra bunları hic aramadıgımı umrumda bile olmadıgını gördüm ayrıca iphone dünyanın kuskusuz en iyi telefonudur ki sunuda biliyorum bugün iphone kullanan bir kisi baska bi telefonun hayatında bir daha yuzune bakmayacaktırbundan hic süphem yok androidler donuyor hantal dokunmatigi gec algılıyor iphone ise dünyanın en net ve keskin ekranına ve en mükemmel dokunmatigine ayrıca harika bi isletim sistemine dünyanın en iyi uygılama magazasına sahip.NUMBER ONE IPHONE.Teşekkürler Steve Jobs helal olsun sana...
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Rainbow6 8 yıl
ben 3.0tabletlere baktim kesinlikle revizyona girmesi gerekiyor hic tanitimdaki gibi degil gucli hardwareye ragmen chazda takilmalar var yeni ipadin hizi yaninda gorsellik para etmiyo bence telefon cephesinde android alternatifleri cok pazarda ilerliyor iphone5 elini cabuk tutmasi lazim miZmizlanirsa piyasayi kaptirir
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Batuist 8 yıl

Rainbow6

ben 3.0tabletlere baktim kesinlikle revizyona girmesi gerekiyor hic tanitimdaki gibi degil gucli hardwareye ragmen chazda takilmalar var yeni ipadin hizi yaninda gorsellik para etmiyo bence telefon cephesinde android alternatifleri cok pazarda ilerliyor iphone5 elini cabuk tutmasi lazim miZmizlanirsa piyasayi kaptirir



appleın pek piyasayı kaptıracakmış gibi bir durumu yok sanırım son verilere göre.. 18.65 milyon adet iphone satışı gerçekleştirmiş son çeyrekte...

samsung bile galaxy s telefonlarının toplam satışı 10 milyonu geçti diye öve öve bitiremiyor daha ne diyim... tüm bunlara rağmen android telefonların genel toplamı daha fazla tabiki.. (tüm markalar) şu donanım olarak güçlü özelliklere sahip telefonların pazardaki sayıları artsında androidde de kaliteli uygulamalar görelim.. şimdilik androidin en büyük eksiği bu.. birde appledaki itunes gibi bir dünya sunsa tüm gedikler kapancak..
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xxxx1 8 yıl
terrax
Arkadaşlar neden bir telefon veya tablet üreticisi çıkıpta ben bir telefon yada tablet ürettim.Buna isteyen istediği işletim sistemini yüklesin gibi alternatifle piyasaya çıkmıyor.Bunun önünde teknik bir engel mi var?Neden Pc lerdeki gibi istediğimiz bir işletim sistemini tablete veya telefona yükleyemiyoruz? Her ne kadar çoğu tablet yada telefon üreticisi kendi işletim sistemini cihazlarında kullanıyor olsa da (android kullananlar hariç) mesela sony ben de kendi tabletlerimde blackberry os kullanacağım dese blackberry buna karşı mı çıkar yoksa bu durum kendisinin de işine mi gelir?Çünkü izin verdiği takdirde pazar payı artmış bir işletim sistemi sahibi olma şansını yakalayacak. Bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlar varsa şimdiden açıklamaları için teşekkür ederim.

Mobil işletim sistemleri öyle bakkallarda yada marketlerde satılan bir ürün değil,işletim sistemleri tak giydir gitsin yada indir kur bitsin mantığıyla çalışmazlar cihazların donanımları her biri birbirinden farklı kimi uygulumaları donanıma bağlı muhtac olarak çalışmakta ve sistemlerin cihazlar ile kalibrasyonunu ki en can alıcı noktaları ancak cihaz üreticileri mükemmel bir şekilde bu uyumu sağlayabilir...senin dediğin gibi olması mümkün değil çünkü herkesin teknik bilgisi boş bir cihaza işletim sistemini giydirmeye yetmez cogu kimsede bu işlerle ugrasmak bile istemez zaten...
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oojjii 8 yıl
Bence Google bu Android'i ilk piyasaya sunduğunda en baştan planını yapmıştı. Android öyle ortada bırakılabilecek bi işletim sisteminden çıktı. Herşeyden önce geliştiricileri ve üreticileri kendine çekmesi için kullanıcılara ihtiyacı vardı. Bu sebeple Android'i baştan sona açık bıraktı.
Android'in gerek kendi platformu gerekse flash vs desteğiyle çok daha güzel bir uygulama geliştirme platformu olduğu aşikar. AppStore uzun zamandır kullanılan ve üzerinde çalışılan bi market, heleki Android Market'e göre. Ama şu anki Android Marketin büyüme hızına bakılırsa, yakın zamanda AppStore'u yakalayacağı kesin. Yukarıdaki tablodada görüldüğü gibi ciddi manada kullanıcı çekmeyi başarabilmiş. Öyle yada böyle geliştiriciler bunun farkında varmaya başladı ve gittikçe Android Market'e kaymaya başladılar.
Uygulamasını satınca geliştiriciye para aktarılması AppStore'a özel bişey değil zaten ki Market olmasının olayı bu. Geliştirici kendi uygulamasını pazarlayabiliyor. Ki geliştirici açısından olaya bakınca en büyük satma potansiyeli nerde varsa oraya yöneliyolar.
Şu anda AppStore'da paralı uygulama kullanma oranı daha fazladır, doğrudur. Ama yakın gelecekte bunun değişeceğini düşünüyorum. Android 1 sene önceki yerini 3'e 4'e katlamış durumda. Çok hızlı büyüyen bi platform. Bütün dev üreticileride yanına çektiği için ( HTC, Samsung, Sony etc.) çeşit çok fazla.Buda kullanıcının 'tam' istediği şekilde bi telefon bulma ihtimalini arttırıyor. Kullanıcı seçenekler /ki kaliteli seçenekler bunlar/ arasında karar verme özgürlüğüne kavuşuyor. Tek düz olmaktan çıkıyor iş kısaca.
Şu anda AppStore'da görülen işe yarar uygulamaların %70'ini Android'de bulabiliyorsunuz. Geliştiriciler gün geçtikçe Android'e uyarlıyor uygulamalarını. Ve şu anda aradığın her türlü uygulamaya ulaşabiliyorsun Android Market'e.
Aynı zamanda şu anda çöp uygulama miktarının olmaması gereken seviyede olduğu doğrudur. Ama gün geçtikçe bunlar siliniyor ve kaliteli uygulamaların sayısı sürekli artıyor. Yeni yeni bütün firmalar uygulamalarının Android versiyonlarınıda duyuruyolar. Ki üreticilerin kendi yazdığı mükemmel programlarda işin cabası.
Ama bi yerde tarz meselesi bu aslında. Kendi düşüncem, Android Homescreen daki widgetleriyle, kullanılabilirliği,stabilliği ve özgürlüğüyle Apple'ın tek düze mantığından her zaman bir adım önde olucak. Türkiye'de Android Programlama kitapları daha bu günlerde çıkıyor ama ona rağmen şu anda Android Market hafife alınır bi durumda değil. Bu gelişme hızıyla 2-3 sene sonra ki halini çok merak ediyorum.
Dediğim gibi Google en baştan planı yapmıştı. Kendi düşüncem, Android Market belli bi düzeye geldiğinde. Google kontrolu iyice ele alıcak ve sadece kaliteli uygulamaların ve geliştiricilerin bulunduğu bi platform haline gelicek.
Ki şu anda Nvidia nın ve Tegra işlemcilerininde Android lerde yer almasıyla. Android aldı başını gidiyor. Mükemmel uygulamalar ve bilgisayarı aratmayan oyunlar çıktı ( Nvidia Tegra Zone).
Aklıma gelenler bu kadardı. Saygılar
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