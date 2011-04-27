Amerika'nın en popüler akıllı telefon platformu; Android, geliştiricilerin gözdesi ise iOS

Samsung ve HTC'nin çıkardığı akıllı telefonlarla birlikte akıllı telefon pazarının Windows'u olma yolunda hızla ilerleyen Android, Mart ayı itibariyle Amerika'nın en popüler akıllı telefon platformu oldu.

Ünlü araştırma şirketi Nielsen'in yaptığı araştırmada, Android %37 ile Amerikan pazarındaki en büyük dilime sahip olurken; 6 ay önce %27.9 ile pazarın lideri olan iOS ise Mart ayında %27 ile Android'in en yakın takipçisi oldu. Bu ikiliyi %22 ile RIM takip ederken, önceki versiyonlarına göre büyük revizyon geçiren Windows Phone 7, ancak %10'luk dilime sahip olabildi.

Nielsen'in araştırmasının bir diğer sonucu ise kullanıcıların almayı planladıkları ürünlerle ilgili. Araştırmaya göre, Temmuz-Eylül 2010 tarihleri arasında %26 olan Android'li cihaz almayı planlayanların oranı Ocak-Mart 2011 tarihlerinde %31'e yükselirken; aynı dönemlerde iPhone almayı planlayanları sayısı %33'den %30'a geriledi. Fakat bu oranlara firma bazında baktığımızdaysa Apple'ın en çok tercih edilen ve tercih edilecek akıllı telefon üreticisi olduğunu görüyoruz.

Appcelerator tarafından yapılan bir başka araştırma ise Android'in hızla yayılıyor olmasına rağmen iOS'in, geliştiriciler açısından en çok tercih edilen platform olduğunu gözler önüne koyuyor. Araştırmaya katılan 2760 geliştiricinin %91'i iPhone'a uygulama geliştirmeyi tercih ederken; iPad için bu oran %86'a, Android'li akıllı telefonlar için %85'e, Android'li tabletler içinse %71'e düşüyor. Ayrıca, geliştiricilerin neredeyse 2/3'ü RIM, Nokia, Microsoft ve HP'nin geleceğini (akıllı telefon pazarında) parlak görmezken; bölünmüşlüğü Android'in en büyük problemi olarak görüyor.

Özellikle, iOS kullanıcılarının ücretli uygulamaları Android'li kullanıcılara göre daha çok tercih ediyor olması; geliştiricilerin iOS platformuna daha fazla ilgi duymalarının temel sebeplerinin arasında bulunurken; Android 3.0 Honeycomb'lu cihazların beklenen etkiyi göstermemiş olması, Eylül-Ocak aralığında ivme kazanan Honeycomb'a uygulama geliştirme ilgisinin 2011 ile düşüşe geçtiği görülüyor.