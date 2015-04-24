AnTuTu ilk çeyreğin en popüler telefonlarını paylaştı

Akıllı telefonlar için popüler bir performans testi uygulaması olan AnTuTu ilginç bir rapor yayınladı. 2015 yılının ilk çeyreğini kapsayan raporda uygulamayı kullanarak test edilen en popüler cihazların listesine yer verildi. Cihazların popülerlik sıralamasının AnTuTu uygulamasında en çok test edilene göre sıralandığını da belirtmekte fayda var.

En popüler 10 modelin yer aldığı listede 1 Ocak-31 Mart 2015 tarihleri arasında AnTuTu ile test edilen cihazların %9.87'lik. kısmını Note 4 modeli oluşturuyor. Bu rakam ile listede birinci olan cihazı %7.68'lik popülerlik ile Galaxy S5 modeli takip ediyor.

Listenin kalanına baktığımızda Xiaomi Note %6.89, LG G3 %6.53 ve Xiaomi Mi 4 %6.23 popülerlik oranları ile ilk 5 telefon arasında kendilerine yer bulmayı başarıyor. Nexus 5 de hala popülerliğini korurken %6.12 ile 6. sırada kendine yer buluyor. Listenin kalan kısmında sırasıyla %5.44 ile Xperia Z3, %4.33 ile One Plus ve %2.54 ile Samsung Note 3 bulunurken son sırada ise Asus'un Zefone 5 modeli %1.87 ile kendine yer buluyor.

Genel olarak Galaxy kullanıcıların performans testlerine daha ilgili olduğu görülürken listede HTC'nin hiç bir modelinin yer almaması da dikkat çekiyor.