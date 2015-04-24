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AnTuTu ilk çeyreğin en popüler telefonlarını paylaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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AnTuTu ilk çeyreğin en popüler telefonlarını paylaştı
 
Akıllı telefonlar için popüler bir performans testi uygulaması olan AnTuTu ilginç bir rapor yayınladı. 2015 yılının ilk çeyreğini kapsayan raporda uygulamayı kullanarak test edilen en popüler cihazların listesine yer verildi. Cihazların popülerlik sıralamasının AnTuTu uygulamasında en çok test edilene göre sıralandığını da belirtmekte fayda var.
En popüler 10 modelin yer aldığı listede 1 Ocak-31 Mart 2015 tarihleri arasında AnTuTu ile test edilen cihazların %9.87'lik. kısmını Note 4 modeli oluşturuyor. Bu rakam ile listede birinci olan cihazı %7.68'lik popülerlik ile Galaxy S5 modeli takip ediyor.
Listenin kalanına baktığımızda Xiaomi Note %6.89, LG G3 %6.53 ve Xiaomi Mi 4 %6.23 popülerlik oranları ile ilk 5 telefon arasında kendilerine yer bulmayı başarıyor. Nexus 5 de hala popülerliğini korurken %6.12 ile 6. sırada kendine yer buluyor. Listenin kalan kısmında sırasıyla %5.44 ile Xperia Z3, %4.33 ile One Plus ve %2.54 ile Samsung Note 3 bulunurken son sırada ise Asus'un Zefone 5 modeli %1.87 ile kendine yer buluyor.
Genel olarak Galaxy kullanıcıların performans testlerine daha ilgili olduğu görülürken listede HTC'nin hiç bir modelinin yer almaması da dikkat çekiyor. 

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madmax59 4 yıl en beğenilen
arkadaşlar konuyu yanlış yorumlamış bu liste antutuda en çok test yapan telefonlar listesi en çok puan alan yada satılan tel listesi değil
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darkdiva 4 yıl
conrado
o listede s5 varsa liste yalandır

S5'in satış rakamı o listedeki tüm telefonların toplamı kadardır :)
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infom@n 4 yıl
Bu sonuç aslında şunu açıklıyor : Samsung telefon sahipleri bol bol benchmark yaparak tatmin oluyor :) Diğerleri ise telefonu kullanıyor :D
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DH Misafiri 4 yıl
sony z4 ne ara cıkmıs lısteye gırmıs:))
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exxplorer 4 yıl
Adam galaxy serisindeki akicilik diğer cihazlarda yok demiş beyler biz çıkalım o zaman bu site bu yorumuda gördüyse...
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DH Misafiri 4 yıl
htc candır
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KaleyDeskop 4 yıl
benc testleri hic bir sey ifade etmez fakat galaxy serisindeki akicilik lg g3 ve diger tekefonlarda yok
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Önder 4 yıl
Kullanıcının içini rahatlatmk için yapılmış en gereksiz uygulama.
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isimvermeyenizleyici 4 yıl
anneme huawei g7 aldık benim note 3 ten daha hızlı ve iyi resim çekiyor antutu puanı g7 20 bin küsülerde note 3 43 binlerde fakat gel gör ki son kullanıcı deneyimi g7 de çok daha stabil çok daha pratik yani testte o puan bu puan hikaye kendi telefonumun yarı fiyatına bir telefon çok daha iyi sonuçlar veriyor ben note 3 kullanmama rağmen iyiden iyiye samsungtan nefret ettim iğrenç touchwiz i ve 382823 işlemcisi olmasına rağmen hantal çalışan bir cihaz insanları anca kandırıyorlar donanım var sonuç yok bir düşüyor kasa rezil telefona baktıkça soğuyorsun
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darkdiva 4 yıl
conrado
samsung bile kabul etti s5 in dibi gördüğünü geçin bu işleri

40 milyon dip ise iyiymiş :D
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freudunpiposu 4 yıl
xlmnt13
Galaxy S5 alpha ya da note 4 gibi kasaya sahip olsaydı en az 15-20 milyon daha satardı ve efsane telefon olurdu. Galaxy s5 görüntüsü hariç bence çok iyi bir telefon

maalesef S4'ün üstüne koydukları az. Kötü telefon değildi ama gelişmemiş yerinde saymış bir telefondu. Getirilen yenilikler de çok stabil olmayınca hüsran oldu. O haliyle 40 milyonu devirdi.
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aktivist-X 4 yıl
Olabilir o ayrı ama antutu testinin ne kadar boş olduğunu bizzat tecrübe ettim. Mesele skor değil mesele kullanıcıya telefondan yansıyan performans orda 45000 çıksa ne olur sen telden memnun değilsen...
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xLmNt13 4 yıl
Galaxy S5 alpha ya da note 4 gibi kasaya sahip olsaydı en az 15-20 milyon daha satardı ve efsane telefon olurdu. Galaxy s5 görüntüsü hariç bence çok iyi bir telefon
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