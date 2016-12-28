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Tesla otoyolda gerçekleşen kazayı önceden tahmin ederek sürücünün hayatını kurtardı

Yayınlanan güncellemelerle yeni radar özelliklerine kavuşan Tesla, trafikte ilerlerken önündeki iki aracın kaza yapacağını önceden tahmin ederek çok daha büyük çaplı bir kazanın önüne geçti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız eylül ayında otomatik pilot moduna yeni özellikler getiren önemli bir yazılım güncellemesi yayınlayan Tesla, böylelikle radar sisteminin nesneleri tanıma ve çevresini takip etme konusunda yaklaşık altı kat daha etkin hale gelmesini sağladı. Seyir halindeyken muhtemel tehlikelere karşı her an tetikte olan araç artık sürücüler için daha güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor.
Hollanda’nın Eindhoven yakınlarındaki A2 otobanında yaşanan bu son olay ise Tesla’nın radar sisteminin başarısına verilebilecek en güzel örneklerden. Model X aracın ön kamerasından çekilen videoda önündeki iki aracın kaza yapacağını saniyeler önce tahmin ederek 3-4 kez bip sesi ile uyarı veren Tesla, hemen otomatik fren yaparak hem zincirleme bir kazanın önüne geçiyor hem de meydana gelebilecek can kayıplarını engelliyor.
Videodan da anlaşılacağı üzere öndeki aracın görüş açısını önemli oranda engellemesinden dolayı sürücünün böylesi bir kazanın olacağını tahmin etmesi pek mümkün görünmüyor. İnsanlara nazaran trafik kurallarına daha fazla uyan akıllı sürüş sistemlerinin yaygınlaşması şüphesiz gelecekte kazaları büyük oranda azaltacak. Önümüzdeki hafta "Autopilot 2" güncellemesini yayınlamaya hazırlanan Tesla’nın videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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fimeral 2 yıl en beğenilen Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans
Pardon da tesla nın bir şey engellediği yok ki. arada var 10 metre takip mesafesi. Bi zahmet kaza olunca dursun.
Ayrıca o kazayı ben video izlerken tahmin edebiliyorum. iyi bir şöför o aracın vuracağını zaten az çok kestirir ona göre hareket eder. Öndeki araç görüşünü kapatıyorsa ya şerit değiştirir ya da aradaki mesafeyi arttırır.
TEslanın buradaki marifeti ne onu çözemedim şu an. Sırf öndeki araçlar birbirine çok yakın diye 1-2 saniye önce haber vermesi mi?
bir de hayat kurtardı diye abartmışsınız ki o bambaşka muhabbet.
o mesafede gazı bıraksa araba çarpmadan durur zaten.

videoyu dikkatli izlediğiniz için kazayı öngerebildiniz.
gerçek hayatta ise sürücü her an tetikte olamayabilir. o anlık dikkati başka bir yerde olabilir hemen önünde gerçekleşecek kazayı öngöremeyebilir.
bilgisayar ise her an tetiktedir. dikkatinin dağılması gibi bir durum yok.
kaldı ki yağmur ya da sisli havalarda insan gözü göremeyebilir, ancak aracın radarı ve sensörleri sizin göremediğinizi görebilir ve 1-2 sn hayat kurtarabilir.
Piêr Dé SansPardon da tesla nın bir şey engellediği yok ki. arada var 10 metre takip mesafesi. Bi zahmet kaza olunca dursun.Ayrıca o ka...
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1 Yanıt Yanıtla +97
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Ridianod 2 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans

Pardon da tesla nın bir şey engellediği yok ki. arada var 10 metre takip mesafesi. Bi zahmet kaza olunca dursun.

Ayrıca o kazayı ben video izlerken tahmin edebiliyorum. iyi bir şöför o aracın vuracağını zaten az çok kestirir ona göre hareket eder. Öndeki araç görüşünü kapatıyorsa ya şerit değiştirir ya da aradaki mesafeyi arttırır.

TEslanın buradaki marifeti ne onu çözemedim şu an. Sırf öndeki araçlar birbirine çok yakın diye 1-2 saniye önce haber vermesi mi?

bir de hayat kurtardı diye abartmışsınız ki o bambaşka muhabbet.

o mesafede gazı bıraksa araba çarpmadan durur zaten.

Kendini çok şişirme sayın "iyi şoför". Kafan bir şeye bozukken,gereğinden fazla mutluyken,dikkatini çeken arabadan ya da arkadaki çocuğundan bir ses geldiğinde aynı dikkat seviyesine sahip olacağını mı zannediyosun ? Adamlar duygusuz,sadece çalışmaya odaklı bir sistemi senin dikkat oranını azaltacak herhangi bir etmende bile %100 doğrulukta çalıştırmak için uğraşıyor. Her zaman olduğu gibi video da geleceğini bildiğin bir kazayı bu ne ya diyerek savuşturmak kolay zaten.

Ben de senin aksine dünyanın en boktan sürücüsü olduğumu iddaa ediyorum ve o teslanın yerine manuel bir araç kullandığımı farz ediyorum. Mesela çok sevdiğim birinin ölüm haberini almışım ve ona gidiyorum. Sen de yandaki,aynı hizada gittiğimizi farz ettiğimiz focus sürücüsü ol. Öndeki kazayı öyle ya da böyle bir sebeple fark edemedim ve duracağımı hesaplayamadım,yan şeride bakmadan sağa atladım ve senin aracın orta direğinden girdim. Yan veya arka koltuktaki anan,baban,eşin,çocuğun veya sen öldün. Hani sen mükemmel sürücüydün ? öndekini gördün de benim gibi leş sürücüyü hesaplayamadın ? Tek taraflı değil,esnek düşünün biraz.
Piêr Dé SansPardon da tesla nın bir şey engellediği yok ki. arada var 10 metre takip mesafesi. Bi zahmet kaza olunca dursun....
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1 Yanıt Yanıtla +57
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odeon99 2 yıl
Süper bir şey
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Grayscale 2 yıl
Tesla'nin calismalarini yakindan takip ediyorum.Baska bir konuda da aynisini yazmistim.Cok akilli isler yapiyorlar.
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StevenBayLouise 2 yıl
vay be.Teknoloji ne kadar çabuk ilerliyor.Kim bilir 10 sene sonrasında neler göreceğiz
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alexander.supertramp 2 yıl
Onlar yapar bizim millet anca konuşur...[>:]
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merveyanar 2 yıl
Bu teslaya türkiyede binemezsin adım başı otomatik firen atar durur kaza olacak diye:D :D
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DH Misafiri 2 yıl
Aga eğitim çok farklı bişey ya. Kaza oluyor etraftaki tum araçlar kenara çekiyor. Şeridi boşalttılar. Bizde olsa bakıp geçeriz.
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DH Misafiri 2 yıl
100 km/s civarı hızla giderken 10 mt takip mesafesi ile öndeki kazayı görüp durabilecek araba mı var da durabiliyorsunuz? Takip mesafesi nedir bilmeyen, makas atmayı 'usta şoför'luk mertebesi gören ve emniyet şeridini yol sananlarin yorumuna gel. :)
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volga tuygun 2 yıl
Keşke araba kullanan herkes iyi,tecrübeli ve kurallara uyan birer şoför olsalarda bu teknolojik sistemlere pek ihtiyaç duymasak.Ama artık iyi şofrelük de işe yarayamayabilir. (Siz iyi olabilirsiniz ya diğerleri? Veya doğal yaşam .(yola aniden çıkan bir canlı gibi))Bu arada Volvo'nun bundan bir kaç sene önce geliştirdiği fren sistemine de bir bakın derim , mükemmel...https://www.youtube.com/watch?v=ridS396W2BY
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yırtıkdon 2 yıl
ne olursa olsun önce biz dikkat etmeliyiz işimiz teslaya kaldıysa hakgetire arkadaşlar.allah kşmseye kaza bela vermesin saygılar. yirtikdon.org/...
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snomask 2 yıl
Herkes Tesla gibi oto pilot araba kullansaydı eminim ki yapılan hatalar tekrarlanmayacağı için kazalar da %90 oranında azalırdı. teknolojiyi küçümseyip burada abartılacak birşey yok demeden önce herşey kuralına uygun olduğu zaman ne olurduyu düşünün biraz.
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