Tesla otoyolda gerçekleşen kazayı önceden tahmin ederek sürücünün hayatını kurtardı

Haber Editörü
Geride bıraktığımız eylül ayında otomatik pilot moduna yeni özellikler getiren önemli bir yazılım güncellemesi yayınlayan Tesla, böylelikle radar sisteminin nesneleri tanıma ve çevresini takip etme konusunda yaklaşık altı kat daha etkin hale gelmesini sağladı. Seyir halindeyken muhtemel tehlikelere karşı her an tetikte olan araç artık sürücüler için daha güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor.
Hollanda’nın Eindhoven yakınlarındaki A2 otobanında yaşanan bu son olay ise Tesla’nın radar sisteminin başarısına verilebilecek en güzel örneklerden. Model X aracın ön kamerasından çekilen videoda önündeki iki aracın kaza yapacağını saniyeler önce tahmin ederek 3-4 kez bip sesi ile uyarı veren Tesla, hemen otomatik fren yaparak hem zincirleme bir kazanın önüne geçiyor hem de meydana gelebilecek can kayıplarını engelliyor.
Videodan da anlaşılacağı üzere öndeki aracın görüş açısını önemli oranda engellemesinden dolayı sürücünün böylesi bir kazanın olacağını tahmin etmesi pek mümkün görünmüyor. İnsanlara nazaran trafik kurallarına daha fazla uyan akıllı sürüş sistemlerinin yaygınlaşması şüphesiz gelecekte kazaları büyük oranda azaltacak. Önümüzdeki hafta "Autopilot 2" güncellemesini yayınlamaya hazırlanan Tesla’nın videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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videoyu dikkatli izlediğiniz için kazayı öngerebildiniz.
gerçek hayatta ise sürücü her an tetikte olamayabilir. o anlık dikkati başka bir yerde olabilir hemen önünde gerçekleşecek kazayı öngöremeyebilir.
bilgisayar ise her an tetiktedir. dikkatinin dağılması gibi bir durum yok.
kaldı ki yağmur ya da sisli havalarda insan gözü göremeyebilir, ancak aracın radarı ve sensörleri sizin göremediğinizi görebilir ve 1-2 sn hayat kurtarabilir.
Kendini çok şişirme sayın "iyi şoför". Kafan bir şeye bozukken,gereğinden fazla mutluyken,dikkatini çeken arabadan ya da arkadaki çocuğundan bir ses geldiğinde aynı dikkat seviyesine sahip olacağını mı zannediyosun ? Adamlar duygusuz,sadece çalışmaya odaklı bir sistemi senin dikkat oranını azaltacak herhangi bir etmende bile %100 doğrulukta çalıştırmak için uğraşıyor. Her zaman olduğu gibi video da geleceğini bildiğin bir kazayı bu ne ya diyerek savuşturmak kolay zaten.
Ben de senin aksine dünyanın en boktan sürücüsü olduğumu iddaa ediyorum ve o teslanın yerine manuel bir araç kullandığımı farz ediyorum. Mesela çok sevdiğim birinin ölüm haberini almışım ve ona gidiyorum. Sen de yandaki,aynı hizada gittiğimizi farz ettiğimiz focus sürücüsü ol. Öndeki kazayı öyle ya da böyle bir sebeple fark edemedim ve duracağımı hesaplayamadım,yan şeride bakmadan sağa atladım ve senin aracın orta direğinden girdim. Yan veya arka koltuktaki anan,baban,eşin,çocuğun veya sen öldün. Hani sen mükemmel sürücüydün ? öndekini gördün de benim gibi leş sürücüyü hesaplayamadın ? Tek taraflı değil,esnek düşünün biraz.