Tesla otoyolda gerçekleşen kazayı önceden tahmin ederek sürücünün hayatını kurtardı

Geride bıraktığımız eylül ayında otomatik pilot moduna yeni özellikler getiren önemli bir yazılım güncellemesi yayınlayan Tesla, böylelikle radar sisteminin nesneleri tanıma ve çevresini takip etme konusunda yaklaşık altı kat daha etkin hale gelmesini sağladı. Seyir halindeyken muhtemel tehlikelere karşı her an tetikte olan araç artık sürücüler için daha güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor.

Hollanda’nın Eindhoven yakınlarındaki A2 otobanında yaşanan bu son olay ise Tesla’nın radar sisteminin başarısına verilebilecek en güzel örneklerden. Model X aracın ön kamerasından çekilen videoda önündeki iki aracın kaza yapacağını saniyeler önce tahmin ederek 3-4 kez bip sesi ile uyarı veren Tesla, hemen otomatik fren yaparak hem zincirleme bir kazanın önüne geçiyor hem de meydana gelebilecek can kayıplarını engelliyor.

Videodan da anlaşılacağı üzere öndeki aracın görüş açısını önemli oranda engellemesinden dolayı sürücünün böylesi bir kazanın olacağını tahmin etmesi pek mümkün görünmüyor. İnsanlara nazaran trafik kurallarına daha fazla uyan akıllı sürüş sistemlerinin yaygınlaşması şüphesiz gelecekte kazaları büyük oranda azaltacak. Önümüzdeki hafta "Autopilot 2" güncellemesini yayınlamaya hazırlanan Tesla’nın videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.