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Analist: Apple, Verizon'la birlikte Android'e dur diyebilir

8 yıl
7,8b
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3
iPad
Shady
Haber Editörü
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Bloomberg'in iddia ettiği gibi Verizon yani Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı iPhone satışına başlarsa ne olur ? Ya da Verizon'un iPhone satışı yapması neden bu kadar önemli ?

Yukarıda soruların cevaplarını her zamanki gibi analistler yaptıkları çalışmalar doğrultusunda veriyorlar. Oppenheimer'in analistlerinden Yair Reiner'a göre iPhone'un Verizon tarafından satışa sunulması Apple'ın müşteri sayısını arttırmasının yanı sıra Android'in satışlarını azaltabilir.

Hesaplarına göre, gelecek sene satışa sunulması halinde, Verizon'un 12 milyon iPhone satışı gerçekleştirerek önemli bir başarının altına imza atacağını belirten Reiner, bu başarının Google Android'li telefon satışlarını azalmasına neden olacağını söylüyor. Peki nasıl ? Bu sorunun cevabı da oldukça basit; Verizon abonelerinin iPhone kullanmak için AT&T'e geçiş yapmak yerine operatörün satışa sunduğu Android'li telefonları tercih ettiğini dile getiren analistimiz, Verizon'un iPhone satışına başlaması durumunda Android'in bu avantajını kaybedeceğini düşünüyor.

Analistin söylediklerini gözönünde bulundurursak, geçtiğimiz sene AT&T üzerinden 11 milyon iPhone satışı yapan Apple'ın Verizon ile yapacağı muhtemel iş ortaklığı, günde 160,000 telefonun satıldığı Android platformunun Amerika'daki hızlı büyümesini bir nebze de olsa yavaşlatacak görünüyor.


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Shady 8 yıl
@bilgehankalkan
Bloomberg'in son iddiası Ocak 2011'i işaret ettiğinden, iPhone 4'ü satması muhtemel görünüyor.
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bilgehankalkan 8 yıl
O zamana kadar unlock çıkabileceği için zaten iPhone almak isteyen Verizon kullanıcıları kontratsız olarak alıp kullanırlar ama Android satışları çok büyük oranda etkilenir.
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bilgehankalkan 8 yıl
Gelecek yıl Verizon iPhone 4 mü satacak yoksa 5. nesil iPhone mi satacak?
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