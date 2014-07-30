Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Amiral gemi akıllı telefonların mini versiyonları beklenen satışları yapamıyor

4 yıl
379
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Amiral gemi akıllı telefonların mini versiyonları beklenen satışları yapamıyor

Akıllı telefon üreticilerinin son dönemde amiral gemi modellerinin mini versiyonlarını piyasaya sürdüğüne sıkça şahit oluyoruz. Mini versiyonlar abilerinin tasarımını aynen yansıtsa da donanım bazında bazı kırpılmalara uğruyor ve daha düşük bir fiyat etiketine sahip oluyor. 

Üreticiler amiral gemi modellerine uçuk rakamlar ödemek istemeyen ancak mini modeline de hayır diyemeyen tüketici kitlesini hedefliyor. Gelen bilgiler hedefin pek de tutturulamadığını gösteriyor.

Sektörde gelen bilgilere göre Samsung LG, HTC ve Sony gibi firmaların mini amiral gemi versiyonları istenen satış rakamına ulaşamıyor ve hayal kırıklığı yaratıyor. Modellerin satamamasındaki en büyük etken ise fiyat-performans dengesinin rekabetin çok uzağında kalıyor oluşu. En çok hayal kırıklığı yaratanlar ise LG G3 Beat ve Xperia Z1 Compact modelleri oldu. 

Mini versiyonların fiyat ortalaması 400$-500$ arasında değişirken, 150$-200$ bandındaki Çinli modellerin benzer performans sunuyor oluşu ibrenin bu tarafa kaymasına neden oluyor. Kaynaklar düşük giden satışlar nedeniyle üreticilerin mini modellerin stratejisinde bazı değişikliklere gideceğini de belirtiyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20140729PD212.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Inque 4 yıl en beğenilen
Mini versiyonlar 500-800 TL aralığında olmadığı sürece avuçlarını yalarlar.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 4 yıl
Snapdragon 400 çöplüğü oldu ortalık. En azından mini versiyonlarda s600 ün güncel versiyonuna geçerse üreticiler bir kıpırdanma olabilir.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
KARŞI ANALİZ:
Bu durum, Amiral Gemisi model telefonların mini versiyonlarının,
Amiral Gemisi Telefonların Mini Versiyonları olmamasından dolayı olmasın.
Alakaları bile yok. Birinde 3GB RAM var, Minisinde 1
Birinde Snapdragon 801AB var. Minisinde 400
Birinde QHD ekran var. Minisinde HD Ready 1280x720
Amiral Gemisinde bir sürü şey var. Minisinde yok.
Ne bekliyorlardı ki ???
KARŞI ANALİZ:Bu durum, Amiral Gemisi model telefonların mini versiyonlarının,Amiral Gemisi Telefonların Mini Versiyonları olmamasından dolayı olmasın.
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrKemal17 4 yıl
Sony iyi ki çıkardı şu Z1 Compactı yoksa anneme s4 mini veya iphone almak zorunda kalacaktık.
Ama hala İphone'dan başka rakibi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ero_52 4 yıl
Daha çok beklerle satmayı xiaomi zopo gibi telefonlar bu minilerden kat kat daha iyi ve ayni fiyata denk geliyor hatta mtklı olanlar yarı fiyatına bile denk gelebiliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetgox 4 yıl
diğerlerini bilmem ama z1c yi 1999 tl den duyurup 1999 dan itelemeye çalışırsan satamazsın enayi değiliz

not:Gürcistan'dan alınma z1 compact sahibiyim kayıt parası dahil 1120 liraya mal oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 4 yıl
e mini yapar da aynı işlemciyi gpu yu rami koymazsan almaz tabii kimse mini demek sadece ekranı küçük demek aslında ama bunlar her şeyden kısıyor bi de miniyle orjinali arasında 200 300 Tl fark varsa kim niye mini alsın, yap S4 özelliğinde 3.5" bi s4 mini de ortalığı dağıtıyor mu dağıtmıyor mu gör 4" altı üst seviye 1 tane cihaz yok ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vash The Stampede 4 yıl
analizinize sizin...
z1 compact'i mini klasmanına koyan beyninizi alın çöpe atın.
çoğu "amiral gemi" den daha kaliteli bir telefon. herkes büyük ekran fetişisti değil.
sony, iphone'a direkt olarak rakip çıkarıp piyasayı yokladı. bazı küçük ekran seven ama donanım da isteyen kullanıcıları da mutlu etti. iyi de etti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ploto 4 yıl
g2 mini s3 mini s4 mini kullananlar siz telefonunuzu ne sanıyorsunuz z1c de çok iyi mühendislik yatıyor bu kadar küçük bir telefona bukadar donanımı nasıl sığdırdı sony bunu gerçekten bütün yabancı sitelerden yerli sitelere kadar övgüler alan videoları var siz teknik detaydan anlamayan ergen sürüleri şu samsungun lg nin reklamdan başka ve fiyatlarla çok oynayan firma 2 side bugün 1500 derler ertesi güne bir bakarsın 1000 tl olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokberkTunc 4 yıl
s3 mini şimdiye kadarki en iyi f/p telefon uydu minilerde bence. a101 de 575 TL ye kadar düşmüştü bir ara. su anda 600-650 TL arasında bulunabiliyor. yaklaşık 7 ay kullandım ve çok memnundum, 480p yerine 720p ekranı olsaydi n5 almazdim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 4 yıl GokberkTunc
GokberkTunc

s3 mini şimdiye kadarki en iyi f/p telefon uydu minilerde bence. a101 de 575 TL ye kadar düşmüştü bir ara. su anda 600-650 TL arasında bulunabiliyor. yaklaşık 7 ay kullandım ve çok memnundum, 480p yerine 720p ekranı olsaydi n5 almazdim.

Hocam benzer fiyata General Mobile Discovery ve Motorola Moto G gibi telefonlar varken S3 Mini fiyat/performans telefonu olamaz. Bir tanıdığım S3 Mini kullanıyor ve kesinlikle memnun değil. Halbuki ağır oyunlar oynamak gibi işler de yapmıyor telefonla.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax59 4 yıl
Teknik özellikler %60 düşerken parası %30 düşerse kimse yemez bu mini numarasını
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Z1 compact dışındakiler eminim kullanıcıların dikkatini bile çekememiş modeller olmuştur evvela Z1C de o donanımla amiral gemi sayılırdı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VlknFX 4 yıl
akıllı mini telefonlar çıktıkça insanlar akıllanıyor ki almıyorlar bir dünya uyanıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
379 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Philips BT100 Taşınabilir Hoparlör Test Masamızda 4 yıl Sony Xperia Z2 video inceleme "Sony'nin liderlik yarışındaki en güçlü hamlesi" 4 yıl Fujifilm X-T1 aynasız fotoğraf makinesi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim