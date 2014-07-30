Analiz : Amiral gemi akıllı telefonların mini versiyonları beklenen satışları yapamıyor





Akıllı telefon üreticilerinin son dönemde amiral gemi modellerinin mini versiyonlarını piyasaya sürdüğüne sıkça şahit oluyoruz. Mini versiyonlar abilerinin tasarımını aynen yansıtsa da donanım bazında bazı kırpılmalara uğruyor ve daha düşük bir fiyat etiketine sahip oluyor.





Üreticiler amiral gemi modellerine uçuk rakamlar ödemek istemeyen ancak mini modeline de hayır diyemeyen tüketici kitlesini hedefliyor. Gelen bilgiler hedefin pek de tutturulamadığını gösteriyor.





Sektörde gelen bilgilere göre Samsung LG, HTC ve Sony gibi firmaların mini amiral gemi versiyonları istenen satış rakamına ulaşamıyor ve hayal kırıklığı yaratıyor. Modellerin satamamasındaki en büyük etken ise fiyat-performans dengesinin rekabetin çok uzağında kalıyor oluşu. En çok hayal kırıklığı yaratanlar ise LG G3 Beat ve Xperia Z1 Compact modelleri oldu.





Mini versiyonların fiyat ortalaması 400$-500$ arasında değişirken, 150$-200$ bandındaki Çinli modellerin benzer performans sunuyor oluşu ibrenin bu tarafa kaymasına neden oluyor. Kaynaklar düşük giden satışlar nedeniyle üreticilerin mini modellerin stratejisinde bazı değişikliklere gideceğini de belirtiyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140729PD212.html