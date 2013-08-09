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Analiz : Apple, Samsung'dan iPad panel tedariğini artırıyor

5 yıl
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20
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple, Samsung'dan iPad panel tedariğini artırıyor

Samsung ile uzun yıllara dayalı büyük tedarik ortaklığını, yaşanan patent davaları nedeniyle tamamen bitirmeyi hedefleyen Apple, pek çok bileşeni farklı kaynaklardan tedarik etse de iki önemli bileşen için halen Samsung'dan vazgeçebilmiş değil.

Bunlardan bir tanesi işlemci. Apple, sektörel bilgilere göre A7 yongaseti için TSMC ile tedarik anlaşması yapmıştı. A8 yongasetini de kapsayan ve 20nm fabrikasyon sürecine kadar gidecek tedarik anlaşması, 2015 yılında son bulacak. İddialara göre Apple, A9 yongaseti ile 14nm fabrikasyon sürecine ulaşmak isterken, 2015 yılında bu yongasetinin üretimi için Samsung ile el sıkışmış durumda.

Diğer ise panel. Uzun yıllar Samsung'dan panel tedariği yapan Apple, özellikle ilk Retina iPad panelinin üretim sırlarının Samsung tarafından sızdırılıp Nexus 10 modelinde kullanılması gibi bazı gerekçeler göstererek tedariği LG Display, AU Optronics ve Sharp firmalarına kaydırmıştı. 

Ancak NPDDisplaySearch tarafından açıklanan rakamlara göre yılın ilk çeyreğinde Apple Samsung'dan 2.3 milyon iPad paneli tedarik ederken, ikinci çeyrekte ise 4.1 milyon panel tedariği yapıldı. Samsung'un iPad mini 2 modelindeki daha yüksek çözünürlük sunacak panelin de tedariğini üzerine aldığı belirtiliyor. 

Apple'ın bu kararının arkasında ise tahminlere göre baş tedarikçi firmaların panel üretiminde istenen rakamlara ulaşamaması yatıyor. Bu bakımdan Apple, istemeden de olsa stok üretim sıkıntısı yaşamamak adına Samsung'dan ekran tedariğine devam etmek durumunda.

http://www.phonearena.com/news/Apple-still-turning-to-Samsung-for-the-panels-to-the-Apple-iPad_id46168 Yorum Yaz
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LilTunechi 5 yıl en beğenilen
Birbirinden bu kadar nefret eden fakat birbirine bu kadar bağlı iki şirket..
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omeriyibas 5 yıl
apple oled'e geçmek içi çok geç kaldı!
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Vic Rattlehead 5 yıl omeriyibas
omeriyibas

apple oled'e geçmek içi çok geç kaldı!

IPS LCD daha gerçekçi renk sunuyor ve ayrıca yüksek parlaklıklarda daha az enerji harcıyor. Ayrıca max parlaklıkta da neredeyse 2 kat daha parlak oluyor. Tek sorun yandan bakınca olan parlaklık düşmesi, o konuda da oled iyi malesef.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
var bundan bi iş çıkar yakında kokusu bu abd'liler kaz gelecek yerden tavuk esirgemez
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vamp 5 yıl
Bir yazilim firmasi elinde hicbir fabrikasi yokken dunyanin en iyi uretim bandina sahip olan firmaya kafa tutarsa sonuc yine böyle kendileri için husran olur.
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bayraak 5 yıl
Arttırıyor olması gerekmiyor mu ? Başlıkta hata mı var yoksa ben mi yanlış biliyorum ?
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EKONOMI$T 5 yıl bayraak
bayraak
Arttırıyor olması gerekmiyor mu ? Başlıkta hata mı var yoksa ben mi yanlış biliyorum ?

Artırmak diye yazılır hocam. Ama konuşurken genel olarak arttırmak diye söyleriz.
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HitmaN_47 5 yıl
kımyasal
Bence burada Samsungun ABD topraklarında bulunan fabrikalarından yararlanıcaklar.Obamanında amaçladığı yerli üretim temasına uygunluk açısından Samsung ile işbirliğine gitmişlerdir.

aynen katiliyorum .
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wolf silver 5 yıl
Biz hala burda birbirimizı yiyelim :-)
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kımyasal 5 yıl
Bence burada Samsung'un ABD topraklarında bulunan fabrikalarından yararlanıcaklar.Obama'nında amaçladığı yerli üretim temasına uygunluk açısından Samsung ile işbirliğine gitmişlerdir.
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LilTunechi 5 yıl en beğenilen
Birbirinden bu kadar nefret eden fakat birbirine bu kadar bağlı iki şirket..
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armanatilgan 5 yıl
*GameOver*
14nm işlemci güzel pil tasarrufu sağlar ama 2015 çok geç

Naptın hocam sen ya şurda 32nm 28nmlerden konuşuyoruz. 1 yıl 4 ay sonra 14nm işte nesi geç :) Daha intel bile geçmedi 14nm ve altına (işlemci için konuşuyorum)
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necmisz 5 yıl armanatilgan
armanatilgan
*GameOver*
14nm işlemci güzel pil tasarrufu sağlar ama 2015 çok geç

Naptın hocam sen ya şurda 32nm 28nmlerden konuşuyoruz. 1 yıl 4 ay sonra 14nm işte nesi geç :) Daha intel bile geçmedi 14nm ve altına (işlemci için konuşuyorum)

renkdaş bu nm denilen olay nanometre değil mı?
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*GameOver* 5 yıl
14nm işlemci güzel pil tasarrufu sağlar ama 2015 çok geç
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