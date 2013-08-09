Analiz : Apple, Samsung'dan iPad panel tedariğini artırıyor





Samsung ile uzun yıllara dayalı büyük tedarik ortaklığını, yaşanan patent davaları nedeniyle tamamen bitirmeyi hedefleyen Apple, pek çok bileşeni farklı kaynaklardan tedarik etse de iki önemli bileşen için halen Samsung'dan vazgeçebilmiş değil.





Bunlardan bir tanesi işlemci. Apple, sektörel bilgilere göre A7 yongaseti için TSMC ile tedarik anlaşması yapmıştı. A8 yongasetini de kapsayan ve 20nm fabrikasyon sürecine kadar gidecek tedarik anlaşması, 2015 yılında son bulacak. İddialara göre Apple, A9 yongaseti ile 14nm fabrikasyon sürecine ulaşmak isterken, 2015 yılında bu yongasetinin üretimi için Samsung ile el sıkışmış durumda.





Diğer ise panel. Uzun yıllar Samsung'dan panel tedariği yapan Apple, özellikle ilk Retina iPad panelinin üretim sırlarının Samsung tarafından sızdırılıp Nexus 10 modelinde kullanılması gibi bazı gerekçeler göstererek tedariği LG Display, AU Optronics ve Sharp firmalarına kaydırmıştı.





Ancak NPDDisplaySearch tarafından açıklanan rakamlara göre yılın ilk çeyreğinde Apple Samsung'dan 2.3 milyon iPad paneli tedarik ederken, ikinci çeyrekte ise 4.1 milyon panel tedariği yapıldı. Samsung'un iPad mini 2 modelindeki daha yüksek çözünürlük sunacak panelin de tedariğini üzerine aldığı belirtiliyor.





Apple'ın bu kararının arkasında ise tahminlere göre baş tedarikçi firmaların panel üretiminde istenen rakamlara ulaşamaması yatıyor. Bu bakımdan Apple, istemeden de olsa stok üretim sıkıntısı yaşamamak adına Samsung'dan ekran tedariğine devam etmek durumunda.

http://www.phonearena.com/news/Apple-still-turning-to-Samsung-for-the-panels-to-the-Apple-iPad_id46168