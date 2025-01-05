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    Anlık Bildirim

    Samsung'un 18.1 inçlik dev katlanabilir OLED ekranı, CES 2025'te görücüye çıkacak

    Samsung Display, CES 2025'te 18.1 inçlik devasa katlanabilir OLED ekranını tanıtacak. İşte bugüne kadar üretilen en büyük katlanabilir OLED ekranın detayları:  
    Samsung 18.1 inç katlanabilir OLED ekranını CES 2025'te tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025 fuarında teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkacak. Şirket, bugüne kadar üretilen en büyük katlanabilir OLED ekranını teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuyor. Bu yenilikçi ekran, katlandığında 13.1 inç boyutunda kompakt bir forma bürünürken, açıldığında etkileyici 18.1 inçlik bir görüntüleme deneyimi sunacak.

    Samsung, tablet ve laptop deneyimini tek ekranda birleştiriyor

    Bu gelişme, Samsung'un 2022 yılında tanıttığı 17.3 inçlik katlanabilir OLED panelin bir adım ötesine geçerek, şirketin ekran teknolojilerindeki liderliğini pekiştiriyor. Yeni ekran teknolojisi, kullanıcılara benzersiz bir çok yönlülük sunuyor. Tam açık konumda büyük bir tablet veya harici giriş cihazlarıyla bir monitör olarak kullanılabilirken katlandığında üst kısmı ekran, alt kısmı ise dokunmatik klavye olarak işlev gören bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor.

    Samsung Display'in bu yeni teknolojisi, mobil cihazların geleceğine ışık tutuyor. Ancak şirketin ana ekran üreticisi olarak konumu, bu yeniliğin sadece Samsung ürünleriyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Samsung Display, ürettiği ekranları diğer teknoloji üreticilerine de tedarik ediyor. Bu durum, ASUS ve Lenovo gibi önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinin yakın gelecekte bu teknolojiyi kendi ürünlerinde kullanma olasılığını artırıyor.

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