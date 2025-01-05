Samsung'un 18.1 inçlik dev katlanabilir OLED ekranı, CES 2025'te görücüye çıkacak

Samsung, tablet ve laptop deneyimini tek ekranda birleştiriyor
Bu gelişme, Samsung'un 2022 yılında tanıttığı 17.3 inçlik katlanabilir OLED panelin bir adım ötesine geçerek, şirketin ekran teknolojilerindeki liderliğini pekiştiriyor. Yeni ekran teknolojisi, kullanıcılara benzersiz bir çok yönlülük sunuyor. Tam açık konumda büyük bir tablet veya harici giriş cihazlarıyla bir monitör olarak kullanılabilirken katlandığında üst kısmı ekran, alt kısmı ise dokunmatik klavye olarak işlev gören bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor.
Samsung Display'in bu yeni teknolojisi, mobil cihazların geleceğine ışık tutuyor. Ancak şirketin ana ekran üreticisi olarak konumu, bu yeniliğin sadece Samsung ürünleriyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Samsung Display, ürettiği ekranları diğer teknoloji üreticilerine de tedarik ediyor. Bu durum, ASUS ve Lenovo gibi önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinin yakın gelecekte bu teknolojiyi kendi ürünlerinde kullanma olasılığını artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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