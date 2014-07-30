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Analiz : Apple ve Samsung Çinli akıllı telefon üreticilerine karşı taban kaybediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple ve Samsung Çinli akıllı telefon üreticilerine karşı taban kaybediyor

Bir dönem kopya cihaz cenneti olarak görülmesine rağmen son dönemde yaptığı hamlelerle teknoloji merkezi haline gelmeyi başaran Çin, artık yavaş yavaş dünya devlerinden pazar payı çalmaya başladı.

IDC tarafından yapılan yılın ikinci çeyreğine ait akıllı telefon pazar analizine göre lider Samsung geçen yıl aynı döneme göre yüzde 3.9 düşüş göstererek 74.3 milyon akıllı telefon sevkiyatına imza attı. Pazar payı da gerileyerek yüzde 25.2 oldu. 

Parlak bir ikinci çeyrek geçiren Apple satışlarını geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12.4 artırdı. Ancak pazarın büyüme hızını yakalayamadığı için pazar payı bir puanlık düşüşle yüzde 11.9'a geriledi. 

Apple ve Samsung pazarda kan kaybetmesinin en büyük nedeni Çinli üreticiler. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 100 civarında satışlarını artıran Huawei, ikinci çeyrekte 20 milyon sevkiyat rakamına ulaştı. Pazar payı 2.5 puanlık artışla yüzde 6.9 oldu. 

Lenovo ise yüzde 38 civarında bir artışa imza attı ve 15.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı yakaladı. Pazar payı ise yüzde 5.4 oldu. Kendi tarihinde satış rekoru kıran LG ise 14.5 milyonluk sevkiyat rakamı ile beşinci sıraya yerleşti ve pazar payı yüzde 4.9 oldu.

Lenovo ve Xiaomi'nin daha fazla ülkeye açılmasıyla yıl sonunda ilk beş sıralamasında değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Apple ve Samsung'dan sonraki üç sırada Lenovo, Huawei ve Xiaomi oturabilir. Bu isimlerden birinin en azından Apple'ı zorlayabileceği düşünülüyor.  

http://www.ibtimes.com/apple-samsung-smartphones-suffer-drop-q2-market-share-chinese-vendors-boost-market-growth-1643002?ft=c69n9 Yorum Yaz
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danGerfuLL 5 yıl en beğenilen
Bu isler once taklitle baslar sonra gelistirmeyle devam eder keza Japonya ve Guney Kore'de zamaninda taklit ediyordu; ancak teknoloji gelistirme asamasinda ilerliyorlar.
Bu isler once taklitle baslar sonra gelistirmeyle devam eder keza Japonya ve Guney Kore'de zamaninda taklit ediyordu; ancak teknoloji gelistirme asamasinda ile...
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Erkansins 5 yıl gun
gun
Apple'ın bir korkusu olamaz zira sattığı ortalama telefon fiyatı tüm rakiplerinin birkaç katı.
O yüzden bir yandan satışlarını arttırıp bir yandan da karlılığını koruyor veya arttırıyor. Esas çekinmesi gereken Samsung olmalı zira esas pazar kaybeden o ve ortalama satış fiyatıda aşırı yüksek değil.

Gün bey sizin çoğu mesajınızda apple fanlığı yapıyorsunuz. Merak ettim apple ile bir duygusal bağınızmı var?
gunApple'ın bir korkusu olamaz zira sattığı ortalama telefon fiyatı tüm rakiplerinin birkaç katı.O yüzden bir yandan satışlarını arttırı...
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faqa41 5 yıl
hocam nasil diger markalara fanboyluk yapmak gereksizse xiaomi yede yapmak gereksiz , turkiyede nasil fiyattan satilacagini veya teknik servisinin nasil olacagini henuz bilmiyoruz . yurtdisindaki fiyatlara bakarak fanboyluk yapmak gereksiz bence
hocam nasil diger markalara fanboyluk yapmak gereksizse xiaomi yede yapmak gereksiz , turkiyede nasil fiyattan satilacagini veya teknik servisinin nasil olacag...
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nepasvior 5 yıl
amerikan apple ı kazanacağına çinliler kazansın tabii, patent matent hikaye çin istila edecek, çin üretimi bıraksa apple da batar diğer markalar da maaliyetleri 10 kat artar
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musa_unsal2005 5 yıl
Sadece başlığı okuyarak yazıyorum :
Beter Olun
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FeneristFB 5 yıl
OnePlusOne ne zaman gelecek ?
Bir gelsin fiyat uygun olursa hic durmam
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Schnitter 5 yıl
Ülkemizde de gormek isteriz çinli arkadaslari.
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darkaura 5 yıl
Cinli firmalat daha cok pazar bulur. Ust segment akilli telefon pazari doydu gibi. Artik buyume orta segment ve gelismekte olan pazarlar. Burdada en buyuk potansiyel dogal olarak cinli firmalarda.
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Alp Er Timur 5 yıl
Bunun adi evrim. Minimum girdi ile maksimum fayda sağlayan ve bunu en düşük ücrete satabilen firma seçilir ve hayatta kalir. Seçilimi gerçekleştirecek olan ise bizleriz bunu yakinda büyük firmalar anlayacak.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
İki patent davası açsa batırır çoğunu epılcığım.
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General. 5 yıl
Xiaomi mi4 gelsinde pazar payı falan beni ilgilendirmiyor.
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Mr. Sırıtan Adam 5 yıl
Geçen one plus one kutu açılımını izliyorum kutu tasarımı mükemmel hele benim gibi tasarıma önem verenler için :)
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VlknFX 5 yıl
Apple son kozunu oyanamadı. Bakalım yılın son çeğreğinde dengeler nasıl değişecek...
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