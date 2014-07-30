Analiz : Apple ve Samsung Çinli akıllı telefon üreticilerine karşı taban kaybediyor





Bir dönem kopya cihaz cenneti olarak görülmesine rağmen son dönemde yaptığı hamlelerle teknoloji merkezi haline gelmeyi başaran Çin, artık yavaş yavaş dünya devlerinden pazar payı çalmaya başladı.





IDC tarafından yapılan yılın ikinci çeyreğine ait akıllı telefon pazar analizine göre lider Samsung geçen yıl aynı döneme göre yüzde 3.9 düşüş göstererek 74.3 milyon akıllı telefon sevkiyatına imza attı. Pazar payı da gerileyerek yüzde 25.2 oldu.





Parlak bir ikinci çeyrek geçiren Apple satışlarını geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12.4 artırdı. Ancak pazarın büyüme hızını yakalayamadığı için pazar payı bir puanlık düşüşle yüzde 11.9'a geriledi.





Apple ve Samsung pazarda kan kaybetmesinin en büyük nedeni Çinli üreticiler. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 100 civarında satışlarını artıran Huawei, ikinci çeyrekte 20 milyon sevkiyat rakamına ulaştı. Pazar payı 2.5 puanlık artışla yüzde 6.9 oldu.





Lenovo ise yüzde 38 civarında bir artışa imza attı ve 15.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı yakaladı. Pazar payı ise yüzde 5.4 oldu. Kendi tarihinde satış rekoru kıran LG ise 14.5 milyonluk sevkiyat rakamı ile beşinci sıraya yerleşti ve pazar payı yüzde 4.9 oldu.





Lenovo ve Xiaomi'nin daha fazla ülkeye açılmasıyla yıl sonunda ilk beş sıralamasında değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Apple ve Samsung'dan sonraki üç sırada Lenovo, Huawei ve Xiaomi oturabilir. Bu isimlerden birinin en azından Apple'ı zorlayabileceği düşünülüyor.

http://www.ibtimes.com/apple-samsung-smartphones-suffer-drop-q2-market-share-chinese-vendors-boost-market-growth-1643002?ft=c69n9