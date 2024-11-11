Samsung One UI 7.0 beta için tarih verildi: Hangi telefonlara geliyor?

One UI 7.0 beta için tarih verildi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, One UI 7'nin kararlı sürümünün önümüzdeki yıl, Galaxy S25 serisi ile yayınlanması bekleniyor. Beta sürümünün de daha önce 2024 yılı sonuna kadar sunulacağını paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise ICE Universe, One UI 7 Beta'nın 17 Kasım'dan sonra Güney Kore ve ABD'de kullanıma sunulacağını duyurdu.
One UI 7.0 beta ile uyumlu olacak cihazlar ise, Galaxy S24, S23, S22, S21, Galaxy Z Fold 6& Flip 6, Z Fold 5& Flip 5, Z Fold 64& Flip 4, Galaxy A55, A54 ve A35 olacak.
One UI 7.0 beklenen yenilikler
Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.
Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über