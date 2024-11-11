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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 7.0 beta için tarih verildi: Hangi telefonlara geliyor?

    Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta güncellemesi için tarih bilgisi paylaşıldı. Peki Android 15 hangi Galaxy modellerine ulaşacak? İşte güncel liste...          
    Samsung One UI 7.0 beta için tarih verildi: İşte uyumlu modeller Tam Boyutta Gör
    Güncelleme desteği konusunda elini hızlandıran Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Her yıl olduğu gibi yeni sürümün en yeni Galaxy S modelleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun öncesinde ise beta kullanıcılarına açılacak. Geçtiğimiz saatlerde de Samsung One UI 7.0 beta için tarih bilgisi paylaşıldı. 

    One UI 7.0 beta için tarih verildi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, One UI 7'nin kararlı sürümünün önümüzdeki yıl, Galaxy S25 serisi ile yayınlanması bekleniyor. Beta sürümünün de daha önce 2024 yılı sonuna kadar sunulacağını paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise ICE Universe, One UI 7 Beta'nın 17 Kasım'dan sonra Güney Kore ve ABD'de kullanıma sunulacağını duyurdu. 

    One UI 7.0 beta ile uyumlu olacak cihazlar ise, Galaxy S24, S23, S22, S21, Galaxy Z Fold 6& Flip 6, Z Fold 5& Flip 5, Z Fold 64& Flip 4, Galaxy A55, A54 ve A35 olacak. 

    One UI 7.0 beklenen yenilikler

    Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

    Samsung One UI 7.0 beta için tarih verildi: İşte uyumlu modeller Tam Boyutta Gör
    Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor. 

    Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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