Samsung One UI 7.0 beta için tarih verildi: Hangi telefonlara geliyor?

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Tam Boyutta Gör Güncelleme desteği konusunda elini hızlandıran Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Her yıl olduğu gibi yeni sürümün en yeni Galaxy S modelleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun öncesinde ise beta kullanıcılarına açılacak. Geçtiğimiz saatlerde de Samsung One UI 7.0 beta için tarih bilgisi paylaşıldı.

One UI 7.0 beta için tarih verildi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, One UI 7'nin kararlı sürümünün önümüzdeki yıl, Galaxy S25 serisi ile yayınlanması bekleniyor. Beta sürümünün de daha önce 2024 yılı sonuna kadar sunulacağını paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise ICE Universe, One UI 7 Beta'nın 17 Kasım'dan sonra Güney Kore ve ABD'de kullanıma sunulacağını duyurdu.

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One UI 7.0 beta ile uyumlu olacak cihazlar ise, Galaxy S24, S23, S22, S21, Galaxy Z Fold 6& Flip 6, Z Fold 5& Flip 5, Z Fold 64& Flip 4, Galaxy A55, A54 ve A35 olacak.

One UI 7.0 beklenen yenilikler

Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

Tam Boyutta Gör Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor.

Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak.

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Samsung One UI 7.0 beta için tarih verildi: İşte uyumlu modeller